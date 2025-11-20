Cặp đôi U35 bỏ phố về quê sống theo “phong cách nguyên thủy”, khẳng định: “Chúng tôi đều thích tự do”

Dương Ngũ Đức, sinh ra tại Thành Đô (Trung Quốc), lớn lên trong môi trường trí thức và tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm. Vợ anh, A Chi, quê ở Hạ Môn; sau đó chuyển tới Trùng Khánh để theo học chuyên ngành mỹ thuật.

Khi tốt nghiệp, thay vì tìm việc tại các công ty hay cơ quan chuyên nghiệp, họ quyết định theo đuổi con đường freelancer. Lựa chọn này bắt nguồn từ việc tự nhận thấy bản thân không phù hợp với môi trường làm việc gò bó. Với họ, được sống theo nhịp điệu riêng và kiếm thu nhập bằng năng lực sáng tạo mới là điều quan trọng.

Cùng mang trong mình tinh thần nghệ sĩ, cả hai vợ chồng đều đề cao sự tự do và không muốn bị bó buộc trong khuôn khổ.

Sau này, A Chi hoạt động như một blogger thời trang: mỗi ngày cô dành thời gian vẽ, chụp hình, chỉnh sửa ảnh, dựng video rồi đăng tải lên mạng xã hội. Trong khi đó, Dương Ngũ Đức chuyên biểu diễn didgeridoo – một nhạc cụ cổ xưa của thổ dân Úc. Sự độc đáo của loại nhạc cụ này giúp anh thường xuyên nhận lời biểu diễn và tạo ra nguồn thu ổn định.

Vì không gắn bó với công việc văn phòng, phần lớn thời gian họ ở nhà. Bởi vậy, không gian sống trở thành nơi truyền năng lượng mạnh mẽ và có ý nghĩa đặc biệt. Điều này cũng lý giải vì sao họ lại chọn một căn nhà mang cá tính riêng, phản chiếu đúng tinh thần tự do mà cả hai luôn theo đuổi.

Năm 2020, tại một khu ngoại ô phía nam Thành Đô, vợ chồng Dương Ngũ Đức và A Chi đã cải tạo một căn nhà cũ chưa tới 100 m² thành không gian sống mang dáng dấp “hang động nguyên thủy”. Họ tự lên ý tưởng, thiết kế và hoàn thiện từng chi tiết, mất hơn tám tháng để hoàn thành dự án mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bước chân vào căn nhà, người ta có cảm giác như quay trở lại một nơi chốn nguyên sơ – mộc mạc nhưng đầy cuốn hút. Không gian sống của họ đặc biệt ở chỗ hoàn toàn không cần đến điều hòa mà vẫn “ấm về đông, mát về hè”, giúp giảm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Toàn bộ căn nhà được phủ trong những gam màu đất trầm tối để giữ được "phong cách nguyên thủy". Tường không láng mịn mà deliberately giữ lại những đường nứt, gồ ghề, mô phỏng bề mặt đá hay lớp vỏ cây tự nhiên. Nội thất chủ yếu chọn sắc nâu, tạo cảm giác hoài cổ và liền mạch với tổng thể kiến trúc.

Ngôi nhà nằm giữa cây cối, kết hợp với hình dáng như một hang đá, khiến người ở có cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên hoang dã nhưng vẫn đủ ấm áp và an toàn. Trong suốt quá trình cải tạo, cả hai vợ chồng liên tục chỉnh sửa, thử nghiệm và hoàn thiện từng chi tiết bằng chính sự nhạy cảm nghệ thuật của mình.

Bước qua ngưỡng cửa, không gian mở ra theo bố cục rõ ràng: bên trái là phòng khách, bên phải là khu ăn uống và bếp. Cuối phòng khách, một tấm chiếu tatami lớn được bố trí thành hai khu vực – một góc uống trà nhỏ và một phòng riêng dành cho anh Dương luyện đàn. Đi tiếp vào trong là phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ và một ban công nhỏ nối liền với phòng ngủ thứ hai.

Để giữ sự liền mạch và tạo cảm giác thoáng đãng, họ hạn chế tối đa các bức tường ngăn. Những ô cửa vòm được sử dụng nhằm làm mềm không gian, giúp tổng thể trông gần gũi với hình dạng tự nhiên của một hang đá.

Tầng một được thiết kế cố ý tối, hạn chế ánh sáng để mô phỏng cảm giác bên trong hang động. Tuy vậy, nhằm bảo đảm công năng, họ tăng số lượng đèn nhưng giảm độ sáng, tạo nên ánh sáng mờ dịu và đồng nhất.

Sự kết hợp của màu tối, ánh sáng vừa phải và cấu trúc uốn cong tạo nên bầu không khí tĩnh lặng, mơ hồ. Không gian mang lại cảm giác được bao bọc, ổn định – phù hợp để ở lâu và tận hưởng sự yên bình mà cả hai tìm kiếm.

Phần lớn những món đồ trang trí nhẹ nhàng trong nhà đều là đồ cũ mà hai vợ chồng tự tìm kiếm trong những chuyến đi nước ngoài. Những dấu tích thời gian in trên từng vật dụng tạo nên một “hương vị” rất riêng – thứ cuốn hút họ ngay từ lần đầu bắt gặp.

Tổng thể không gian gợi liên tưởng đến tinh thần wabi-sabi phương Đông với các gam màu tối, sự mộc mạc và vẻ đẹp của những điều chưa hoàn hảo. Đồng thời, cách kết hợp chất liệu và hình khối lại tạo cảm giác như đang bước vào một bộ lạc nguyên sơ, nơi sự giản dị và những đường nét thô ráp hiện diện khắp nơi.

Có thể thấy, nhiều năm học tập trong môi trường nghệ thuật, cùng những trải nghiệm sáng tạo, những chuyến du lịch và các va chạm trong cuộc sống đã nuôi dưỡng một thẩm mỹ rất riêng của cả hai. Với vợ chồng anh Dương, họ không cố bám theo một trường phái hay quy tắc thiết kế cố định nào. Tất cả được hòa trộn một cách tự nhiên, dựa trên cảm nhận và gu thẩm mỹ mà họ tích lũy theo thời gian.

(*Nguồn: QQ News)