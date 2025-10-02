Rút hơn 11 triệu đồng tiền tiết kiệm nhưng lại nhận được 111 triệu, người phụ nữ mang đến trả thì ngân hàng khẳng định: “Chúng tôi không thiếu tiền”

Chiều 1/10/2016, bà Du ở thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) đến một ngân hàng trên địa bàn rút 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng) tiền tiết kiệm. Sau khi hoàn tất thủ tục, giao dịch viên cho tiền vào phong bì rồi đưa cho bà.

Do vội đi chợ, bà Du không kiểm tra lại mà cất ngay vào túi. Chỉ đến lúc lấy tiền thanh toán, bà mới nhận thấy phong bì dày bất thường. Khi mở ra, bà giật mình phát hiện bên trong là 3 cọc tiền 100 NDT mới nguyên, tổng cộng 30.000 NDT (hơn 111 triệu đồng).

“Thấy số tiền lớn như vậy ai cũng động lòng nhưng tôi biết đó không phải của mình. Tôi không thể giữ lại vì nếu nhân viên đưa nhầm, họ có thể phải bồi thường hoặc bị xử lý,” bà Du chia sẻ.

Ngay lập tức, bà Du quay lại ngân hàng để trả số tiền thừa. Trên đường đi, bà gọi thêm một người bạn là ông Thái để làm chứng. Tuy nhiên khi vừa tới ngân hàng, bà Du và bạn chưa kịp trình bày thì nhân viên ngân hàng đã đóng cửa và yêu cầu họ rời đi với lý do “tan ca, đang quyết toán”.

Ít phút sau đó, cửa ngân hàng mở lại, bà Du và ông Thái bước vào mong trả lại tiền. Tuy nhiên, vị giám đốc chi nhánh ngân hàng vẫn không nghe giải thích mà đuổi cả hai ra ngoài. Bà Du không biết làm sao để trả lại tiền nên đã nhờ công an địa phương giúp đỡ.

Dưới sự hỗ trợ của công an thành phố Nam Kinh, bà Du cùng ông Thái quay lại ngân hàng lần thứ 3. Tuy nhiên, phía ngân hàng vẫn khẳng định “ngân hàng không thiếu tiền” và bảo họ ra về. Quá bất lực, bà Du đành giao toàn bộ số tiền cho công an tạm giữ để tránh rắc rối.

Đến 7 giờ 30 tối cùng ngày, sau khi phát hiện sổ sách không khớp, ban lãnh đạo ngân hàng trên mới tìm đến công an. Khi biết số tiền đã được bà Du giao cho cơ quan chức năng, họ mới yên tâm. Sau đó, ngân hàng cùng công an kiểm đếm và tiếp nhận lại toàn bộ số tiền 27.000 NDT (hơn 100 triệu đồng).

Theo nguyện vọng của bà Du, công an địa phương sắp xếp để 2 bên gặp nhau để giải quyết vụ việc vào khoảng 8 giờ 30 tối. Người phụ nữ này thẳng thắn cho biết: “Tôi không yêu cầu ngân hàng phải cảm ơn hay xin lỗi. Tôi chỉ mong sau này, khi xảy ra sai sót, ngân hàng cần có thái độ chân thành và tôn trọng khách hàng.”

Có mặt tại buổi gặp, giám đốc chi nhánh ngân hàng cùng 2 nhân viên chỉ giải thích rằng sự cố xảy ra do nhân viên mới chưa quen việc nên đã thao tác nhầm. Sau đó, nhóm người này nhanh chóng rời đi mà không đưa ra thêm bất kỳ lời xin lỗi nào.

Vụ việc của bà Du sau khi lan truyền đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cách ứng xử của ngân hàng chưa hợp lý. Từ câu chuyện trên, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng khuyên người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ số tiền và giấy tờ ngay tại quầy. Việc cẩn trọng này sẽ giúp họ tránh được những rắc rối không đáng có và bảo vệ được quyền và lợi ích của chính mình.

(Theo Sina)