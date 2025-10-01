Lần đầu tiên, học sinh có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện từ 8 trường đại học hàng đầu từ nền học thuật hàng đầu Châu Á

Hồng Kông (Trung Quốc) từ lâu đã khẳng định vị thế là một điểm đến học tập độc đáo, nơi kết hợp hài hòa giữa những tiêu chuẩn học thuật xuất sắc và một môi trường sống đa văn hóa sôi động. Nơi đây mang đến những lợi thế khác biệt cho các du học sinh tương lai.

Chất lượng giáo dục đẳng cấp quốc tế chính là điểm hấp dẫn hàng đầu đối với phụ huynh-học sinh Việt Nam khi lựa chọn du học Hồng Kông thay vì các nơi khác trong khu vực. Điểm nổi trội đó là Hồng Kông có nhiều trường đại học danh tiếng liên tục nằm trong nhóm xuất sắc toàn cầu.

Sự giao thoa văn hóa đặc sắc giữa Đông và Tây sẽ giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện, không chỉ trong học thuật mà còn trong tư duy và đời sống. Cuối cùng, các trường đại học tại Hồng Kông đặc biệt chú trọng đào tạo ra những sinh viên có tầm nhìn toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo, mở ra những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và ổn định sau tốt nghiệp. Hơn thế nữa, các trường còn cung cấp nhiều suất học bổng giá trị, hỗ trợ tài chính hiệu quả cho những sinh viên xuất sắc.

Sự kiện “Tìm hiểu về Du Học Hồng Kông” sẽ diễn ra vào ngày 5/10/2025 tại Hà Nội và ngày 11/10/2025 tại TP. Hồ Chí Minh là cơ hội duy nhất để gặp gỡ trực tiếp đại diện từ 8 trường đại học hàng đầu tại Hồng Kông, tìm hiểu sâu hơn về các chương trình đào tạo đa dạng, từ kinh doanh, kỹ thuật, khoa học cho đến y học và nghệ thuật.

Sự kiện quy tụ những cơ sở giáo dục luôn giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng danh giá toàn cầu. Bao gồm:

The University of Hong Kong (HKU) , Là một trường đại học tổng hợp, định hướng chuyên sâu về nghiên cứu, HKU cung cấp hơn 50 chương trình đào tạo thuộc 10 khoa và 3 trường trực thuộc, mang đến nền giáo dục chất lượng cao cho những sinh viên xuất sắc.

The Chinese University of Hong Kong (CUHK) , trường đại học nghiên cứu toàn diện với tầm nhìn toàn cầu và hướng đến tương lai. CUHK cung cấp hơn 70 chương trình cử nhân tại các khoa: Nghệ thuật, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Luật, Y khoa, Khoa học và Khoa học Xã hội.

The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) , tự hào cung cấp hơn 45 chuyên ngành chính và 22 chuyên ngành phụ bậc cử nhân, đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp với tầm nhìn toàn cầu, tinh thần khởi nghiệp và tư duy đổi mới sáng tạo.

City University of Hong Kong (CityUHK) là trường có thiết lập quan hệ đối tác với các trường đại học danh tiếng thế giới, cung cấp nhiều chương trình cử nhân liên kết đa dạng, trong đó nổi bật là chương trình 2+2 với Đại học Columbia, Hoa Kỳ.

The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) , có thế mạnh vượt trội trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, khoa học, kinh doanh, thiết kế, ngôn ngữ và quản trị du lịch khách sạn.

Hong Kong Baptist University (HKBU) , nổi bật với cam kết về một nền giáo dục hòa nhập và công bằng, cung cấp hơn 40 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh doanh, Trung Y, Truyền thông, Nghệ thuật Sáng tạo và Khoa học…

Lingnan University (LU) cung cấp các chương trình cử nhân trong các lĩnh vực Nghệ thuật, Kinh doanh, Khoa học Xã hội, Khoa học Dữ liệu và Nghiên cứu Liên ngành. Chương trình học bao quát một loạt các khóa học giáo dục đại cương và liên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

The Education University of Hong Kong (EdUHK) , là trường đại học với sứ mệnh nâng cao chất lượng giảng dạy và học thông qua việc cung cấp đa dạng các chương trình học thuật, nghiên cứu chuyên sâu về đào tạo giáo viên cùng các ngành khoa học xã hội và nhân văn bổ trợ.

Sự kiện được tổ chức bởi Ủy ban Thường trực Quốc tế hóa của Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học Hồng Kông (HUCOMSCI), thành lập bởi tám trường đại học công lập tại Hồng Kông và đều nhận tài trợ từ Ủy ban Tài trợ Đại học (UGC) thuộc Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR). Với chủ đề “ Chuyển mình cùng du học Hồng Kông, cơ hội để bạn GET IT ”, sự kiện hướng đến việc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam đầy khát vọng theo đuổi con đường học tập và nghề nghiệp quốc tế, đồng thời trang bị cho họ một tư duy toàn cầu.