Được yêu cầu viết chữ cái "a", học sinh lớp 1 ngoáy vài đường khiến cô giáo hốt hoảng: "Cô thua em rồi!"

26-09-2025 - 13:28 PM | Sống

Thế hệ học sinh 2k19 vừa bước vào lớp 1, khởi đầu hành trình tập đọc tập viết với nhiều ngây ngô bất ngờ và kỷ niệm khó quên.

Thế hệ học sinh 2k19 hiện nay vừa bước vào lớp 1, đánh dấu cột mốc quan trọng đầu đời khi bắt đầu học đọc, học viết. Đây là giai đoạn vừa ngây ngô vừa đầy ắp bất ngờ, khi con chữ vẫn còn xa lạ, nét bút còn vụng về và mỗi buổi học đều có thể biến thành một câu chuyện cười chảy nước mắt.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh bài tập viết chữ cái "a" của một học sinh lớp 1. Cô giáo chỉ yêu cầu rất đơn giản viết chữ "a" thường. Thế nhưng thay vì ra những dòng chữ tròn trịa như mong đợi, học sinh này lại khiến ai nấy sững sờ. Nhìn vào trang vở, mỗi chữ "a" đều là một tác phẩm sáng tạo theo đúng nghĩa đen: có chữ trông như hình tam giác, chữ thì giống cái bóng bay, chữ lại ngoáy vài đường như kí hiệu lạ. Có chữ còn lạc hẳn khỏi dòng kẻ, phóng to phóng nhỏ tuỳ hứng.

Được yêu cầu viết chữ cái "a", học sinh lớp 1 ngoáy vài đường khiến cô giáo hốt hoảng: "Cô thua em rồi!"- Ảnh 1.

Cùng là chữ "a" nhưng mỗi chữ lại trông lạ lắm luôn

Bức ảnh chụp trang vở nhanh chóng lan truyền, khiến dân mạng không nhịn được cười. Nhiều người vừa thương vừa buồn cười cho cô giáo, bởi để giữ thăng bằng cảm xúc trước bài tập viết này quả thật không dễ. Một số bình luận của dân tình:

- Đúng là lớp 1, mới đầu vào học, chữ nghĩa gì tầm này. Nhưng sáng tạo ghê, mỗi chữ một kiểu, chẳng chữ nào giống chữ nào.

- Nhìn mà nhớ hồi con mình cũng viết kiểu này, cô giáo bảo "có năng khiếu làm hoạ sĩ hơn là học chữ".

- Cô giáo chắc chỉ muốn dạy chữ, ai ngờ nhận được cả một bộ sưu tập hình khối.

- Xem xong chỉ thấy thương cô. Người lớn nhìn buồn cười nhưng chắc cô thì muốn khóc luôn.

- Phải công nhận là nét bút tự tin, mạnh mẽ, không run tay. Tương lai vẽ graffiti cũng được đó.

- Nhìn thôi cũng thấy một bầu trời "hài kịch" trong lớp học lớp 1.

Qua sự việc, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự đồng cảm với giáo viên lớp 1 - những người phải kiên nhẫn, vừa dạy vừa uốn nắn từng nét chữ cho học sinh mới tập viết. Đằng sau những dòng chữ ngây ngô là cả một quá trình trưởng thành, và biết đâu một ngày nào đó, chính những pha ngoáy bút "bá đạo" hôm nay lại trở thành kỷ niệm khiến cả thầy lẫn trò bật cười khi nhớ lại.

Con sắp vào lớp 1, tâm sự của mẹ Hà Nội khiến triệu phụ huynh đồng cảm: "Háo hức là của con, lo lắng là của mẹ"

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

