Con vào lớp 1, nếu cha mẹ làm được đầy đủ 7 điều này thì chặng đường học tập sắp tới sẽ "dễ thở" hơn!

Cha mẹ cần làm gì để con vào lớp 1 tốt?

Bắt đầu năm học mới luôn là thời điểm khiến nhiều phụ huynh vừa háo hức vừa lo lắng. Với trẻ, việc rời trường mẫu giáo, chia tay mầm non, lớp lá, lớp chồi để bước vào trường tiểu học là một bước ngoặt lớn. Vậy cha mẹ cần làm gì để con trở thành một học sinh lớp 1 tự tin, học tập tốt? Dưới đây là những gợi ý cụ thể.

1. Chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập

Ngay từ đầu, cha mẹ nên hoàn tất thủ tục nhập học, mua sách giáo khoa lớp 1, sách tiểu học, đồ dùng học tập như tập viết, tập tô, tập đọc, bút chì, thước kẻ, gôm… Một chiếc cặp sách gọn gàng, đẹp mắt sẽ tạo cảm hứng để con đến trường. Đừng quên dán nhãn tên vào vở, sách giáo khoa lớp 1 để con dễ nhận biết. Đây cũng là cách rèn luyện tính tự lập ngay từ khi bước vào năm học mới.

2. Hình thành thói quen học tập tại nhà

Trẻ lớp 1 thường khó tập trung lâu, vì vậy cha mẹ hãy kèm con học bằng những buổi ngắn khoảng 15–20 phút. Hãy bắt đầu với việc tập viết chữ, luyện chữ, học bảng chữ cái, tập viết chính tả ngắn. Khi học toán, có thể cho con học số đếm, làm bài toán tiểu học thật đơn giản. Nếu duy trì đều đặn, con sẽ dần tự tin với các môn học.

Vào lớp 1 là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh

3. Đồng hành trong các buổi kiểm tra và thành tích học tập

Trẻ lớp 1 sẽ dần làm quen với bài kiểm tra, kiểm tra học kì, và cảm giác được cô khen khi có thành tích học tập tốt. Cha mẹ nên động viên, không quá áp lực điểm số. Điều quan trọng là giúp trẻ hiểu rằng học để tiến bộ, chứ không chỉ để trở thành học sinh giỏi.

4. Rèn kỹ năng sinh hoạt và nề nếp

Một học sinh tiểu học cần có thói quen gọn gàng: biết vệ sinh trường lớp, sắp xếp bàn học, soạn sách giáo khoa lớp 1 đúng môn theo thời khóa biểu. Hãy hướng dẫn con chuẩn bị trước khi đi ngủ: kiểm tra cặp sách, để sẵn đồng phục cho buổi sáng. Những việc nhỏ này giúp con vào nề nếp nhanh chóng.

5. Kết nối chặt chẽ với giáo viên

Trong giai đoạn đầu, cha mẹ cần thường xuyên trao đổi với giáo viên tiểu học, cô giáo, thầy giáo để nắm bắt tình hình con. Nếu con gặp khó khăn trong tập đọc, tập viết chữ hay làm toán tiểu học, phụ huynh và cô giáo tiểu học có thể phối hợp để tìm cách hỗ trợ phù hợp. Mối liên kết giữa nhà trường và gia đình là nền tảng giúp trẻ học tập hiệu quả.

6. Khuyến khích con tham gia hoạt động tập thể

Ngoài giờ học, trẻ nên tham gia các hoạt động phong trào trong lớp hoặc hoạt động ngoại khóa phù hợp lứa tuổi. Đơn giản như cùng bạn bè chăm sóc cây xanh, trực nhật, hay tham gia một buổi sinh hoạt văn nghệ. Những trải nghiệm này vừa rèn tính kỷ luật, vừa giúp trẻ mạnh dạn và hòa đồng hơn.

7. Động viên và khích lệ tinh thần hằng ngày

Sau lễ tựu trường và những ngày đầu tiên đi học, nhiều trẻ vẫn còn bỡ ngỡ. Cha mẹ hãy tạo thói quen hỏi con mỗi ngày: “Hôm nay con học được gì?”, “Con thấy bài tập đọc có khó không?”,... Khen ngợi khi con hoàn thành bài, động viên khi con gặp khó khăn. Chính sự đồng hành này sẽ giúp con thêm tự tin trên hành trình trở thành một học sinh tiểu học thực thụ.

Lời kết

Để con học lớp 1 tốt, cha mẹ không chỉ lo sách vở, đồ dùng học tập, mà còn cần đồng hành trong việc rèn nề nếp, hỗ trợ học tập, kết nối với thầy cô và khích lệ tinh thần con mỗi ngày. Với sự chuẩn bị chu đáo, trẻ sẽ nhanh chóng hòa nhập, đạt được nhiều thành tích học tập, và trở thành một học sinh lớp 1 tự tin, hạnh phúc.