So giờ tan học khắp thế giới: Có nơi mới 2h chiều, học sinh đã rời trường đi chơi, có nơi "cày" tới tối mịt

Ở mỗi quốc gia, một ngày đến trường không chỉ gói gọn trong vài tiếng ngồi trên ghế lớp học, nghe thầy cô giảng bài rồi ra về. Giờ giấc bắt đầu và kết thúc, số tiết học trong ngày hay những hoạt động sau buổi học đều phản ánh rất rõ triết lý giáo dục, văn hóa và nếp sống của xã hội.

Ở nhiều nơi, học sinh được khuyến khích học trong thời gian ngắn nhưng tập trung cao độ, coi trọng hiệu quả tiếp thu hơn là kéo dài thời lượng. Trong khi đó, không ít quốc gia lại duy trì nhịp học căng thẳng từ sáng sớm đến chiều muộn, đặt nặng tính kỷ luật và khối lượng kiến thức truyền tải. Mỗi cách đều có ưu điểm riêng và phản ánh quan điểm giáo dục khác nhau của mỗi quốc gia.

Phần Lan

Phần Lan luôn được xếp hạng top đầu thế giới về giáo dục. Ở đây, học sinh thường bắt đầu khá muộn, khoảng 9 - 9:45 sáng và kết thúc sau 5 tiếng. Học sinh hầu như không có bài tập về nhà, nên sau giờ học các em có thể tham gia hoạt động thể thao, vui chơi cùng bạn bè hoặc đơn giản là về nhà nghỉ ngơi. Giáo viên ở Phần Lan cũng có nhiều thời gian nghiên cứu và phát triển chuyên môn, vì mỗi người bắt buộc phải có bằng thạc sĩ do nhà nước tài trợ.

Ý

Ở Ý, trẻ từ 6 đến 16 tuổi bắt buộc phải đi học. Lịch học mỗi ngày kéo dài từ 8 giờ sáng đến 1:30 chiều. Học sinh Ý thường dành buổi chiều cho các lớp nhạc, thể thao, tham quan bảo tàng hoặc ăn uống cùng gia đình.

Trung Quốc

Tại các thành phố lớn như Thượng Hải, học sinh tiểu học thường đến trường từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, có nghỉ trưa khoảng 1,5 giờ. Với học sinh trung học, giờ học kéo dài hơn và sau giờ chính khóa, nhiều em tham gia thêm lớp phụ đạo để chuẩn bị cho kỳ thi đại học khốc liệt.

Trước đây, việc học thêm buổi tối tại Trung Quốc rất phổ biến, thậm chí nhiều trường duy trì các ca tự học kéo dài đến tối. Tuy nhiên, vài năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã ban hành chính sách “Double Reduction” nhằm giảm gánh nặng bài tập và hạn chế học thêm. Thay vào đó, các trường được yêu cầu tổ chức hoạt động sau giờ học như tự học có hướng dẫn, thể thao, nghệ thuật hoặc câu lạc bộ. Vì thế, học sinh Trung Quốc hiện vẫn học khá muộn so với nhiều quốc gia, nhưng không còn “bắt buộc” phải cày lớp tối như trước.

Pháp

Trẻ từ 3 đến 16 tuổi tại Pháp bắt buộc phải đi học. Điểm đặc biệt là học sinh được nghỉ nửa ngày vào thứ Tư. Sau giờ học, nhiều em tham gia lớp năng khiếu như âm nhạc, hội họa hoặc thể thao. Thời gian còn lại, học sinh thường ở bên gia đình, bởi người Pháp coi bữa tối là khoảng khắc gắn kết quan trọng nhất trong ngày.

Nga

Ở Nga, học sinh tiểu học học khoảng 470 giờ/năm, thường từ 8 giờ sáng đến 1 hoặc 2 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Sau giờ học, trẻ em có thể tham gia câu lạc bộ thể thao, học nhạc hoặc đơn giản là chơi cùng bạn bè trong khu dân cư. Nhờ sự cân bằng này, học sinh Nga vẫn phát triển toàn diện dù thời lượng học trên lớp khá ngắn.

Kenya

Kenya được đánh giá là một trong những quốc gia có nền giáo dục hàng đầu châu Phi. Trẻ em học từ 8 giờ sáng đến 3:30 chiều, sau đó dành thêm hơn một giờ cho hoạt động thể thao hoặc câu lạc bộ. Đây cũng là điểm nhấn thú vị trong giáo dục Kenya khi ọc sinh vừa học chữ, vừa được rèn luyện thể chất.

Brazil

Brazil quy định học sinh đến trường 200 ngày/năm, nhưng nhiều em chỉ học 4 giờ mỗi ngày theo ca sáng hoặc ca chiều. Buổi còn lại, học sinh thường phụ giúp gia đình, tham gia hoạt động cộng đồng hoặc đi học thêm. Giáo dục bắt buộc chỉ kéo dài từ 7 đến 14 tuổi, nên sau thời gian này nhiều trẻ đã sớm tham gia lực lượng lao động.

Chile

Chile hiện đứng đầu thế giới về thời lượng học của học sinh tiểu học, với 1.007 giờ/năm, theo OECD. Lịch học kéo dài từ 8 giờ sáng đến 2 hoặc 4 giờ chiều, tùy cấp học. Sau giờ học, trẻ em Chile thường tham gia hoạt động cộng đồng, học thêm hoặc cùng gia đình đi dạo phố. Văn hóa “học chăm nhưng cũng chơi nhiệt tình” khá rõ nét ở quốc gia Nam Mỹ này.