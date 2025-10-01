Đi xin trợ cấp thất nghiệp, người đàn ông choáng váng khi bị từ chối, còn được nhân viên thông báo: “Anh đang đứng tên 1 doanh nghiệp”

Tháng 5/2024, ông Tiền ở Thượng Hải, Trung Quốc, bất ngờ rơi vào tình huống oái oăm khi đi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi mất việc. Tại Trung tâm Dịch vụ cộng đồng thị trấn Hàng Đầu, cán bộ địa phương thông báo ông đang đứng tên một công ty vận tải hàng hóa nên không đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Theo hồ sơ của Cục Giám sát thị trường quận Tĩnh An, công ty đứng tên ông Tiền được đăng ký từ ngày 14/8/2007, hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa. Doanh nghiệp này hiện đã bị thu hồi giấy phép nhưng chưa hủy đăng ký.

Nhận được tin này, ông Tiền vô cùng bối rối, khẳng định mình không liên quan và cho biết tháng 1/2007, ông đã bị mất CCCD.

“Trong thời gian công ty được thành lập, tôi vẫn làm công ăn lương. Thông tin mà họ dùng để đăng ký công ty có thể là từ CCCD mà tôi đã làm mất”, người đàn ông này giải thích.

Không chỉ vậy, trong điều lệ công ty, tên ông Tiền còn bị ghi sai. Đây là bằng chứng rõ ràng chứng minh người đàn ông này không tự mình đăng ký giấy tờ.

Cán bộ quản lý thị trường quận Tĩnh An thừa nhận, vào năm 2007, quy trình thẩm định hồ sơ còn sơ sài, thiếu hệ thống kết nối mạng để kiểm tra CCCD bị báo mất nên việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi. Điều này tạo kẽ hở cho việc lợi dụng thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp "ma". Đến năm 2021, nhằm siết chặt quy trình, Cục Quản lý thị trường Trung Quốc mới triển khai hệ thống xác thực tên thật, bổ sung nhận diện khuôn mặt và yêu cầu nộp đầy đủ thông tin doanh nghiệp khi đăng ký.

Ảnh minh họa: Sohu

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông Tiền buộc phải làm thủ tục hủy đăng ký kinh doanh. Cục Quản lý thị trường địa phương yêu cầu ông cung cấp giám định chữ viết tay để chứng minh hồ sơ đăng ký không phải do mình ký. Tuy nhiên, chi phí cho giám định lên tới hàng nghìn NDT – con số quá lớn với một người vừa mất việc.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc, Cục Giám sát thị trường quận Tĩnh An quyết định nếu ông Tiền không thể cung cấp giám định chữ viết tay, cơ quan sẽ căn cứ vào các chứng cứ khác để xem xét hủy đăng ký kinh doanh của công ty liên quan. Trong vòng 3 tháng, ông sẽ nhận được thông báo chính thức.

Về việc ai đã sử dụng CCCD cũ của ông Tiền để đăng ký kinh doanh, hồ sơ cho thấy ngoài người đàn ông này, công ty liên quan còn có một người đồng sáng lập tên “Mâu Di”. Người đại diện pháp nhân của công ty thời điểm năm 2007 là ông Diêu cho biết, khi đó ông làm việc tại một văn phòng xúc tiến đầu tư và đã trực tiếp mang chứng minh thư gốc của ông Tiền đi nộp hồ sơ.

“Chuyện xảy ra đã 17 năm, tôi không còn nhớ chi tiết. Người đồng sáng lập cũng không để lại số điện thoại, chỉ lưu số của tôi. Giờ nghĩ lại, có thể CCCD của ông Tiền đã bị bên thứ ba lấy cắp hoặc mua lại”, ông Diêu nói.

Dù kết quả cuối cùng của vụ việc không được công bố, song câu chuyện của ông Tiền cũng trở thành lời cảnh báo về những rủi ro khi mất giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyên mọi người cần kịp thời báo mất, làm lại giấy tờ và theo dõi tình trạng thông tin cá nhân của mình để tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

(Theo Sohu)