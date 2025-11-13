Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam nghệ sĩ 41 tuổi xây nhà bên vách đá dưỡng già cùng cha mẹ: Gia đình 9 người quây quần, sống ở nơi mình thích mới là bình yên

13-11-2025 - 11:16 AM | Lifestyle

Ngôi nhà sừng sững giữa thung lũng là nơi dưỡng già, sum vầy ấm áp của đại gia đình 9 người.

Quyết định về quê dưỡng già cũng cha mẹ

Năm 2019, ở tuổi 41, nghệ sĩ gốm sứ Vương Lượng Trình quyết định rời thành phố, trở về quê hương thôn Mai Tử Ả, huyện Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), để thực hiện 1 mong ước bình thường nhưng đầy ý nghĩa. Ông quyết định xây dựng một ngôi nhà dưỡng lão hiện đại, nơi 3 thế hệ gồm 9 thành viên cùng nhau chung sống.

Trước đó, ông Vương từng đón cha mẹ lên thành phố sống chung. Rồi lại mua cho cha mẹ căn hộ trên thị trấn gần quê để sống tiện hơn, nhưng ông bà vẫn muốn trở lại quê. Ban đầu, các con không hiểu tại sao cha mẹ lại làm thế, sau này Vương Lượng Trình mới nhận ra chỉ khi sống ở nơi mình yêu thích, con người mới thấy bình yên. Để cha mẹ ở lại nơi họ muốn, chọn cách sống họ mong, đó mới là điều tốt nhất. Vì vậy, ông quyết định về quê xây nhà.

Để biến ý tưởng này thành hiện thực, ông đã mời nhà thiết kế Lệ Văn Hi, người có nhiều kinh nghiệm trong việc cải tạo nhà ở nông thôn, cùng thiết kế công trình đặc biệt mang tên “Ngôi nhà bên vách núi”.

Nam nghệ sĩ 41 tuổi xây nhà bên vách đá dưỡng già cùng cha mẹ: Gia đình 9 người quây quần, sống ở nơi mình thích mới là bình yên- Ảnh 1.

Hình ảnh căn nhà bên vách núi

Thiết kế độc đáo của ngôi nhà

Ngôi nhà này được xây dựng trong 1 thung lũng nhỏ nằm dưới vách đá dựng đứng – vị trí vừa thách thức vừa nên thơ. Khác với những gia đình khác, ngôi nhà này sử dụng bê tông làm vật liệu chính, mang diện mạo hiện đại, tối giản nhưng vô cùng tinh tế.

Khuôn viên nhà có bố cục hình vuông, hướng Nam – Bắc thông thoáng, 2 cửa sổ lớn kéo dài từ sàn đến trần giúp không gian như hòa làm một với thiên nhiên: phía Bắc là vách núi hùng vĩ, phía Nam là triền đồi xanh mát.

Nam nghệ sĩ 41 tuổi xây nhà bên vách đá dưỡng già cùng cha mẹ: Gia đình 9 người quây quần, sống ở nơi mình thích mới là bình yên- Ảnh 2.

Phong cảnh từ ngôi nhà nhìn ra

Trên mái, 4 giếng trời hình tròn, mỗi giếng đường kính 1 mét. Vào ban ngày, ánh sáng tự nhiên tràn ngập mọi góc nhà. Một không gian thiền tĩnh đặc biệt được tạo hình như kim tự tháp nhỏ, với 2 cửa sổ tròn giúp ngắm cảnh. Bức tường cong phía sau của căn phòng được thiết kế mềm mại như bàn tay ôm lấy triền núi – biểu tượng cho sự hòa hợp giữa con người và cảnh quan.

Nam nghệ sĩ 41 tuổi xây nhà bên vách đá dưỡng già cùng cha mẹ: Gia đình 9 người quây quần, sống ở nơi mình thích mới là bình yên- Ảnh 3.

Tuy mang hơi thở hiện đại, thiết kế vẫn chú trọng đến nhu cầu sinh hoạt nông thôn truyền thống. Kiến trúc sư giữ lại phần đất trồng trọt, bố trí riêng khu bếp củi, kho chứa nông cụ và phòng để củi đốt. Mái nhà được xử lý chống thấm cẩn thận, có thể tận dụng để phơi nông sản. Bên trong, không gian được phân chia hợp lý: tầng 1 là khu sinh hoạt chung và bếp mở rộng, nơi bố mẹ có thể ra vào dễ dàng nhờ vị trí gần sân vườn; tầng 2 gồm 5 phòng ngủ được cách âm bằng tường chịu lực, trong đó có 1 phòng tập thể dành riêng cho trẻ nhỏ; tầng 3 là sân thượng lớn, không chỉ để phơi đồ mà còn là nơi cả gia đình uống trà, hóng gió, ngắm cảnh.

Nam nghệ sĩ 41 tuổi xây nhà bên vách đá dưỡng già cùng cha mẹ: Gia đình 9 người quây quần, sống ở nơi mình thích mới là bình yên- Ảnh 4.

Để hòa hợp với thẩm mỹ nông thôn, Lệ Văn Hi lấy cảm hứng từ vườn cảnh Trung Hoa cổ, tạo nên lối vào uốn lượn, các khoảng sân đan xen tầng lớp, dẫn dắt cảm xúc người ở qua từng khung cảnh. Đặc biệt, cây hồng già hơn 60 năm tuổi được giữ nguyên vị trí giữa sân, giữa ký ức tuổi thơ và bắt đầu cuộc sống mới.

Nam nghệ sĩ 41 tuổi xây nhà bên vách đá dưỡng già cùng cha mẹ: Gia đình 9 người quây quần, sống ở nơi mình thích mới là bình yên- Ảnh 5.

Toàn cảnh ngôi nhà

Nơi sum vầy ấm áp của gia đình

Sau 4 năm xây dựng, “Ngôi nhà bên vách núi” không chỉ là nơi an cư của gia đình Vương Lượng Trình mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa trong cộng đồng. Cha mẹ anh tận hưởng cuộc sống điền viên: trồng rau, kết bạn, hái quả rừng. Những dịp lễ tết, cả 9 người trong đại gia đình lại sum họp nơi sân nhà uống trà, trò chuyện, leo núi. Không còn là hình ảnh chật chội, cô quạnh của căn nhà cũ năm xưa là không khí ấm cúng, rộn rã tiếng cười.

Nam nghệ sĩ 41 tuổi xây nhà bên vách đá dưỡng già cùng cha mẹ: Gia đình 9 người quây quần, sống ở nơi mình thích mới là bình yên- Ảnh 6.

Ngôi nhà cũng trở thành điểm gặp gỡ của hàng xóm. Người dân trong làng thường ghé chơi, trò chuyện, ai nấy đều khen ngợi sự thoáng đãng, sáng sủa và tiện nghi của công trình. Một số hộ dân bắt đầu lên kế hoạch sửa sang hoặc xây mới nhà ở theo phong cách tương tự. Nhiều người trẻ đang làm việc xa quê cũng tìm đến tham quan, bị cuốn hút bởi sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, rồi nảy sinh ý định trở về quê để xây nhà dưỡng lão cho cha mẹ.

Nam nghệ sĩ 41 tuổi xây nhà bên vách đá dưỡng già cùng cha mẹ: Gia đình 9 người quây quần, sống ở nơi mình thích mới là bình yên- Ảnh 7.

Cả gia đình cùng nhau tụ họp

“Ngôi nhà này đã mở rộng trí tưởng tượng về nhà ở nông thôn.” Vương Lượng Trình chia sẻ. “Văn hóa và đời sống nông thôn truyền thống hoàn toàn có thể hòa quyện với nhu cầu sinh hoạt hiện đại. Đó không chỉ là nơi ở, mà còn là minh chứng cho khả năng đối thoại giữa con người, thiên nhiên và ký ức.”

Theo Zhihu

Con gái xây nhà 1,5 tỷ đồng cho cha mẹ dưỡng già ở quê: Không xa hoa, hào nhoáng nhưng thoải mái, ấm cúng hơn biệt thự nơi thành phố

Minh Ánh

Phụ nữ mới

