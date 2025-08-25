82 ngày đi bộ của 2 “dị nhân đường dài” đã kết thúc

Trong dịp chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người đã đổ về Thủ đô theo những cách đặc biệt nhất. Trong đó có Cao Lê Tuấn Tú (41 tuổi, TP.HCM) và Nguyễn Xuân Duy (21 tuổi, Ninh Bình) với hành trình đi bộ từ TP.HCM ra Hà Nội.

Chiều 25/8, 2 anh em đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, kết thúc chặng đường đi bộ xuyên Việt của mình. Trên trang cá nhân, Tuấn Tú chia sẻ: 41 tuổi x 21 tuổi. 82 ngày. 1700 km. Hoàn thành thử thách của bản thân”.

Xuân Duy (trái) và Tuấn Tú (phải) trong ngày khởi hành tại Dinh Độc Lập

Và 2 anh em trong ngày kết thúc hành trình đi bộ tại Quảng trường Ba Đình

Kèm theo đó, Tuấn Tú đăng ảnh check-in của 2 anh em tại điểm đầu tiên - Dinh Độc Lập và điểm cuối cùng - Lăng Bác. Sau hành trình dài vừa qua, cả hai đều có nhiều sự thay đổi về vẻ bề ngoài, đặc biệt là làn da đen sạm vì nắng gió.

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng theo dõi hành trình xuyên Việt để lại rất nhiều lời chúc mừng cả 2 anh em đã có mặt tại Hà Nội an toàn và kịp thời trong dịp lễ: “Chúc mừng 2 anh em nha, quá giỏi”, “Chúc mừng anh nhé. Sắp đen bằng cục than rồi”, “Quá xuất sắc”, “Chào mừng 2 bạn đến với Thủ đô!”,...

Được biết Tuấn Tú và Xuân Duy bắt đầu khởi hành từ Dinh Độc Lập (TP.HCM) ngày 5/6, đúng vào ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cả hai dự kiến mất gần 3 tháng để đến Hà Nội. Mỗi ngày họ đi trung bình 20km, mang trên vai balo hơn 10kg.

Một số hình ảnh trên đường đi của Tuấn Tú và Xuân Duy

Trong quá trình di chuyển từ Nam ra Bắc, 2 anh em gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, những ngày nắng nóng trên 40 độ, phồng rộp bàn chân, những cơn mỏi ê ẩm toàn thân là thử thách thường trực, nhưng tinh thần của họ chưa bao giờ lung lay.

Cùng với đó, Tuấn Tú và Xuân Duy nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người dân dọc đường. Có người mời cơm và cho nước, cho nghỉ nhờ qua đêm, thậm chí một người thu mua ve chai còn để lại số điện thoại để sẵn sàng giúp đỡ. Chính tình người giản dị ấy khiến hành trình gian nan trở nên ấm áp hơn. Tuấn Tú chia sẻ, thể xác có mệt mỏi nhưng tinh thần thì luôn vui vì được thấy quê hương, con người Việt Nam thật gần gũi và đáng quý.

Sau lễ diễu binh 2/9, Tuấn Tú và Xuân Duy còn dự định đạp xe ngược lại từ Bắc vào Nam, cụ thể là từ cột cờ Lũng Cú đến đất mũi Cà Mau. Hành trình dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 10, kéo dài khoảng 30 ngày như một cách tri ân những vùng đất, những con người đã đồng hành, tiếp sức cho chuyến đi bộ đầy cảm hứng này.