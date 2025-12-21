Lần đầu có sao nữ U80 "cưa sừng" đóng cô bé 14 tuổi, ai ngờ được cả thế giới tung hô không ngớt

Hiện tại bộ phim Avatar: Lửa Và Tro Tàn đang khiến cả thế giới phấn khích khi James Cameron mang thế giới Pandora màu nhiệm trở lại. Trong số các nhân vật người Na'Vi, Kiri - cô con gái lớn của Jake Sully và Neytiri có nhiều "đất diễn" đặc sắc, trở thành nhân vật kết nối tâm linh mật thiết với mẹ Eywa. Đáng nói, đứng sau cô bé 14 tuổi này lại là sao nữ đình đám đã ngoài 70.

Cụ thể ở tuổi 76, Sigourney Weaver tiếp tục khiến cả thế giới trầm trồ khi hóa thân thành Kiri trong Avatar: Lửa Và Tro Tàn. Khoảng cách tuổi tác tưởng chừng như không có khi Weaver khéo léo thể hiện một Kiri năng động, nhiệt huyết đúng với tuổi, nhưng đồng thời cũng có những khoảnh khắc trầm lặng. Nguyên do điều này xảy ra bởi vì trong phần trước đó, Kiri là đứa trẻ Na'Vi được khai sinh từ tiến sĩ Grace Augustine sau cái chết của bà. Vì lẽ đó, Weaver buộc phải thể hiện tiếp Kiri dù rằng vai tiến sĩ Augustine của mình đã "lãnh cơm hộp".

Đây không chỉ là vai diễn thông thường mà còn là "phép màu" mà đạo diễn James Cameron mang đến cho vũ trụ Avatar, khi Kiri giờ đây là một nhân vật Na'Vi đặc biệt, sở hữu năng lực tâm linh và có khả năng "chữa lành" các tổn thương. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho Weaver vì khả năng vượt qua giới hạn tuổi tác, thể hiện một nhân vật đáng tuổi cháu của mình ngoài đời. Một số fan còn dở khóc dở cười khi hóa ra "nửa kia" mà Spider thầm thương trộm nhớ trong Avatar: Lửa Và Tro Tàn lại được thể hiện bởi một sao nữ tuổi xế chiều.

Weaver trong hậu trường đóng vai Kiri

Netizen bình luận: - Trời ơi tui xem xong rồi mà tá hoả khi biết sự thật, diễn rất xuất sắc. Chồng tui còn đoán bé 10 tuổi. - Kiri chơi hệ tâm linh, kết nối đuôi tóc với bà trưởng tộc Tro còn out trình. Con tướng này mạnh. - Vậy Spider "lái chiến hạm" đầu tiên của người Na’Vi à? - Mình xem phim cô đóng từ những ngày còn bé. Series Alien huyền thoại với cô thuyền trưởng Ripley không ai thay thế được.

Sigourney Weaver được xem là biểu tượng của dòng phim khoa học viễn tưởng Hollywood, được mệnh danh là "Nữ hoàng Sci-Fi" nhờ vai Ripley trong loạt phim Alien, cùng hàng loạt danh hiệu danh giá như hai giải Quả Cầu Vàng, 1 giải BAFTA, 1 giải Grammy và nhiều đề cử Oscar. Năm 2024, bà nhận Sư Tử Vàng - Thành tựu trọn đời tại LHP Venice, khẳng định vị thế huyền thoại với sự nghiệp kéo dài hơn 5 thập kỷ.

Để nhập vai Kiri trọn vẹn, Weaver đã dành thời gian nghiên cứu cuộc sống tuổi teen ngoài thực tế, thậm chí quay lại trường học, quan sát và ngồi trong các lớp học của học sinh trung học để nắm bắt cách suy nghĩ, cử chỉ và cảm xúc của giới trẻ. Nữ diễn viên cũng bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục được góp mặt trong Avatar 4 và 5 để tận hưởng trọn vẹn hành trình diệu kỳ tại Pandora.