Hỏi lương xong bị đánh trượt phỏng vấn? Chuyên gia Mỹ tiết lộ bạn đang làm sai 1 điều

Không ứng viên nào muốn bị nhìn nhận là tham lam, ích kỷ hay lười biếng trong buổi phỏng vấn. Nhưng theo BI, có một nghiên cứu cho thấy đó lại chính là ấn tượng mà nhiều nhà tuyển dụng hình thành khi ứng viên đặt quá nhiều câu hỏi về tiền lương hay phúc lợi. Điều này cũng khiến nhiều người bị "đánh trượt" ngay trong cuộc phỏng vấn mà không hiểu tại sao.

Đây là nghịch lý của người đi tìm việc: Bạn cần thu nhập để sống và vẫn muốn có thời gian cho cuộc sống riêng, nhưng việc nói thẳng điều đó trước mặt nhà tuyển dụng tương lai lại bị xem là thiếu chuyên nghiệp.

“Điều đó khiến nhà tuyển dụng khó chịu,” Anthony Nyberg, giáo sư tại Trường Kinh doanh Darla Moore, thuộc Đại học Nam Carolina (Mỹ), chia sẻ với Insider. “Họ dễ nghĩ rằng bạn quan tâm đến đãi ngộ hơn là bản thân công việc.”

Vì vậy, lời khuyên cho người đi tìm việc là: hãy kiềm chế và chờ đúng thời điểm. Hãy nhớ rằng: bạn chỉ có lợi thế để deal lương khi công ty thực sự muốn tuyển bạn.

Nyberg ví von quá trình đó giống như hẹn hò: “Hãy để họ ‘phải lòng’ bạn trước, rồi hãy nói đến chuyện kết hôn, xây dựng tổ ấm và muốn có bao nhiêu đứa con.”

Nhà quản lý muốn người có ‘động lực nội tại’

Theo nghiên cứu của Giáo sư Rellie Derfler-Rozin (thuộc Đại học Maryland) và Marko Pitesa (thuộc Đại học Quản lý Singapore), nhà tuyển dụng thường ít chọn những ứng viên đặt câu hỏi về lương và phúc lợi. Đồng thời, họ đánh giá cao hơn những người chỉ tập trung hỏi về bản chất công việc.

Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là “thiên kiến động lực thuần khiết” — tức nhà tuyển dụng kỳ vọng nhân viên được thúc đẩy bởi niềm hứng thú với công việc, hơn là các yếu tố bên ngoài. Tất nhiên, đây là một kỳ vọng mang tính hình thức, bởi rất ít người có thể bỏ qua thực tế rằng họ cần thu nhập, sự linh hoạt hay thời gian nghỉ ngơi.

Nyberg cho biết đặc biệt những câu hỏi về chính sách nghỉ phép dễ gây ấn tượng xấu. “Nó nghe như bạn vừa bước vào đã nói: ‘Tôi không muốn làm việc’,” ông nhận xét.

HR dễ bỏ lỡ nhân tài

Hệ quả là nhiều nhà tuyển dụng có thể bỏ lỡ nhân tài chỉ vì họ quan tâm đến vấn đề đãi ngộ — điều vốn dĩ chính đáng. Điều này đặc biệt bất lợi cho những ứng viên đến từ tầng lớp kinh tế thấp hơn, vốn cần ổn định tài chính, hoặc phụ nữ, những người thường ưu tiên lịch làm việc linh hoạt, chăm sóc con nhỏ và chế độ nghỉ thai sản.

Những địa phương có luật minh bạch lương có thể giúp giảm bớt rào cản này, chẳng hạn như tại New York, Nevada, Colorado và Connecticut, doanh nghiệp được yêu cầu công khai khung lương. California cũng có thể áp dụng quy định tương tự.

Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp đang đăng mức lương thấp một cách có chủ đích để kìm mức trả hoặc tránh việc nhân viên hiện tại phát hiện mình bị trả thiếu.

Kiên nhẫn có thể đem lại lợi ích cho cả đôi bên

Với người tìm việc, điều quan trọng là tự thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về mức lương của vị trí và công ty. Erin Andersen, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tại New York, khuyến nghị sử dụng các nguồn như Salary.com hay Payscale để tham khảo khung lương tại Mỹ theo chức danh, khu vực, trình độ và kinh nghiệm.

Tốt nhất, bạn nên trở thành ứng viên sáng giá nhất rồi mới đề cập đến lương. Về mặt chiến lược, hãy để nhà tuyển dụng thực sự đầu tư kỳ vọng vào bạn. Và sau đó, hãy chờ đến khi nhận được lời mời làm việc để thực sự bắt đầu thương thảo về các đãi ngộ chi tiết.

“Có lẽ mọi người cần phải kiên nhẫn đợi đến lúc nhà tuyển dụng chủ động nhắc đến mức lương hoặc các đãi ngộ đi kèm. Trên thực tế, nếu nhà tuyển dụng chuyên nghiệp và thực sự muốn tuyển bạn, đây là một quy trình bắt buộc. Việc chờ đợi không đem lại rủi ro đáng kể cho ứng viên,” Nyberg nói. “Nhiều người lo rằng họ sẽ mất thời gian cho một công việc tưởng có khung lương 90.000 USD nhưng hóa ra chỉ trả 25.000 USD, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra ở những công ty chuyên nghiệp.”

*Theo BI (Ảnh minh họa: Internet)