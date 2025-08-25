Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

82 ngày đi bộ của 2 “dị nhân đường dài” đã kết thúc

25-08-2025 - 22:42 PM | Sống

Hình ảnh tại Quảng trường Ba Đình được chính chủ cập nhật vào chiều 25/8.

Trong dịp chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người đã đổ về Thủ đô theo những cách đặc biệt nhất. Trong đó có Cao Lê Tuấn Tú (41 tuổi, TP.HCM) và Nguyễn Xuân Duy (21 tuổi, Ninh Bình) với hành trình đi bộ từ TP.HCM ra Hà Nội.

Chiều 25/8, 2 anh em đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, kết thúc chặng đường đi bộ xuyên Việt của mình. Trên trang cá nhân, Tuấn Tú chia sẻ: 41 tuổi x 21 tuổi. 82 ngày. 1700 km. Hoàn thành thử thách của bản thân”.

82 ngày đi bộ của 2 “dị nhân đường dài” đã kết thúc- Ảnh 1.

Xuân Duy (trái) và Tuấn Tú (phải) trong ngày khởi hành tại Dinh Độc Lập

82 ngày đi bộ của 2 “dị nhân đường dài” đã kết thúc- Ảnh 2.

Và 2 anh em trong ngày kết thúc hành trình đi bộ tại Quảng trường Ba Đình

Kèm theo đó, Tuấn Tú đăng ảnh check-in của 2 anh em tại điểm đầu tiên - Dinh Độc Lập và điểm cuối cùng - Lăng Bác. Sau hành trình dài vừa qua, cả hai đều có nhiều sự thay đổi về vẻ bề ngoài, đặc biệt là làn da đen sạm vì nắng gió. 

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng theo dõi hành trình xuyên Việt để lại rất nhiều lời chúc mừng cả 2 anh em đã có mặt tại Hà Nội an toàn và kịp thời trong dịp lễ: “Chúc mừng 2 anh em nha, quá giỏi”, “Chúc mừng anh nhé. Sắp đen bằng cục than rồi”, “Quá xuất sắc”, “Chào mừng 2 bạn đến với Thủ đô!”,... 

Được biết Tuấn Tú và Xuân Duy bắt đầu khởi hành từ Dinh Độc Lập (TP.HCM) ngày 5/6, đúng vào ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cả hai dự kiến mất gần 3 tháng để đến Hà Nội. Mỗi ngày họ đi trung bình 20km, mang trên vai balo hơn 10kg. 

82 ngày đi bộ của 2 “dị nhân đường dài” đã kết thúc- Ảnh 3.

82 ngày đi bộ của 2 “dị nhân đường dài” đã kết thúc- Ảnh 4.

82 ngày đi bộ của 2 “dị nhân đường dài” đã kết thúc- Ảnh 5.

Một số hình ảnh trên đường đi của Tuấn Tú và Xuân Duy

Trong quá trình di chuyển từ Nam ra Bắc, 2 anh em gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, những ngày nắng nóng trên 40 độ, phồng rộp bàn chân, những cơn mỏi ê ẩm toàn thân là thử thách thường trực, nhưng tinh thần của họ chưa bao giờ lung lay.

Cùng với đó, Tuấn Tú và Xuân Duy nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người dân dọc đường. Có người mời cơm và cho nước, cho nghỉ nhờ qua đêm, thậm chí một người thu mua ve chai còn để lại số điện thoại để sẵn sàng giúp đỡ. Chính tình người giản dị ấy khiến hành trình gian nan trở nên ấm áp hơn. Tuấn Tú chia sẻ, thể xác có mệt mỏi nhưng tinh thần thì luôn vui vì được thấy quê hương, con người Việt Nam thật gần gũi và đáng quý.

Sau lễ diễu binh 2/9, Tuấn Tú và Xuân Duy còn dự định đạp xe ngược lại từ Bắc vào Nam, cụ thể là từ cột cờ Lũng Cú đến đất mũi Cà Mau. Hành trình dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 10, kéo dài khoảng 30 ngày như một cách tri ân những vùng đất, những con người đã đồng hành, tiếp sức cho chuyến đi bộ đầy cảm hứng này.

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung ‘bom tấn’ vào đúng dịp lễ 2/9


Theo S.A

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng yêu cầu phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống cho Nhân dân xem diễu binh

Thủ tướng yêu cầu phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống cho Nhân dân xem diễu binh Nổi bật

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ Nổi bật

2 thứ “giá rẻ” nhiều cha mẹ vẫn đắn đo chưa dám chi nhưng người giàu lại cực coi trọng, nhất định phải xuống tiền cho con cái

2 thứ “giá rẻ” nhiều cha mẹ vẫn đắn đo chưa dám chi nhưng người giàu lại cực coi trọng, nhất định phải xuống tiền cho con cái

22:20 , 25/08/2025
Đỉnh cao toan tính như Tư Mã Ý: Thà để binh lính chết cóng chứ nhất định không phát áo bông - 11 năm sau đoạt được thiên hạ!

Đỉnh cao toan tính như Tư Mã Ý: Thà để binh lính chết cóng chứ nhất định không phát áo bông - 11 năm sau đoạt được thiên hạ!

22:03 , 25/08/2025
2 sao Việt có em trai cực phẩm: 1 người là Tiến sĩ Đại học Cambridge danh giá nước Anh, 1 người là Thạc sĩ Đại học top 5 Nhật Bản

2 sao Việt có em trai cực phẩm: 1 người là Tiến sĩ Đại học Cambridge danh giá nước Anh, 1 người là Thạc sĩ Đại học top 5 Nhật Bản

21:41 , 25/08/2025
Mua chung cư 5 tỷ đồng, 3 năm sau giá vọt lên 8 tỷ, người đàn ông vẫn “khóc thầm”: “Bán không được, ở cũng không xong”

Mua chung cư 5 tỷ đồng, 3 năm sau giá vọt lên 8 tỷ, người đàn ông vẫn “khóc thầm”: “Bán không được, ở cũng không xong”

21:37 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên