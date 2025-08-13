Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu

13-08-2025 - 00:08 AM | Lifestyle

Trước khi chính thức nghỉ hưu, chủ nhà thường về đây vào các kỳ nghỉ cuối tuần nhằm làm nơi tụ tập bạn bè và gia đình

Với những người chuẩn bị bước vào tuổi nghỉ hưu, một ngôi nhà yên bình, phù hợp với lối sống và nhu cầu riêng tư ngày càng trở thành lựa chọn quan trọng. Trên diện tích đất hơn 1.000m2, một cặp vợ chồng Nhật Bản sắp nghỉ hưu đã xây dựng một ngôi nhà để vừa là nơi nghỉ dưỡng, vừa là món quà muốn dành tặng con cháu sau này. 

Trước khi chính thức về hưu, họ sử dụng căn nhà này vào mùa hè và các kỳ nghỉ cuối tuần nhằm đón tiếp gia đình, bạn bè. Ngôi nhà trở thành minh chứng cho tình cảm gắn bó bền chặt của họ trọn đời.

Ngôi nhà nằm trên khu đất hình tứ giác, bao quanh là rừng thông và tiếp giáp đường lớn. Từ trên cao nhìn xuống, công trình gồm hai khối nhà song song, kết nối bằng hành lang và sân trong. 

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu- Ảnh 1.

Gia chủ mong muốn căn nhà của mình hoà hợp với thiên nhiên xung quanh

Khu nhà chính phía trước là nơi sinh hoạt của gia chủ. Khu còn lại dành cho khách và phòng nghỉ. Gara được bố trí ở phần đầu hồi của nhà chính, đủ chỗ cho hai ô tô. Khu vực giữa hai khu nhà được che phủ bởi cây xanh, vừa tạo cảnh quan, vừa đảm bảo sự riêng tư cho sân sau.

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu- Ảnh 2.

Căn nhà có thiết kế nhiều cửa sổ lớn, mang đến những góc nhìn khác nhau ra khu vườn

Không gian khu nhà chính được thiết kế đơn giản, phù hợp với nhu cầu của cặp vợ chồng lớn tuổi. Trung tâm là không gian sinh hoạt chung gồm bếp, phòng ăn và phòng khách. Tất cả liên thông trong một mặt bằng mở, liền kề với gara. Phía trong là phòng ngủ chính, có phòng tắm riêng, phòng thay đồ và phòng làm việc. Tất cả các phòng được sắp xếp dọc theo hành lang duy nhất của khối nhà.

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu- Ảnh 3.

Phòng khách, phòng ăn và bếp được thiết kế liên thông, không có sự ngăn cách.

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu- Ảnh 4.

Khu nhà chính và khu nhà phụ được kết nối với nhau bằng hành lang. Cửa sổ hành lang hướng Tây nhìn ra khu vườn

Khu nhà phụ gồm phòng ngủ cho khách và phòng trà hướng ra sân trong. Khu vực này chủ yếu mở ra hướng nam - nơi có hàng tuyết tùng xanh mát. Không gian phòng trà được bố trí chuyển tiếp thành dãy nhà phụ, kết nối với khoảng sân trong rộng phía sau.

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu- Ảnh 5.

Phòng trà có thiết kế vô cùng tối giản với hệ cửa trượt

 

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu- Ảnh 6.

Một không gian nhỏ để gia chủ có thể tiếp khách với tầm nhìn hướng ra khu vườn

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu- Ảnh 7.

Không gian được sử dụng làm phòng đọc. Mở cửa căn phòng này, gia chủ có thể đi sang phòng khách thứ 2 ở khu nhà phụ

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu- Ảnh 8.

Một hành lang nhìn từ lối phía nam của khu nhà phụ. Bên trái hành lang là phòng ngủ, phòng tắm và phòng trà

Cả hai khu nhà đều sử dụng mái dốc gấp chéo, tạo sự thống nhất về hình khối. Chiều cao thoáng từ sàn lên trần giúp không gian bên trong ấm cúng, dễ chịu.

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu- Ảnh 9.

Mặt sau của ngôi nhà nhìn từ phía đông

Chưa nghỉ hưu, cặp vợ chồng đã xây trước biệt thự mái chéo rộng hơn 1.000m2: Sẵn sàng cho kế hoạch dưỡng già và tặng lại con cháu- Ảnh 10.

Tổng thể ngôi nhà nhìn từ trên cao

Sự kết nối mềm mại giữa hai khối nhà vừa tách biệt chức năng, vừa gắn bó. Chúng được được ví như mối quan hệ cộng sinh bền chặt, phản chiếu hành trình sống của chính gia chủ: độc lập nhưng luôn đồng hành.

Thế chấp nhà ở thành phố, vợ chồng mang 47 tỷ đồng về quê xây biệt thự 2.000m2: Gia đình 5 người sống không thiết bị công nghệ vẫn khiến nhiều người ghen tị

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

