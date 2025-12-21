Bỏ phố về quê, vợ chồng miền Tây biến mảnh đất 3.000m2 khô cằn thành khu vườn được quy hoạch thẳng tắp như "chơi game"

Giữa miền sông nước yên bình, mảnh vườn của vợ chồng cô Hồng Miền Tây ở An Giang (kênh TikTok @cohongmientay) mang một vẻ đẹp rất đỗi gần gũi và chân chất. Không phải là khu vườn được làm để khoe cho đẹp, mà là nơi hai vợ chồng gửi gắm công sức, tình cảm và ước mơ về một cuộc sống chậm rãi, gắn bó với thiên nhiên.

Hai vợ chồng bỏ phố về quê, cải tạo mảnh đất 3000m2 thành khu vườn mơ ước

Khu đất của vợ chồng cô nằm ven sông, thoáng mát và rất đậm chất miền Tây. Trên mảnh đất ấy, hai vợ chồng dựng một căn chòi lá nhỏ, mái lợp bằng lá dừa nước phơi khô. Lá lợp mái là lá dừa nước, sàn chòi bằng gỗ do thợ mộc làm rồi sơn bóng để dùng lâu dài.

Phía ngoài chòi vẫn lát gạch, đá cho tiện sinh hoạt. Riêng khu bếp, cô chú kết hợp giữa nét xưa và nay: bên dưới lót gạch cho sạch sẽ, bên trên giữ lại sự mộc mạc, giản dị của bếp quê.

Căn chòi vừa là nơi nấu ăn, vừa là chỗ để cả nhà ngồi nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Buổi tối, hai vợ chồng cô treo thêm đèn xung quanh chòi, đến khi trời sập tối là cả góc vườn sáng lên, nhìn rất ấm cúng và dễ chịu.

Kế bên căn chòi là mảnh vườn nhỏ do chính tay hai vợ chồng cải tạo và chăm sóc. Vườn không lớn nhưng được trồng đủ loại rau và cây ăn trái. Những luống rau thẳng hàng, xanh mướt, nhìn là thấy được sự gọn gàng và tỉ mỉ của người làm vườn. Chỉ cần đứng trong vườn, nghe gió sông thổi mát và nhìn cây cối xanh tươi cũng đủ thấy lòng yên bình.

Hành trình cải tạo không hề đơn giản, chi phí lên tới vài trăm triệu

"Mình cũng không ngờ mảnh vườn nhỏ của hai vợ chồng mình lại được mọi người quan tâm đến vậy. Từ khi mới quen nhau là hai vợ chồng mình đã ấm ủ có một ước mơ là có một mảnh vườn nhỏ có đầy hoa thơm, rau quả thu hoạch mỗi ngày.

Và không ngờ là sau 2 năm cưới nhau, vợ chồng mình đã thực hiện được ước mơ này. Từ một mảnh đất hoang sơ, cằn cỗi không trồng được gì, bọn mình đã cải tạo thành một khu vườn nhỏ xinh như hiện tại, hai vợ chồng mình đã rất cố gắng" - Hồng tâm sự.

Hành trình cải tạo mảnh đất không hề dễ dàng. Ban đầu, đất khá khô cằn, nếu không cải tạo thì không thể trồng trọt được. Hai vợ chồng phải thuê máy về xới đất, chờ đất ngả phèn, sau đó mua thêm đất tốt đổ lên trên rồi mới bắt đầu trồng rau. Dọc theo lối đi trong vườn, hai vợ chồng cô trồng thêm hoa để khu vườn trông rực rỡ hơn.

Trên trang cá nhân của mình, Hồng cũng chia sẻ việc cải tạo tốn khá nhiều chi phí, từ tiền cải đất, thuê nhân công đến làm lối đi giữa các luống rau. Mảnh đất rộng khoảng 3.000m2, tổng chi phí hoàn thiện lên đến vài trăm triệu đồng. Dù vậy, hai vợ chồng không hề than vãn, bởi đó là thành quả của quá trình làm việc, tích góp và niềm đam mê trồng cây đã theo họ từ những ngày mới quen nhau.

"Hai vợ chồng mình cũng không có điều kiện gì nhưng vì đam mê trông cây quá nên suốt thời gian đi làm, tích góp được bao nhiêu là bọn mình dồn hết lại để cải tạo mảnh đất này. Từng nhánh cây, cọng rau đều được bọn mình chăm chút từng tí một, dù có vất vả đến mấy thì vợ chồng mình đều thấy vui. Thấy một trái vừa chín trên cây, một bông hoa vừa nở thôi là bọn mình có thể vui cả ngày" - Hồng tâm sự.

Từ khi có vườn rau, bữa ăn của gia đình trở nên an tâm hơn vì có rau sạch, trái cây do chính tay mình trồng. Ngoài ra, hai vợ chồng còn bán thêm rau để có thêm thu nhập. Có những hôm thu hoạch đầy một xuồng rau quả, nhìn thành quả xanh mướt là bao nhiêu mệt nhọc cũng vơi đi.

Với vợ chồng cô Hồng Miền Tây, mảnh vườn ven sông không chỉ là nơi trồng cây nuôi cá, mà còn là chốn để cả gia đình quây quần, nghỉ ngơi và tận hưởng những điều bình dị nhất của cuộc sống miền quê.

(Nguồn: @cohongmientay)