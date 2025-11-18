Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ký hiệu mà nhiều người đi máy bay lâu năm cũng không biết, ai dính phải sẽ cực phiền

18-11-2025 - 14:18 PM | Sống

Đây là dòng mã mà không vị khách nào muốn nó xuất hiện trên thẻ đi máy bay của mình

Nếu ký hiệu “SSSS” bất ngờ xuất hiện trên thẻ lên máy bay, hành khách có thể sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn bình thường. Điều này đã xảy ra với Stewart Jackson, người Anh, khi anh chuẩn bị thực hiện chuyến bay từ London tới New York để thăm bạn gái, theo The Sun.

Khi nhận thẻ lên máy bay, Stewart phát hiện dòng mã “SSSS” – viết tắt của cụm từ Secondary Security Screening Selection, biểu thị rằng hành khách được đưa vào diện kiểm tra an ninh tăng cường.

Stewart kể rằng anh đã cố gắng làm thủ tục trực tuyến từ tối hôm trước nhưng hệ thống liên tục báo lỗi, và anh cũng không quá bận tâm vì cho rằng có thể giải quyết khi đến sân bay. Hôm sau, tại quầy check-in, anh bất ngờ thấy thẻ lên máy bay của mình được đóng thêm dấu “SSSS” – ký hiệu mà không hành khách nào mong muốn xuất hiện trên giấy tờ của họ.

photo-1763446363098

Những người có ký hiệu này trên thẻ lên máy bay thường phải trải qua các bước soi chiếu hành lý và kiểm tra đồ dùng cá nhân kỹ lưỡng hơn so với hành khách thông thường.

Tại quầy làm thủ tục, khi nhân viên đang nhắc hành khách tuân thủ các yêu cầu phòng dịch, họ nghe Stewart đề cập đến lỗi hệ thống xảy ra tối hôm trước. Ngay sau đó, anh được mời sang bàn kiểm tra riêng để rà soát thông tin chi tiết. Khoảnh khắc nhân viên cầm hộ chiếu lên, Stewart cảm thấy tim đập mạnh, lo lắng rằng vé có vấn đề và anh có thể bị từ chối bay.

“Nhìn thấy sự hoảng hốt của tôi, họ giải thích rằng lý do không thể check-in trực tuyến là vì tôi được đưa vào diện sàng lọc bổ sung”, Stewart kể lại.

photo-1763446350901

Anh Stewart Jackson là hành khách được lựa chọn kiểm tra an ninh thứ cấp trên chuyến bay từ London tới New York. Ảnh: The Sun

Nhân viên cũng trấn an rằng đây chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu rủi ro hay vi phạm gì. Anh chỉ cần trải qua quy trình kiểm tra chặt chẽ hơn trước khi rời London.

Sau đó, Stewart được dẫn đến một khu vực riêng, nơi một hành khách khác cũng đang chờ kiểm tra. Tại đây, nhân viên an ninh kiểm tra kỹ hành lý xách tay, soi từng chiếc túi, yêu cầu anh tháo giày và hoàn tất mọi thủ tục theo quy định. Cuối cùng, Stewart vẫn kịp lên máy bay đúng giờ, và toàn bộ quá trình diễn ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì anh từng đọc trên mạng.

Ký hiệu “SSSS” là viết tắt của Secondary Security Screening Selection (lựa chọn kiểm tra an ninh bổ sung), do Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) áp dụng. Hành khách có thẻ lên máy bay mang ký hiệu này sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra kỹ lưỡng hơn khi khởi hành hoặc đến Mỹ.

Theo các chuyên gia hàng không, ngoài các bước kiểm tra tương tự Stewart, những hành khách có mã “SSSS” đôi khi còn được yêu cầu cung cấp thêm thông tin nhận dạng hoặc trình bày kế hoạch di chuyển. Quy trình này chủ yếu áp dụng cho các chuyến bay quốc tế đến hoặc rời khỏi Mỹ.

photo-1763446374762

Các chuyên gia hàng không cho biết, ngoài việc kiểm tra giống Stewart, khách sở hữu bốn chữ S có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin để chứng minh danh tính, cũng như trình kế hoạch đi du lịch. Việc kiểm tra liên quan đến mã SSSS chủ yếu diễn ra với các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Mỹ.

Theo Simple Flying, thủ tục kiểm tra bổ sung này thường kéo dài thêm 15–20 phút, thậm chí lâu hơn, tùy từng trường hợp. Hành khách có thể phải kiểm tra từng món đồ trong hành lý, quét mẫu, hoặc khởi động thiết bị điện tử để nhân viên an ninh rà soát.

TSA không tiết lộ cụ thể tiêu chí lựa chọn hành khách. Tuy nhiên, Damien, chủ kênh Travel Tips Guy, cho biết dù phần lớn là ngẫu nhiên, hệ thống vẫn có thể đánh dấu hành khách dựa trên một số dấu hiệu rủi ro, như mua vé một chiều, đặt vé sát giờ bay (trong vòng 24 giờ) hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

(Tổng hợp)

