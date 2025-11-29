Dàn người đẹp quốc tế tới Việt Nam thi Miss Cosmo, đại diện chủ nhà gặp sự cố

Cuộc thi Miss Cosmo 2025 đã chính thức khởi động tại Việt Nam, quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến thời điểm này, hầu hết các người đẹp đã có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục vương miện danh giá.

Nhiều thí sinh chọn mặc áo dài khi tới Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025.

Hoa hậu Phương Linh – đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025, khởi đầu hành trình của mình trong vòng tay yêu thương của gia đình và đồng nghiệp.

Dù gặp một số vấn đề về sức khỏe, cô vẫn giữ tinh thần năng động, nhanh chóng tạo được sự kết nối thân thiện với các thí sinh quốc tế.

Tại sân bay, Phương Linh nổi bật giữa dàn thí sinh từ Cuba, Colombia, Hy Lạp… với thần thái rạng rỡ, tự tin, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và truyền thông.

Hoa hậu Phương Linh tiếp đón các đại diện quốc tế.

Trong những ngày đầu tham dự Miss Cosmo 2025, Phương Linh liên tục thay đổi phong cách để phù hợp với từng hoạt động, từ di chuyển, ghi hình, chụp ảnh đến các bữa tiệc. Dù chỉ ngủ 2–3 tiếng mỗi ngày và gặp phải vấn đề về mắt, cô vẫn tham gia đầy đủ mọi sự kiện với tinh thần lạc quan và thái độ chủ động, gây ấn tượng với ban tổ chức.

Trên mạng xã hội, Phương Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, thân thiện bên các thí sinh khác. Từ các video bắt trend, những phút giây ngẫu hứng trên hành lang khách sạn, đến các cuộc trò chuyện giản dị khi di chuyển, cô thể hiện sự cởi mở, gần gũi, nhanh chóng chiếm được cảm tình của bạn bè quốc tế.

Đại diện Việt Nam phải đeo kính trong một số hoạt động vì gặp sự cố về mắt.

Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh năm 1999 tại TP.HCM, cao 1m75 với số đo 87-65-91 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Washington với GPA 3.6/4.0 và hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025, Phương Linh từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới và hiện là chuyên viên tuân thủ tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam.

Năm 2025, Phương Linh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 (Miss Cosmo Vietnam) . Bên cạnh kỹ năng trình diễn, cô đặc biệt chú trọng dự án cộng đồng “Line2Life”, nâng cao sức khỏe tinh thần cho giới trẻ, cung cấp kiến thức cơ bản về các rối loạn tâm lý và kỹ thuật sơ cứu tinh thần.

Những ngày tới, Phương Linh cùng các thí sinh quốc tế sẽ di chuyển đến Huế để tham gia Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” mùa 2, phần thi áo tắm và sự kiện trao sash. Sau đó, cuộc thi sẽ tiếp tục tại Đà Lạt trước khi trở lại TP.HCM cho các vòng thi quan trọng.

Chung kết Miss Cosmo sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tại TP.HCM.