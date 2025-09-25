15 giờ 30 con tan học, 17 giờ bố mẹ công sở mới về: Khoảng trống khiến cả nhà xoay như chong chóng

Những năm gần đây, khi các trường đồng loạt áp dụng lịch học mới, nhiều học sinh được về sớm hơn so với trước kia, thường chỉ học đến khoảng 3 giờ hoặc 3 rưỡi chiều. Đây vốn dĩ là một sự điều chỉnh được đánh giá tích cực cho sự phát triển toàn diện của trẻ, khi các em có thêm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi hoặc tham gia hoạt động ngoại khóa. Nhưng trớ trêu thay, điều này lại vô tình tạo ra một “bài toán hóc búa” cho các bậc phụ huynh công sở - những người thường chỉ tan làm vào 5h, thậm chí 6h chiều.

Cái khoảng cách 2-3 tiếng đồng hồ giữa lịch tan học của con và lịch tan làm của bố mẹ tưởng nhỏ mà lại trở thành nỗi lo lắng lớn, nhất là với gia đình cả hai vợ chồng đều đi làm giờ hành chính, không có ai hỗ trợ đưa đón.

Nỗi lo mang tên đón con

Không ít phụ huynh thừa nhận, việc điều chỉnh giờ đón sao cho phù hợp còn “khó nhằn” hơn cả bài toán kiến thức. Với những gia đình sống gần trường, con cái có thể tự đi bộ về hoặc nhờ hàng xóm hỗ trợ, mọi chuyện cũng đỡ vất vả. Nhưng với các em nhỏ tuổi, chưa thể tự lo cho mình, lại cần có người lớn đưa đón, thử thách bỗng nhân lên gấp bội. Nhất là trong trường hợp cả bố và mẹ đều làm công sở, bị ràng buộc bởi giờ giấc hành chính, sự chênh lệch giữa “tan học lúc 3 giờ chiều” và “tan làm sau 5, thậm chí 6 giờ tối” khiến cả nhà ngày nào cũng rơi vào cảnh chạy đua.

Chị Minh Hương (33 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) kể rằng con gái chị năm nay học lớp 3 ở một trường cách nhà 10km, hằng ngày tan trường từ 3 giờ 30 chiều. Trong khi đó, giờ làm việc của chị kết thúc vào 5 giờ 30, tạo ra khoảng trống gần 3 tiếng đồng hồ mà con không có người trông nom. Vì ông bà đều ở quê xa, không thể nhờ hỗ trợ, chị buộc phải đăng ký dịch vụ đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn cho con.

Không ít phụ huynh thừa nhận, việc điều chỉnh giờ đón sao cho phù hợp còn “khó nhằn” hơn cả bài toán kiến thức. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế bởi chị luôn trong trạng thái bất an. “Mình không thể trực tiếp giám sát, nên lúc nào cũng lo lắng. Chỉ cần hôm nào tắc đường, về muộn một chút là tôi đứng ngồi không yên, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để chắc chắn con đã về an toàn”.

Không ít phụ huynh cho rằng, lịch học mới vô tình đẩy họ vào cảnh “chạy hai đầu” khi vừa phải đảm bảo công việc nơi công sở, vừa thấp thỏm lo con về sớm mà chưa ai trông nom. Với những gia đình có hai con học ở hai cấp khác nhau, việc sắp xếp đưa đón còn khó gấp bội.

Anh Quốc Bảo (37 tuổi, Sơn La) chia sẻ, vợ chồng anh đều làm công chức xa nhà. Sau sáp nhập, anh và vợ chuyển sang chỗ làm việc mới cách nhà khoảng 7km, cũng chính vì thế mà việc đón 2 con trở thành thử thách mỗi ngày. Con trai lớn 8 tuổi của anh đã biết tự lo liệu phần nào, thỉnh thoảng có thể sang trường đón em gái học lớp 3. Thế nhưng, những hôm cậu bé vướng lịch học thêm hoặc bận bài vở, cả gia đình lại rơi vào cảnh rối tung vì không ai kịp đón em. May mắn là ông bà nội ở gần, có thể hỗ trợ khi cần, song cũng không thể nhờ cậy thường xuyên.

Với những gia đình có bố mẹ đều làm công sở như anh, sự chênh lệch giờ giấc giữa tan học và tan làm không chỉ là bất tiện nhỏ, mà đã trở thành gánh nặng thường trực, buộc họ phải xoay đủ cách để lấp đầy khoảng trống thời gian này.

Giải pháp nào cho vấn đề trên?

Một trong những lựa chọn được nhiều phụ huynh áp dụng là đăng ký cho con tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa do nhà trường tổ chức hoặc gửi đến các trung tâm năng khiếu, thể thao gần nhà. Về bản chất, đây là một giải pháp “kép”: vừa kéo dài thời gian có người trông nom con sau giờ học chính khóa, vừa tạo thêm môi trường để trẻ rèn luyện kỹ năng mềm, thể chất và sở thích cá nhân. Các hoạt động phổ biến bao gồm thể thao, nghệ thuật, ngoại ngữ, lập trình cơ bản, robot và các lớp ôn tập, nên phụ huynh thường xem đây là cách đầu tư cho cả an toàn lẫn phát triển năng lực.

Mô hình tổ chức rất đa dạng. Ở nhiều trường công, câu lạc bộ được thực hiện bởi giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên phụ trách hoạt động ngoại khoá, thời gian kéo dài đến cuối buổi chiều. Ở các trường tư thục và quốc tế, chương trình ngoài giờ thường được chuyên nghiệp hóa hơn, có nhân sự chuyên trách, lịch hoạt động cố định và dịch vụ trông trẻ trả phí.

Với các gia đình có cả cha và mẹ đều làm công sở, không có người thân hỗ trợ thường xuyên, mô hình này được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm giảm tải áp lực đưa đón, đồng thời giúp trẻ duy trì nề nếp sinh hoạt ổn định.

Chênh lệch giờ tan học và tan làm đang là bài toán nan giải với nhiều gia đình thành phố. (Ảnh minh họa)

Chị Minh Hương (Hà Nội) - phụ huynh có con đang học lớp 6 chia sẻ: “Tôi cho con học thêm lớp vẽ ở gần trường ngay sau khi kết thúc giờ học. Lớp kết thúc lúc 5 giờ, đúng lúc tôi đi làm về. Tất nhiên chi phí cũng không rẻ, nhưng tôi nghĩ đầu tư cho con như vậy thì cũng xứng đáng”.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con đi học thêm lớp năng khiếu hoặc CLB. Với nhiều người, phương án “kinh điển” vẫn là nhờ ông bà ra trông cháu.

Anh Quốc Bảo chia sẻ thêm: “Từ khi thấy hai vợ chồng vất vả quá, ông bà nội phụ giúp nhiều hơn. Nhờ vậy mà con tan học là có người đón ngay. Nhưng mình cũng áy náy lắm, ông bà tuổi cao, sức yếu, đi lại nhiều cũng mệt. Nhưng không nhờ thì không biết làm sao”.

Ngoài ra, một số gia đình lựa chọn thuê bảo mẫu hoặc người đưa đón theo giờ. Chị Phạm Thị Thu Hà (40 tuổi, nhân viên ngân hàng) chia sẻ: “Tôi thuê giúp việc đưa đón con, trả theo tháng. Hiện giờ nếu không có dịch vụ này thì mình không thể nào xoay xở được”.

Có thể thấy, chênh lệch giờ tan học và tan làm đang là bài toán nan giải với nhiều gia đình thành phố. Dù lựa chọn dịch vụ đưa đón, nhờ cậy người thân hay đăng ký cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa, mục tiêu cuối cùng của phụ huynh vẫn là đảm bảo sự an toàn và phát triển toàn diện cho con.