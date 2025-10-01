Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả”

Gia đình Watanabe tại thành phố Zama, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) gây chú ý với câu chuyện 4 thế hệ cùng chung sống hoà thuận dưới một mái nhà. Vợ chồng ông Akira và Kazumi Watanabe, mẹ bà Kazumi cùng gia đình 2 người con gái sống trong một biệt thự 3 tầng với diện tích mặt sàn 110m2.

Ông Akira Watanabe là chủ của một công ty xây dựng, thu nhập 600 triệu yên/năm (khoảng 107 tỷ đồng) còn vợ là nội trợ toàn thời gian, chịu trách nhiệm chăm lo cả cho gia đình. Ông Akira đã chi khoảng 100 triệu yên (gần 20 tỷ đồng) để mua đất, sau đó thiết kế các không gian để đủ 11 người sống thoải mái.

Đại gia đình 4 thế hệ Watanabe

Phong cách trang trí nội thất tổng thể khá đơn giản, tập trung vào tính ứng dụng nhưng nhiều chi tiết vẫn thể hiện được sự xa xỉ, đắt đỏ. Họ có một không gian rộng tương đương phòng ngủ để làm nơi chứa giày. Người bố đặc biệt yêu thích các mẫu giày đến từ các thương hiệu xa xỉ như LV và Dior. Ngoài ra, ông còn thích mua sắm phụ kiện, trang sức sang trọng của Chanel và Chrome Hearts.

Phòng bếp chủ đạo với tông màu trắng và rất rộng rãi. Phòng khách với diện tích hơn 50m2, hơi trống trải khi chỉ có ghế sofa, bàn cà phê và TV 85 inch. Sự sắp xếp này nhằm giúp 4 đứa trẻ trong nhà có thể thoải mái nô đùa, chạy nhảy ở phòng khách mà không lo va chạm ngoài ý muốn. Khoảng sân cạnh phòng khách là sân chơi cho trẻ, có đủ cầu trượt, xích đu, thậm chí mùa hè còn đủ diện tích đặt bể bơi trẻ em.

Bên trong căn biệt thự

Phòng tắm của nhà Watanabe là nơi xa hoa nhất trong căn biệt thự. Với không gian 10m² này, riêng phần nội thất đã tiêu tốn 3,22 triệu yên (khoảng 577 triệu đồng). Ngoài TV, bồn tắm, phòng còn có vòi sen kiểu thác nước - tạo cảm giác giống như đang tắm suối nước nóng Nhật Bản.

Tầng 2 và tầng 3 chủ yếu là phòng ngủ của các thành viên trong gia đình. Tất cả đều được thiết kế đơn giản với một giường, TV, một tủ phục vụ nhu cầu cơ bản. Sân thượng tầng 4 là nơi quây quần, thư giãn cuối tuần của gia đình. Người lớn trò chuyện, ăn thịt nướng còn trẻ con chạy đuổi chơi đùa, ngắm pháo hoa.

Đại gia đình sinh hoạt chung mỗi ngày

Lý do 2 người con gái Maya và Yuna sống ở nhà bố mẹ ruột sau khi kết hôn khiến nhiều người bất ngờ. Ông Akira cho biết mình “dễ cảm thấy cô đơn nên không thể sống xa các con”. Trước khi đi đến quyết định sống chung, ông cũng đã hỏi ý kiến các con và họ hoàn toàn đồng ý vì vẫn muốn sống với bố mẹ.

Vợ chồng nhà Watanabe vốn trưởng thành trong những gia đình nghèo khó, trải qua nhiều thử thách mới có thể nuôi hai con gái trưởng thành. Akira đã vô số lần kinh doanh đều thất bại. Khi vợ có bầu con gái thứ nhất, ông còn mắc nợ 15 triệu yên (khoảng 2,6 tỷ đồng). Sự chào đời của cô con gái thứ 2 khiến cuộc sống càng thêm khốn khó, họ phải vay mượn người thân để lo cho con cái.

Ông Akira đi làm từ 5h sáng đến 1h đêm mỗi ngày, một mình chống chọi với mọi áp lực tài chính để các con không phải chịu khổ. Vậy nên ngay cả khi con gái kết hôn, ông Akira vẫn muốn chắc chắn rằng các con sẽ hạnh phúc và đầy đủ vật chất. “Tôi không bao giờ muốn các con phải sống vất vả”, Akira Watanabe nói.

2 vợ chồng Watanabe và các con gái khi còn nhỏ

Mỗi tháng họ chỉ cần gửi mẹ 100.000 yên (khoảng 18 triệu đồng) mỗi tháng làm tiền sinh hoạt phí. Nhờ vậy, 2 đôi vợ chồng trẻ không phải chịu những khoản chi phí lớn khi mua nhà và có thể tiết kiệm tiền cho những khoản đầu tư khác. Họ sẽ thỉnh thoảng đi du lịch để có không gian riêng, hôn nhân thêm phần bền chặt. Dù vậy, con rể ông Akira cho biết anh vẫn cẩn trọng khi sống chung với gia đình vợ.

“Nhiều lúc đi làm về chúng tôi không có chuyện gì để nói với chồng nhưng nếu có bố ở bên, tôi sẽ không cảm thấy buồn chán. Về đến nhà là nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của gia đình, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của từng thành viên, khung cảnh này thật ấm áp”, người chị cả nói.