Dùng bảo hiểm nhân thọ vay hơn 237 triệu đồng rồi gửi tiết kiệm kiếm lời, sau 1 năm, người đàn ông được thông báo: “Chúng tôi chưa từng nhận tiền của anh”

Ngày 29/9/2024, Tòa án thành phố Lai Tây, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, tuyên phạt Lý Hải Dương, nhân viên công ty bảo hiểm trên địa bàn, 10 năm 2 tháng tù giam và phạt tiền 56.000 NDT (hơn 207 triệu đồng) về tội lừa đảo. Trước đó, đối tượng này đã bị Sở Công an Lai Tây bắt giữ hình sự vào cuối năm 2023 sau hàng loạt đơn tố cáo của khách hàng.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng một năm rưỡi, nhân viên họ Lý đã lừa 14 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 643.000 NDT (hơn 2,3 tỷ đồng). Số tiền này phần lớn được anh ta sử dụng để đánh bạc trực tuyến và trả nợ. Trong số các nạn nhân, trường hợp của anh Lưu, một người dân trên địa bàn, trở thành vụ việc điển hình. Người đàn ông này đã bị mất toàn bộ khoản vay lớn do tin vào chiêu trò “tài khoản vạn năng” mà đối tượng họ Lý dựng lên.

Từ khách hàng thân thiết thành nạn nhân

Tháng 3/2023, anh Lưu nhận được tin nhắn thoại WeChat từ Lý Hải Dương - người từng bán cho anh một gói bảo hiểm nhân thọ năm 2022. Nhằm duy trì quan hệ chăm sóc khách hàng, Lý chủ động kết bạn và thường xuyên trao đổi với anh Lưu qua ứng dụng này.

Trong tin nhắn, Lý giới thiệu về một loại tài khoản đặc biệt mà khi gửi tiền, anh Lưu có thể gửi tiền linh hoạt, hưởng lãi suất cao cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn. Khi thấy anh Lưu chưa có sẵn tiền, Lý tiếp tục thuyết phục ông vay bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - hình thức vay tín chấp dựa trên hợp đồng đã có hiệu lực từ một năm trở lên.

Khi được nhân viên họ Lý vẽ ra viễn cảnh “vay vốn với lãi thấp, gửi vào tài khoản lãi cao để ăn chênh lệch”, anh Lưu đã đồng ý.

Với sự hướng dẫn của Lý, anh Lưu vay thành công 64.000 NDT (hơn 237 triệu đồng). Tuy nhiên, thay vì cung cấp tài khoản công ty, Lý lại gửi số tài khoản cá nhân và giải thích rằng sẽ thay anh Lưu chuyển vào “tài khoản đặc biệt” vốn chỉ dành cho nhân viên nội bộ. Vì tin tưởng người này, anh Lưu đã chuyển toàn bộ tiền vào đó.

Vạch trần chiêu trò che mắt siêu tinh vi

Nửa năm sau, anh Lưu nhận tin nhắn nhắc trả nợ từ bên cho vay. Khi thắc mắc, anh được Lý trấn an rằng đây chỉ là “sự cố hệ thống”. Người này thậm chí còn ứng trước một phần tiền lãi để anh Lưu thêm tin tưởng.

Đến tháng 3/2024, anh Lưu tiếp tục bị đòi nợ. Khi cố gắng liên hệ với nhân viên họ Lý, anh phát hiện mình đã bị đối phương chặn WeChat. Khi liên hệ với công ty bảo hiểm, anh Lưu mới biết nhân viên họ Lý đã nghỉ việc từ lâu. Hơn nữa, đơn vị này cũng khẳng định họ không có “tài khoản đặc biệt” nào và cũng chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào từ anh.

Theo hồ sơ, Lý Hải Dương từng là nhân viên công ty bảo hiểm nhưng bị phát hiện chiếm đoạt phí bảo hiểm nên đã xin nghỉ vào tháng 4/2022. Khi chuyển sang công ty khác với mức thu nhập thấp, anh ta sa vào cờ bạc trực tuyến, nướng sạch hơn 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng).

Để trả nợ, Lý che giấu việc mình đã nghỉ việc, tiếp tục mạo danh nhân viên bảo hiểm để lừa đảo. Anh ta dựng lên kịch bản công ty bảo hiểm có “tài khoản đặc biệt” cho nhân viên để lôi kéo khách hàng gửi tiền nhận lãi lớn. Với những trường hợp chưa có tiền nhàn rỗi, Lý hướng dẫn họ vay vốn từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rồi chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của mình.

Khi vụ việc vỡ lở, anh Lưu không chỉ mất toàn bộ 64.000 NDT mà còn phải tự gánh khoản vay ban đầu. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều nạn nhân khác trong đường dây lừa đảo do Lý Hải Dương dựng lên.

Qua vụ việc, công an Lai Tây cảnh báo mọi người cần tỉnh táo trước các lời mời chào tài chính với lãi suất cao bất thường, đặc biệt khi giao dịch chỉ thông qua tài khoản cá nhân. Trước khi tham gia bất kỳ sản phẩm bảo hiểm hay tài chính nào, khách hàng cần kiểm chứng thông tin trực tiếp với doanh nghiệp, tránh để lòng tin bị lợi dụng.

