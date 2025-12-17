Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu hỏi 99% người trả lời sai: Từ tiếng Việt nào có đến 50 chữ Y?

17-12-2025 - 07:47 AM | Sống

Các "chuyên gia" tiếng Việt lên tiếng đi nào!

Tiếng Việt là một kho tàng ngôn ngữ đầy rẫy những điều bất ngờ, nơi sự tinh tế trong cách diễn đạt hòa quyện với những lối chơi chữ dí dỏm. Chính vì lý do này, nhiều bạn trẻ có đam mê thử thách với những câu đố mẹo tiếng Việt khó nhằn nhưng không kém phần thú vị. Câu đố dưới đây chính là một ví dụ.

Câu đố có nội dung như sau: Từ tiếng Việt nào có đến 50 chữ "Y"?

Giống như những câu đố hack não trước đó, nếu cố gắng tìm kiếm một từ có cấu tạo mặt chữ chứa đúng 50 chữ "Y" trong từ điển tiếng Việt, chắc chắn sẽ không thể tìm thấy. Câu đố này đòi hỏi người giải phải vận dụng tư duy chơi chữ, kết hợp kiến thức về ngôn ngữ với kiến thức về số học nữa cơ.

Câu hỏi 99% người trả lời sai: Từ tiếng Việt nào có đến 50 chữ Y?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: @cophuongkynang

Đọc đến đây bạn đoán được đáp án chưa? Thôi, xin công bố luôn cho nhanh, đáp án cho câu đố này chính là từ: Ly.

Vì sao từ "Ly" lại chứa đến 50 chữ "Y"? Bí mật nằm ở chữ cái đầu tiên của từ. Trong hệ thống chữ số La Mã, chữ cái L đại diện cho số 50. Do đó, từ "Ly" khi được đọc mẹo có thể được hiểu là L (50) chữ Y, tức là 50 chữ "Y". Đây là một thủ thuật chơi chữ dựa trên sự đồng âm giữa chữ cái L và số La Mã tương ứng, mang lại sự bất ngờ và hài hước cho người nghe.

Theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (xuất bản lần đầu năm 1988), từ "Ly" (hoặc Li) được định nghĩa với nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và chính tả:

- Ly (danh từ, thường viết là Li) là đơn vị đo thể tích, khối lượng, tương đương với một phần nghìn của một lít (mililít).

- Ly (danh từ) là loại đồ đựng nước hoặc các chất lỏng khác, thường có hình trụ, không có quai, ví dụ: ly thủy tinh, ly cà phê.

- Ly (động từ) mang nghĩa rời xa, chia cách, tách biệt khỏi nhau, ví dụ: ly dị, ly thân, ly tán.

Câu đố về từ "Ly" một lần nữa khẳng định sự phong phú và linh hoạt của tiếng Việt, nơi mà những quy tắc tưởng chừng cứng nhắc lại có thể được biến tấu thành những trò chơi ngôn ngữ đầy sáng tạo và bất ngờ.

Bạn có muốn tiếp tục khám phá thêm những câu đố mẹo thú vị khác về tiếng Việt không?

Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng mất giá trị

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
tiếng Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Nữ thần” điền kinh Việt Nam cực hot ở SEA Games 33 chói sáng giành HCV: Visual cực bén, chân dài nuột nà

“Nữ thần” điền kinh Việt Nam cực hot ở SEA Games 33 chói sáng giành HCV: Visual cực bén, chân dài nuột nà Nổi bật

Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng khó giàu

Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng khó giàu Nổi bật

Không còn hỏi tiền COD, lừa đảo shipper nay dùng kịch bản mới khiến người nhận tự sập bẫy

Không còn hỏi tiền COD, lừa đảo shipper nay dùng kịch bản mới khiến người nhận tự sập bẫy

07:40 , 17/12/2025
Bác sĩ vạch trần 4 kiểu uống cà phê gây “lão hóa không phanh”, tàn phá sức khỏe NHƯNG người càng trẻ càng hay làm

Bác sĩ vạch trần 4 kiểu uống cà phê gây “lão hóa không phanh”, tàn phá sức khỏe NHƯNG người càng trẻ càng hay làm

07:13 , 17/12/2025
Chuột chạy loạn trong khoang máy bay, hơn 250 hành khách hoảng loạn mắc kẹt

Chuột chạy loạn trong khoang máy bay, hơn 250 hành khách hoảng loạn mắc kẹt

06:40 , 17/12/2025
4 loại cây không bao giờ nên trồng ở ban công dù đẹp đến mấy

4 loại cây không bao giờ nên trồng ở ban công dù đẹp đến mấy

06:12 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên