Chuột chạy loạn trong khoang máy bay, hơn 250 hành khách hoảng loạn mắc kẹt

17-12-2025 - 06:40 AM | Sống

Một chuyến bay của Hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan (KLM) trên đường tới khu vực Caribe đã buộc phải ngừng khai thác sau khi hành khách phát hiện chuột chạy loạn trong khoang máy bay.

Theo thông tin được công bố, con chuột được phát hiện trên một chiếc Airbus A330 của KLM. Chiếc máy bay này dự kiến khởi hành ngày 10/12 từ Amsterdam (Hà Lan), bay tới đảo Aruba thuộc Caribe, sau đó tiếp tục hành trình tới Bonaire.

Ngay từ khi máy bay cất cánh, hơn 250 hành khách đã tận mắt chứng kiến chuột xuất hiện trong khoang hành khách. Những đoạn video do hành khách quay lại cho thấy con chuột bò trên thanh treo rèm cửa, sau đó nhảy lên các khoang chứa hành lý phía trên ghế ngồi, khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ và cảm thấy mất vệ sinh.

Do lo ngại chuột có thể cắn phá dây điện hoặc các bộ phận kỹ thuật quan trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay, khi máy bay hạ cánh xuống Aruba, KLM đã thông báo hủy chuyến bay tiếp theo dự kiến bay qua Bonaire và quay trở lại Amsterdam để tiến hành vệ sinh, kiểm tra kỹ thuật toàn diện.

Phía KLM cho biết hiện chưa thể xác định bằng cách nào con chuột đã lên được máy bay. Thời điểm phát hiện sự việc, máy bay đang bay qua Đại Tây Dương nên tổ bay buộc phải tiếp tục hành trình đến điểm hạ cánh theo kế hoạch. Hãng hàng không đã gửi lời xin lỗi tới hành khách vì sự cố ngoài ý muốn, đồng thời sắp xếp chỗ ở qua đêm và bố trí các chuyến bay thay thế cho những người bị ảnh hưởng.

Nguồn: ETToday

Máy bay chở hơn 400 khách hạ cánh khẩn cấp tại Moscow vì cháy động cơ

Theo Thanh Huyền

Đời sống & pháp luật

