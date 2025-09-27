Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang làm rõ "bữa sáng bất thường" khiến 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị

27-09-2025 - 11:23 AM | Sống

Cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang xác minh nguồn gốc bánh tày được cho là nguyên nhân khiến 40 học sinh phải nhập viện sau bữa sáng tại trường.

Đang làm rõ "bữa sáng bất thường" khiến 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị- Ảnh 1.

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng bằng bánh tày ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

Ngày 27-9, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị)  cho biết địa phương đã tổ chức cuộc họp khẩn với các bên liên quan để làm rõ vụ việc hàng chục học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng ở trường.

Theo thông tin ban đầu, loại bánh tày mà học sinh ăn sáng có hợp đồng suất ăn và được cung cấp bởi một phụ nữ từ ngoài địa bàn xã Kim Ngân. Hiện công an đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc, trong khi ngành y tế cũng đã lấy mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Thống kê cho thấy, trong tổng số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy sáng 26-9, có 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 26-9, sau khi ăn sáng tại trường, nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động phương tiện đưa 40 học sinh đến Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy cấp cứu.

Đến nay, sức khỏe các em cơ bản đã ổn định, tuy nhiên nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đề xuất cân nhắc cho học sinh nghỉ học sáng thứ 2 tuần tới

Theo Hoàng Phúc

NLĐ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"2 cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm"

"2 cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm" Nổi bật

Uống trà mỗi ngày lợi hay hại sức khoẻ? ĐH Harvard có câu trả lời nhiều người không ngờ đến

Uống trà mỗi ngày lợi hay hại sức khoẻ? ĐH Harvard có câu trả lời nhiều người không ngờ đến Nổi bật

CLIP phụ huynh trải lòng: Phải chuyển chỗ làm, tranh thủ tăng ca buổi trưa để kịp đón con!

CLIP phụ huynh trải lòng: Phải chuyển chỗ làm, tranh thủ tăng ca buổi trưa để kịp đón con!

11:02 , 27/09/2025
Rút sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng cho con sửa nhà, cụ bà 72 tuổi vẫn bị đưa vào viện dưỡng lão, hàng ngày chỉ được ăn 2 bữa cháo loãng

Rút sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng cho con sửa nhà, cụ bà 72 tuổi vẫn bị đưa vào viện dưỡng lão, hàng ngày chỉ được ăn 2 bữa cháo loãng

10:38 , 27/09/2025
Cao thủ bí ẩn nhất Thiên Long: Võ công hơn hẳn Vô Danh Thần Tăng, Tiêu Dao Tử nhưng bị Kim Dung "giấu" đi

Cao thủ bí ẩn nhất Thiên Long: Võ công hơn hẳn Vô Danh Thần Tăng, Tiêu Dao Tử nhưng bị Kim Dung "giấu" đi

10:35 , 27/09/2025
Nguy cơ tắc nghẽn giao thông vì chưa chuyển đổi tài khoản giao thông đúng hạn 01/10/25

Nguy cơ tắc nghẽn giao thông vì chưa chuyển đổi tài khoản giao thông đúng hạn 01/10/25

10:30 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên