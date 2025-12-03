Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bỏ phố về quê để "chạm vào thiên nhiên", gia đình 5 người quây quần trong căn nhà 94 m²: Thứ cần nhất là cảm giác hạnh phúc

03-12-2025 - 11:22 AM | Lifestyle

Bỏ phố về quê để "chạm vào thiên nhiên", gia đình 5 người quây quần trong căn nhà 94 m²: Thứ cần nhất là cảm giác hạnh phúc

Ngôi nhà gỗ giữa thiên nhiên của cặp vợ chồng Nhật Bản là minh chứng sống cho lối sống tối giản mà hạnh phúc.

Về quê xây nhà

Giữa vùng núi sâu của tỉnh Kagoshima (Nhật Bản), gia đình 5 người của anh Kagae Hironobu đã trải qua trọn vẹn 1 thập kỷ sống giữa thiên nhiên. Ngôi nhà gỗ do chính anh thiết kế và hoàn thiện chỉ rộng 94,34m². Thế nhưng, không gian nhỏ ấy lại mở ra tầm nhìn vô hạn đến núi rừng và cánh đồng bạt ngàn. Như lời anh chia sẻ: “Dù ở trong nhà, tôi vẫn cảm giác mình đang ở giữa trời đất.”

Bỏ phố về quê để "chạm vào thiên nhiên", gia đình 5 người quây quần trong căn nhà 94 m²: Thứ cần nhất là cảm giác hạnh phúc- Ảnh 1.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Kagae

Anh Kagae sinh ra trong 1 gia đình bình thường ở Nagasaki. Thuở nhỏ, anh luôn sống trong nhà thuê và bắt đầu giao báo từ lớp 5. Vừa học vừa làm suốt 14 năm, anh đã hoàn thành các bậc học liên quan đến chuyên ngành kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp, anh từng làm quản lý thi công các tòa nhà, rồi chuyển sang thiết kế nhà ở. Ngày trước vợ chồng anh Kagae chỉ thuê trọ sống giữa thành phố, chưa từng nghĩ tới việc sở hữu 1 ngôi nhà của riêng mình.

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 6/2010, khi 2 vợ chồng đưa con trai đầu lòng đến thăm bố mẹ vợ ở Kagoshima. Tại đây, họ tình cờ nhìn thấy 1 ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng tràn ngập ánh sáng và gió núi. Lối sống hòa nhập với thiên nhiên khiến cả 2 bị cuốn hút. Khi ấy, cậu con trai vừa tập đi, xuất phát từ mong muốn để con lớn lên trong môi trường tự nhiên, 2 vợ chồng quyết định rời thành phố.

Để theo đuổi giấc mơ sống giữa núi rừng, Kagae từ chức và xin vào làm tại 1 công ty xây dựng ở Kagoshima. Từ đó, hành trình chuẩn bị kéo dài 3 năm chính thức bắt đầu.

Bỏ phố về quê để "chạm vào thiên nhiên", gia đình 5 người quây quần trong căn nhà 94 m²: Thứ cần nhất là cảm giác hạnh phúc- Ảnh 2.

Anh Kagae

Anh tìm được 1 mảnh đất hoang trị giá 1,75 triệu yên (gần 295 triệu đồng). Dù sở hữu địa thế tam giác nhọn, giáp rừng, vách đá và mộ địa, nhưng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp khiến vợ chồng anh quyết định mua ngay từ lần đầu nhìn thấy. Mảnh đất cách ga tàu 40 phút lái xe, tuy nhiên trong bán kính 3–4 phút lái xe vẫn có trường học, cửa hàng và cơ sở y tế. Có thể nói, ẩn mình trong núi rừng nhưng không cách biệt hoàn toàn cuộc sống.

Bỏ phố về quê để "chạm vào thiên nhiên", gia đình 5 người quây quần trong căn nhà 94 m²: Thứ cần nhất là cảm giác hạnh phúc- Ảnh 3.

Căn nhà nằm trọn giữa thiên nhiên

Vì kinh phí có hạn, Kagae buộc phải thiết kế ngôi nhà theo hướng gọn gàng, thực dụng. Ngôi nhà gồm 2 tầng: tầng 1 có diện tích 48m² gồm sảnh, phòng khách – bếp – ăn liên thông, phòng tatami và 1 phòng kho nhỏ; tầng 2 khoảng 47m² bố trí phòng ngủ, phòng tắm và khu chứa đồ. Ba đứa con mỗi người có 1 phòng riêng với diện tích 6m², vợ chồng anh ở phòng 12m².

Bỏ phố về quê để "chạm vào thiên nhiên", gia đình 5 người quây quần trong căn nhà 94 m²: Thứ cần nhất là cảm giác hạnh phúc- Ảnh 4.

Phòng ngủ của vợ chồng anh Kagae

Bỏ phố về quê để "chạm vào thiên nhiên", gia đình 5 người quây quần trong căn nhà 94 m²: Thứ cần nhất là cảm giác hạnh phúc- Ảnh 5.

Bỏ phố về quê để "chạm vào thiên nhiên", gia đình 5 người quây quần trong căn nhà 94 m²: Thứ cần nhất là cảm giác hạnh phúc- Ảnh 6.

Bên trong căn nhà

Là người có chuyên môn và kinh nghiệm quản lý thi công, Kagae tự lên bản thiết kế, còn phần kết cấu do công ty đảm nhiệm. Riêng nội thất, anh tự tay hoàn thiện giường treo, sofa giường cho đến mấy chiếc ghế. Tất cả đều được thiết kế để phù hợp nhất với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Ngôi nhà được thiết kế theo nguyên tắc “mượn cảnh thiên nhiên”: cửa kính lớn mở thông ra đưa núi xa, rừng cây và ruộng lúa. Hệ dầm lộ bằng gỗ tuyết tùng cùng tường phủ đá giúp căn nhà có vẻ mộc mạc, hương gỗ tự nhiên lan tỏa khắp nhà. Bàn bếp gỗ sồi cao 82cm, các vị trí ngồi có thể thay đổi tùy mùa và hệ tủ linh hoạt cho phép điều chỉnh theo nhu cầu gia đình.

Cuộc sống giữa thiên

Tháng 5 hằng năm, cây cối quanh đây khoác lên màu xanh non tuyệt đẹp. Cuối tháng 3 là mùa hoa anh đào, còn mùa đông thì có thể ngắm tuyết. Nhờ cánh cửa sổ lớn, từ hè sang thu, gia đình anh Kagae có thể ngắm cảnh chuồn chuồn bay lượn. Tất nhiên cũng có những sinh vật không mấy dễ chịu như rắn hay côn trùng, nhưng đó là một phần tự nhiên.

Ba đứa trẻ hiện đang học tiểu học và cấp 2. Đồ chơi của chúng là bùn đất, cành cây và thường chạy sang nhà các bạn nhỏ gần đó, cùng nhau khám phá núi đồi, phụ giúp người lớn gieo trồng. Vợ chồng Kagae sau giờ làm lại thong thả uống trà bên bếp, lắng nghe tiếng mưa rơi, thỉnh thoảng lại ngắm ánh nắng xuyên qua tán cây.

Bỏ phố về quê để "chạm vào thiên nhiên", gia đình 5 người quây quần trong căn nhà 94 m²: Thứ cần nhất là cảm giác hạnh phúc- Ảnh 7.

Mấy đứa trẻ vui chơi

“Tiện nghi thực sự là khi tâm hồn được bình yên. Thứ cần nhất của 1 ngôi nhà chính là cảm giác hạnh phúc.” Anh Kagae chia sẻ.

10 năm sống giữa núi rừng đã chứng minh cho Kagae rằng không cần theo đuổi những căn nhà to lớn, đắt đỏ. Chỉ cần cùng gia đình quây quần, được sống gần thiên nhiên, con người đã có thể tìm thấy một cuộc đời đủ đầy theo cách giản dị nhất. Lối sống ấy đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người Nhật khao khát quay về những giá trị chân thật của cuộc sống hiện đại.

Bỏ phố về quê để "chạm vào thiên nhiên", gia đình 5 người quây quần trong căn nhà 94 m²: Thứ cần nhất là cảm giác hạnh phúc- Ảnh 8.

Gia đình anh Kagae

Theo Zhihu

Cụ ông 75 tuổi có 2 tỷ đồng và 3 căn nhà, chia tài sản không để mình thiệt thòi: Phải giữ tiền dưỡng già, không thể trông chờ con cái

Minh Ánh

Phụ nữ mới

