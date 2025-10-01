Gặp cụ ông bị ngã xe, người đàn ông liền giúp đỡ, không ngờ bị gia đình nạn nhân đòi bồi thường hơn 100 triệu đồng

Gặp cụ ông bị ngã giữa đường, anh Yin, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc liền dừng xe giúp đỡ, không ngờ bị gia đình nạn nhân buộc tội gây tai nạn, đòi bồi thường 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng). Câu chuyện của anh hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng, thậm chí nhiều người yêu cầu cảnh sát buộc cụ ông phải bồi thường gấp 20-30 lần để trả lại danh dự cho anh.

"Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có lòng tốt giúp đỡ ông cụ nhưng lại thành ra bị vu cáo. Sự việc này như tảng đá đè nặng trong lòng tôi, suốt hơn 10 ngày hôm nào cũng mất ngủ. Lúc đó, tôi nghĩ nếu vụ việc biến thành án hình sự, tôi sẽ lấy cái chết để chứng minh trong sạch", anh Yin chia sẻ.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy cụ ông đang dắt xe đạp đi ra ngoài cửa

Kể lại với phóng viên vào những ngày mới đây, anh Yin nói, hôm 14/9 anh đưa con trai đến bệnh viện để khám sức khỏe. Khi anh đỗ xe máy ở sân sau bệnh viện, đi vào cửa hông lên tầng hai lấy thuốc, cùng lúc có một ông lão (hơn 70 tuổi) đẩy xe đạp từ cửa hông đi ra, hai người đi lướt qua nhau ở trước cửa.

Khi vừa bước lên hai bậc thang thì anh Yin nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên chạy ra thì thấy ông cụ nằm dưới đất, xe đạp đổ bên cạnh nên lập tức giúp đỡ nạn nhân. Lúc sau, cũng có rất nhiều người tới chứng kiến.

Nhưng tối đó, anh Yin nhận được điện thoại từ cảnh sát, nói rằng gia đình ông lão tố cáo anh tông xe máy vào người rồi bỏ chạy.

Khi đến cơ quan cảnh sát giao thông để phối hợp điều tra, anh mới biết ông lão khăng khăng nói bị anh tông ngã. Vụ việc xảy ra ở góc của sân sau bệnh viện, camera giám sát không ghi được hình ảnh nên cảnh sát phải kiểm tra, giám định xe máy của anh.

Kết quả giám định cho thấy "xe máy của anh có dấu vết va chạm" với ông lão. Do đó, anh Yin bị xác định là người gây tai nạn giao thông. Cảnh sát đứng ra hòa giải đôi bên.

anh Yin đang bước lên cầu thang thì nghe tiếng động cụ ông bị ngã

Vợ ông lão nói: "Ông lão nhà tôi chỉ đẩy một chiếc xe đạp nhẹ thôi. Ông ấy cao khoảng 1,7 mét. Dù có vấp ngã cũng không thể gãy chân được".

Cháu gái của ông lão nói đã tốn hơn 30.000 nhân dân tệ chi phí điều trị, yêu cầu anh Yin trả.

Quá bức xúc trước những đòi hỏi vô lý từ các thành viên trong gia đình cụ ông, anh Yin nói: "Gia đình ông lão nói rằng nếu tôi không thừa nhận, họ có thể sẽ kiện tôi, nói rằng tôi lái xe điện mà không có giấy phép, sau đó nói rằng tôi có liên quan đến một vụ tai nạn bỏ trốn, và họ sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tôi và yêu cầu tôi phải bồi thường", anh Yin khổ tâm kể lại.

Nhiều ngày sau đó, anh Yin lặn lội đi xin trích xuất camera giám sát quanh khu vực. Cuối cùng, anh tìm được video giám sát tại một góc đường vắng. Hình ảnh ghi lại toàn bộ sự việc đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi, giúp anh được minh oan.

Anh Yin cho rằng ông lão đã ngã cạnh xe máy của anh nên mới có dấu vết va chạm với xe máy. Anh thấy may mắn vì tìm thấy video giám sát kịp thời, dữ liệu sẽ bị xóa tự động sau một tháng.

Ngày 27/9, cảnh sát giao thông huyện Đào Nguyên xác nhận hai phương tiện không xảy ra va chạm. Gia đình ông lão xin lỗi, rút lại cáo buộc.

"Sau khi xem video, họ chỉ nói xin lỗi tôi rồi bỏ đi. Từ nay về sau, chắc 10 năm nữa tôi cũng không dám làm việc thiện nữa", anh Yin bức xúc.

Anh Yin nhắn nhủ mọi người rút kinh nghiệm, chú ý bảo vệ bản thân khi làm việc tốt.

Không chỉ anh Yin, nhiều người Trung Quốc cũng từng mang vạ vì làm người tốt, bị vu oan hoặc thậm chí hành hung.

Tối 12/9 tại Lan Châu (Cam Túc), một phụ nữ xuống xe hỗ trợ cụ ông ngoài 70 tuổi xách túi nặng đang dò dẫm sang đường. Khi cô đỡ cụ và vẫy xe cộ dừng lại, bất ngờ bị ông quay lại tát mạnh, khiến kính mắt văng xuống đất.

Vụ việc được camera hành trình xe ôtô đi phía sau ghi lại, lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nạn nhân cùng chồng báo cảnh sát, yêu cầu người đàn ông xin lỗi.

Trước đó hồi tháng 5, cũng tại Cam Túc, một phụ nữ đến đỡ cụ ông ngã trong khu dân cư nhưng bị gia đình người này vu là thủ phạm. Video từ camera an ninh đã giúp cô minh oan, nhưng người phụ nữ cho biết vẫn tiếp tục bị tấn công trên mạng xã hội đến mức trầm cảm.

Vụ án Bành Vũ – Từ Thọ Lan ở Nam Kinh năm 2006 được xem là khởi nguồn cho nỗi e ngại giúp người gặp nạn ở Trung Quốc.

Cụ bà Từ Thọ Lan ngã tại bến xe buýt, được thanh niên Bành Vũ dìu vào bệnh viện và trả tiền viện phí. Sau đó, bà cùng gia đình kiện ngược, cáo buộc anh là người gây ra tai nạn.

Tòa xử Bành Vũ phải bồi thường hơn 40.000 tệ, với lập luận gây tranh cãi: "Nếu không có lỗi, một người bình thường sẽ không tự nguyện giúp đỡ và trả tiền viện phí cho người xa lạ".

Để khắc phục, Trung Quốc đã bổ sung điều khoản luật ''Người tốt bụng'' (Good Samaritan) trong Bộ luật Dân sự, nhằm bảo vệ người tự nguyện giúp đỡ khỏi trách nhiệm pháp lý vô lý.

Tuy nhiên, truyền thông nước này bình luận nhiều người giờ đây thà "không làm việc tốt còn hơn phải giải thích", tạo thành một rào cản vô hình, gieo rắc "nỗi sợ làm người tốt" trong xã hội.