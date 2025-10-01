Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả”

01-10-2025 - 19:04 PM | Sống

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả”

Người đàn ông Nhật Bản này không ngại chi một số tiền lớn để xây biệt thự làm không gian sống thoải mái, tiện nghi cho các con về ở chung.

Gia đình Watanabe tại thành phố Zama, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) gây chú ý với câu chuyện 4 thế hệ cùng chung sống hoà thuận dưới một mái nhà. Vợ chồng ông Akira và Kazumi Watanabe, mẹ bà Kazumi cùng gia đình 2 người con gái sống trong một biệt thự 3 tầng với diện tích mặt sàn 110m2.

Ông Akira Watanabe là chủ của một công ty xây dựng, thu nhập 600 triệu yên/năm (khoảng 107 tỷ đồng) còn vợ là nội trợ toàn thời gian, chịu trách nhiệm chăm lo cả cho gia đình. Ông Akira đã chi khoảng 100 triệu yên (gần 20 tỷ đồng) để mua đất, sau đó thiết kế các không gian để đủ 11 người sống thoải mái.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả”- Ảnh 1.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả”- Ảnh 2.

Đại gia đình 4 thế hệ Watanabe

Phong cách trang trí nội thất tổng thể khá đơn giản, tập trung vào tính ứng dụng nhưng nhiều chi tiết vẫn thể hiện được sự xa xỉ, đắt đỏ. Họ có một không gian rộng tương đương phòng ngủ để làm nơi chứa giày. Người bố đặc biệt yêu thích các mẫu giày đến từ các thương hiệu xa xỉ như LV và Dior. Ngoài ra, ông còn thích mua sắm phụ kiện, trang sức sang trọng của Chanel và Chrome Hearts.

Phòng bếp chủ đạo với tông màu trắng và rất rộng rãi. Phòng khách với diện tích hơn 50m2, hơi trống trải khi chỉ có ghế sofa, bàn cà phê và TV 85 inch. Sự sắp xếp này nhằm giúp 4 đứa trẻ trong nhà có thể thoải mái nô đùa, chạy nhảy ở phòng khách mà không lo va chạm ngoài ý muốn. Khoảng sân cạnh phòng khách là sân chơi cho trẻ, có đủ cầu trượt, xích đu, thậm chí mùa hè còn đủ diện tích đặt bể bơi trẻ em.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả”- Ảnh 3.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả”- Ảnh 4.

Bên trong căn biệt thự

Phòng tắm của nhà Watanabe là nơi xa hoa nhất trong căn biệt thự. Với không gian 10m² này, riêng phần nội thất đã tiêu tốn 3,22 triệu yên (khoảng 577 triệu đồng). Ngoài TV, bồn tắm, phòng còn có vòi sen kiểu thác nước - tạo cảm giác giống như đang tắm suối nước nóng Nhật Bản.

Tầng 2 và tầng 3 chủ yếu là phòng ngủ của các thành viên trong gia đình. Tất cả đều được thiết kế đơn giản với một giường, TV, một tủ phục vụ nhu cầu cơ bản. Sân thượng tầng 4 là nơi quây quần, thư giãn cuối tuần của gia đình. Người lớn trò chuyện, ăn thịt nướng còn trẻ con chạy đuổi chơi đùa, ngắm pháo hoa.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả”- Ảnh 5.

Đại gia đình sinh hoạt chung mỗi ngày

Lý do 2 người con gái Maya và Yuna sống ở nhà bố mẹ ruột sau khi kết hôn khiến nhiều người bất ngờ. Ông Akira cho biết mình “dễ cảm thấy cô đơn nên không thể sống xa các con”. Trước khi đi đến quyết định sống chung, ông cũng đã hỏi ý kiến các con và họ hoàn toàn đồng ý vì vẫn muốn sống với bố mẹ.

Vợ chồng nhà Watanabe vốn trưởng thành trong những gia đình nghèo khó, trải qua nhiều thử thách mới có thể nuôi hai con gái trưởng thành. Akira đã vô số lần kinh doanh đều thất bại. Khi vợ có bầu con gái thứ nhất, ông còn mắc nợ 15 triệu yên (khoảng 2,6 tỷ đồng). Sự chào đời của cô con gái thứ 2 khiến cuộc sống càng thêm khốn khó, họ phải vay mượn người thân để lo cho con cái.

Ông Akira đi làm từ 5h sáng đến 1h đêm mỗi ngày, một mình chống chọi với mọi áp lực tài chính để các con không phải chịu khổ. Vậy nên ngay cả khi con gái kết hôn, ông Akira vẫn muốn chắc chắn rằng các con sẽ hạnh phúc và đầy đủ vật chất. “Tôi không bao giờ muốn các con phải sống vất vả”, Akira Watanabe nói.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng mua đất xây biệt thự 110m2, mời cả con rể về chung sống 4 thế hệ: “Tôi không muốn các con gái vất vả”- Ảnh 6.

2 vợ chồng Watanabe và các con gái khi còn nhỏ

Mỗi tháng họ chỉ cần gửi mẹ 100.000 yên (khoảng 18 triệu đồng) mỗi tháng làm tiền sinh hoạt phí. Nhờ vậy, 2 đôi vợ chồng trẻ không phải chịu những khoản chi phí lớn khi mua nhà và có thể tiết kiệm tiền cho những khoản đầu tư khác. Họ sẽ thỉnh thoảng đi du lịch để có không gian riêng, hôn nhân thêm phần bền chặt. Dù vậy, con rể ông Akira cho biết anh vẫn cẩn trọng khi sống chung với gia đình vợ.

“Nhiều lúc đi làm về chúng tôi không có chuyện gì để nói với chồng nhưng nếu có bố ở bên, tôi sẽ không cảm thấy buồn chán. Về đến nhà là nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của gia đình, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của từng thành viên, khung cảnh này thật ấm áp”, người chị cả nói.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
nhật bản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo thủ đoạn 'hack' tiền tinh vi, không cần dùng đến mã PIN hay OTP: 500 người đã bị mất tổng tới 1 tỷ đồng

Công an cảnh báo thủ đoạn 'hack' tiền tinh vi, không cần dùng đến mã PIN hay OTP: 500 người đã bị mất tổng tới 1 tỷ đồng Nổi bật

Dù làm công ăn lương nhưng nếu có 3 tư duy kiếm tiền “đỉnh” thế này, sớm hay muộn bạn cũng sẽ đổi đời

Dù làm công ăn lương nhưng nếu có 3 tư duy kiếm tiền “đỉnh” thế này, sớm hay muộn bạn cũng sẽ đổi đời Nổi bật

Top 2 gia vị chứa nhiều vi nhựa nhất trong bếp nhưng nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày: Dùng càng lâu hết gia đình càng khỏe

Top 2 gia vị chứa nhiều vi nhựa nhất trong bếp nhưng nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày: Dùng càng lâu hết gia đình càng khỏe

18:12 , 01/10/2025
Nữ sinh 2003 tốt nghiệp ĐH "Harvard Việt Nam" với số điểm tuyệt đối: Không chỉ là “mọt sách” mà phải “học chủ động”

Nữ sinh 2003 tốt nghiệp ĐH "Harvard Việt Nam" với số điểm tuyệt đối: Không chỉ là “mọt sách” mà phải “học chủ động”

18:03 , 01/10/2025
Lúc thất nghiệp tôi mới thấm thía: May là ngày xưa không vét sạch vốn liếng để mua nhà!

Lúc thất nghiệp tôi mới thấm thía: May là ngày xưa không vét sạch vốn liếng để mua nhà!

17:50 , 01/10/2025
Mệnh Hỏa - Mộc - Thổ đừng bỏ qua: Quy tắc chọn tầng và hướng nhà phong thuỷ chuẩn để giữ tiền, hút tài lộc, an cư bền vững

Mệnh Hỏa - Mộc - Thổ đừng bỏ qua: Quy tắc chọn tầng và hướng nhà phong thuỷ chuẩn để giữ tiền, hút tài lộc, an cư bền vững

17:36 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên