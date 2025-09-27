Trong xã hội hiện đại, nhiều bậc phụ huynh luôn kỳ vọng con mình thông minh vượt trội, sớm bộc lộ tài năng. Tuy nhiên, không ít trường hợp trẻ khiến cha mẹ “ảo tưởng” về sự lanh lợi của con, trong khi thực chất chỉ dừng lại ở mức “thông minh giả”. Hiểu một cách đơn giản, đó là kiểu thông minh bề nổi, có thể gây ấn tượng ban đầu nhưng lại thiếu chiều sâu, không bền vững và dễ khiến trẻ gặp khó khăn khi bước vào môi trường học tập hay cuộc sống thực tế.

Trong một phát biểu trước đây, ông Trần Cát Ninh – cựu hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa – thừa nhận trường đã đào tạo ra rất nhiều “sinh viên loại A” xuất sắc, đại diện cho những gì tinh hoa nhất trong giới trẻ Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, theo ông, những cá nhân này thường chỉ giỏi biến thành tích học tập thành bảng điểm toàn A, mà thiếu khả năng chuyển hóa kiến thức thành kết quả hữu ích. Sau khi rời giảng đường, nhiều người lại chật vật thích nghi với thực tế xã hội. Nói cách khác, họ rơi vào trạng thái “thông minh giả”.

Trái lại, xã hội hiện đại đang cần nhiều hơn những “học sinh loại X” – những người dám thử nghiệm điều mới, chấp nhận rủi ro, sẵn sàng thích nghi. Họ có thể không đạt điểm cao nhất, song lại phù hợp hơn với yêu cầu của tương lai. Quan điểm này không chỉ đến từ ông Trần Tế Ninh. Konosuke Matsushita, nhà sáng lập tập đoàn Panasonic, từng khẳng định ông muốn tuyển “nhân tài 70 điểm” – những người trẻ có khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, thay vì chỉ đạt 100 điểm tuyệt đối.

Theo cựu hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa, có 3 kiểu học sinh thường bị nhầm tưởng là thông minh, nếu không thay đổi sẽ dễ đánh mất cơ hội trở thành “tài năng loại X”:

1. Chỉ dám nói, không dám làm

Những em này tuân thủ tốt quy tắc, hoàn thành nhiệm vụ giáo viên và phụ huynh giao, nhưng khi phải làm điều mới lại loay hoay, chỉ nói giỏi mà không dám hành động. Thói quen học tập máy móc dần bóp nghẹt trí tưởng tượng và sáng tạo.

2. Mọt sách điển hình

Các em dành toàn bộ thời gian cho sách vở, ít vận dụng kiến thức vào thực tế. Nhiều em còn bị cha mẹ ép học, hạn chế tiếp xúc bên ngoài, dẫn đến thiếu trải nghiệm xã hội. Khi trưởng thành, họ dễ chán nản và khó thích nghi với môi trường cạnh tranh.

3. Giả vờ chăm chỉ nhưng không tập trung

Đây là kiểu học sinh giả vờ chăm chỉ. Dù ngồi học nhưng tâm trí lơ đãng, kết quả cuối cùng không như kỳ vọng. Bề ngoài, các em khiến phụ huynh tin rằng con siêng năng, nhưng thực chất thiếu tập trung và động lực nội tại.

3 kỹ năng cha mẹ cần chú trọng để nuôi dưỡng trí tuệ thực sự cho trẻ

Để nuôi dưỡng thế hệ “tài năng loại X”, các chuyên gia giáo dục cho rằng phụ huynh cần tập trung rèn luyện cho trẻ 3 kỹ năng cốt lõi sau:

1. Khả năng tư duy

Thay vì biến trẻ thành “cỗ máy học tập”, cha mẹ nên khuyến khích con đặt câu hỏi, tìm hiểu nguyên nhân – từ những điều đơn giản như vì sao Mặt Trời mọc ở hướng Đông đến vì sao mùa đông lạnh giá. Điều này giúp trẻ hình thành tư duy độc lập và sáng tạo.

2. Khả năng đối mặt với thất bại

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, điều thiếu nhất không phải là người giỏi, mà là những người kiên cường. Trẻ cần học cách đối mặt với thất bại, bởi tâm hồn mạnh mẽ mới có thể thích nghi lâu dài.

3. Khả năng tập trung

Nhiều nghiên cứu chỉ ra thành tựu tương lai không phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số IQ mà ở mức độ tập trung. Trẻ biết tập trung sẽ tận dụng hiệu quả thời gian học, tiếp thu tốt hơn và dần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Tóm lại, thay vì chạy theo điểm số tuyệt đối, các chuyên gia giáo dục cho rằng cha mẹ nên giúp con phát triển tư duy, bản lĩnh và sự tập trung. Đó mới là hành trang cần thiết để trẻ trở thành “tài năng loại X” – những con người có thể thích ứng, sáng tạo và bền bỉ trước mọi biến động của xã hội.

Chỉ khi có sự định hướng đúng đắn như vậy, trẻ mới phát triển trí tuệ thật sự, biết cách suy nghĩ, giải quyết vấn đề và sẵn sàng thích nghi trong tương lai.

(Theo Sohu)



