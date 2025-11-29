Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dàn người đẹp quốc tế tới Việt Nam thi Miss Cosmo, đại diện chủ nhà gặp sự cố

29-11-2025 - 22:01 PM | Lifestyle

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh bắt đầu nhập cuộc Miss Cosmo 2025, mở đầu hành trình cùng 73 thí sinh quốc tế.

Cuộc thi Miss Cosmo 2025 đã chính thức khởi động tại Việt Nam, quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến thời điểm này, hầu hết các người đẹp đã có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục vương miện danh giá.

Dàn người đẹp quốc tế tới Việt Nam thi Miss Cosmo, đại diện chủ nhà gặp sự cố- Ảnh 1.

Nhiều thí sinh chọn mặc áo dài khi tới Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025.

Hoa hậu Phương Linh – đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025, khởi đầu hành trình của mình trong vòng tay yêu thương của gia đình và đồng nghiệp.

Dù gặp một số vấn đề về sức khỏe, cô vẫn giữ tinh thần năng động, nhanh chóng tạo được sự kết nối thân thiện với các thí sinh quốc tế.

Tại sân bay, Phương Linh nổi bật giữa dàn thí sinh từ Cuba, Colombia, Hy Lạp… với thần thái rạng rỡ, tự tin, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và truyền thông.

Dàn người đẹp quốc tế tới Việt Nam thi Miss Cosmo, đại diện chủ nhà gặp sự cố- Ảnh 2.

Hoa hậu Phương Linh tiếp đón các đại diện quốc tế.

Trong những ngày đầu tham dự Miss Cosmo 2025, Phương Linh liên tục thay đổi phong cách để phù hợp với từng hoạt động, từ di chuyển, ghi hình, chụp ảnh đến các bữa tiệc. Dù chỉ ngủ 2–3 tiếng mỗi ngày và gặp phải vấn đề về mắt, cô vẫn tham gia đầy đủ mọi sự kiện với tinh thần lạc quan và thái độ chủ động, gây ấn tượng với ban tổ chức.

Trên mạng xã hội, Phương Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, thân thiện bên các thí sinh khác. Từ các video bắt trend, những phút giây ngẫu hứng trên hành lang khách sạn, đến các cuộc trò chuyện giản dị khi di chuyển, cô thể hiện sự cởi mở, gần gũi, nhanh chóng chiếm được cảm tình của bạn bè quốc tế.

Dàn người đẹp quốc tế tới Việt Nam thi Miss Cosmo, đại diện chủ nhà gặp sự cố- Ảnh 3.

Đại diện Việt Nam phải đeo kính trong một số hoạt động vì gặp sự cố về mắt.

Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh năm 1999 tại TP.HCM, cao 1m75 với số đo 87-65-91 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Washington với GPA 3.6/4.0 và hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025, Phương Linh từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới và hiện là chuyên viên tuân thủ tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam.

Năm 2025, Phương Linh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 (Miss Cosmo Vietnam) . Bên cạnh kỹ năng trình diễn, cô đặc biệt chú trọng dự án cộng đồng “Line2Life”, nâng cao sức khỏe tinh thần cho giới trẻ, cung cấp kiến thức cơ bản về các rối loạn tâm lý và kỹ thuật sơ cứu tinh thần.

Những ngày tới, Phương Linh cùng các thí sinh quốc tế sẽ di chuyển đến Huế để tham gia Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” mùa 2, phần thi áo tắm và sự kiện trao sash. Sau đó, cuộc thi sẽ tiếp tục tại Đà Lạt trước khi trở lại TP.HCM cho các vòng thi quan trọng.

Chung kết Miss Cosmo sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tại TP.HCM.

Miss Cosmo là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do UniMedia sáng lập và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Được vận hành bởi tổ chức Miss Cosmo, cuộc thi hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng trao quyền dành cho phụ nữ và tạo nên ảnh hưởng tích cực.

Ở mùa giải đầu tiên, Miss Cosmo đã tạo dấu ấn với sự góp mặt của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời khẳng định sức hút qua làn sóng truyền thông sôi động, thu hút sự quan tâm của khán giả và báo chí quốc tế.

Từ “tân binh mới toanh” đến đội trưởng livestage 5, Sơn K tiết lộ hậu trường bất ngờ ở Anh Trai Say Hi

Theo Ngọc Thanh

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi nhà có thiết kế mái như ống khói để lấy sáng

Ngôi nhà có thiết kế mái như ống khói để lấy sáng Nổi bật

Đội trưởng tuyển Việt Nam nắm tay vợ Hoa khôi đại học Vinh viral khắp cõi mạng, vibe ngoài 30 vẫn quá đẹp, quá tình

Đội trưởng tuyển Việt Nam nắm tay vợ Hoa khôi đại học Vinh viral khắp cõi mạng, vibe ngoài 30 vẫn quá đẹp, quá tình Nổi bật

Mối quan hệ của Tiến Nguyễn với Thùy Tiên ở hiện tại

Mối quan hệ của Tiến Nguyễn với Thùy Tiên ở hiện tại

21:16 , 29/11/2025
Lần đầu có bom tấn thống trị 91 nước còn "đánh sập" cả Netflix, lập kỷ lục khủng 100 năm nữa khó ai phá nổi

Lần đầu có bom tấn thống trị 91 nước còn "đánh sập" cả Netflix, lập kỷ lục khủng 100 năm nữa khó ai phá nổi

21:01 , 29/11/2025
Chuyện gì đang xảy ra khiến Thuỷ Tiên - Công Vinh thế này?

Chuyện gì đang xảy ra khiến Thuỷ Tiên - Công Vinh thế này?

19:32 , 29/11/2025
10 món tôi đã mua lại từ 3 lần trở lên - và chưa bao giờ hối hận, dùng càng lâu càng thấy đáng tiền

10 món tôi đã mua lại từ 3 lần trở lên - và chưa bao giờ hối hận, dùng càng lâu càng thấy đáng tiền

19:13 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên