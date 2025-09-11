Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giáo viên mầm non "than trời": Sợ nhất gặp 3 kiểu phụ huynh đón con, đặc biệt kiểu thứ 2 rất nhiều người mắc phải

11-09-2025 - 20:45 PM | Sống

Bạn thấy có đúng không? Bạn thuộc kiểu phụ huynh nào?

Chúng ta thường nghĩ rằng, khi đã gửi con vào trường mầm non thì giáo viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm: chăm sóc, trông coi, dạy dỗ, bao dung tất cả. Nhưng ít ai để ý rằng, hằng ngày họ phải đối diện với hàng chục đứa trẻ vừa ngây thơ vừa thay đổi cảm xúc liên tục, lại thêm sự "khó chiều" từ phụ huynh. Thật sự là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Một người kể: Có lần mình trò chuyện với cô bạn làm giáo viên chủ nhiệm lớp mầm non, nghe cô kể về những "khoảnh khắc nổ tung" ở giờ tan học, mới hiểu rằng: gặp phải 3 kiểu phụ huynh này, thầy cô đúng là dễ "phát điên". Topic này nhận nhiều sự đồng tình.

Giáo viên mầm non

Ảnh minh hoạ

Vậy đó là 3 kiểu phụ huynh nào?

01. "Hôm nay con tôi làm gì?" – Cha mẹ chất vấn dồn dập khiến giáo viên nghẹt thở

Đến giờ tan học, có phụ huynh vừa tới đã nã một tràng như súng liên thanh: "Cô ơi, con trai tôi hôm nay ăn mấy bát cơm?"; "Có đánh nhau với bạn không?"; "Chiều học môn gì thế?"; "Có khóc không? Có bị bắt nạt không?"; "Sao lại để nó đi đôi giày này?".

Nghe thì có vẻ "quan tâm con", nhưng đặt mình vào vị trí giáo viên thì áp lực nặng nề vô cùng.

"Bạn mình kể, có lúc cô phải tranh thủ uống nước lén vào giờ ngủ trưa của trẻ, còn chưa nói đến việc đối phó với những câu hỏi bất tận của phụ huynh. Có người thậm chí muốn giáo viên báo cáo chi tiết từng phút giây trong ngày, chẳng khác nào lắp camera giám sát trực tiếp.

Thậm chí, có phụ huynh vì nghe con nói "hôm nay cô không để ý đến con" liền chạy tới tranh luận: "Tôi bỏ tiền gửi con cho cô, sao cô lại không trông chừng nó?", một người kể.

Cha mẹ quan tâm con là bản năng, nhưng khi sự quan tâm biến thành "theo dõi" hay "nghi ngờ" thì đã lệch lạc rồi. Giáo dục là hợp tác, không phải đối đầu. Niềm tin là nền tảng, chứ không phải tra khảo.

02. "Ôi tôi sắp muộn rồi, cho con tôi ra trước đi!" – Chen hàng đón con, giáo viên bất lực

Có phụ huynh, chưa đến giờ tan học đã đứng ngó nghiêng, thậm chí bám vào cửa sổ nhìn con. Vừa đến giờ là lao tới: "Cô ơi, tôi bận, cho con tôi ra trước nhé!"; "Nhanh lên, xe tôi đỗ ngoài sợ bị phạt!"; "Người đông quá, sợ con bị chen, cho tôi vào đón ngay!".

Nhưng làm sao giáo viên có thể thả hàng chục đứa ra cùng lúc? Nếu ai cũng nghĩ "con tôi quan trọng nhất" mà bỏ qua an toàn, trật tự thì hậu quả khó lường.

"Bạn tôi từng gặp tình huống: một phụ huynh cố kéo con ra, khiến những đứa khác ùa theo, suýt tạo ra cảnh "giẫm đạp mini". May mà cô kịp ngăn lại, nhưng sau đó chân tay vẫn run bần bật", có phụ huynh kể.

Giáo dục là hoạt động tập thể. Bất kỳ hành vi "đặc quyền" nào cũng có thể gây rủi ro. Nếu cha mẹ không tôn trọng quy tắc, con cũng sẽ nghĩ rằng quy tắc chẳng đáng gì.

03. "Tôi đang trên đường, cô giữ hộ một lát nhé…" – Phụ huynh thường xuyên đi muộn, giáo viên phát mệt

Đây là kiểu khiến giáo viên muốn "trợn trắng mắt" nhất. Tan học cả chục phút rồi, vẫn còn trẻ đứng lẻ loi chờ bố mẹ. Giáo viên muốn về cũng không thể, còn trẻ thì đói, mệt, thẫn thờ. Có phụ huynh thản nhiên gọi điện: "Kẹt xe, cô giữ thêm 20 phút nhé". Cô giáo đâu phải bảo mẫu ngoài giờ, họ cũng có gia đình, con cái cần chăm sóc.

Một giáo viên kể, có hôm cô đã thay đồ chuẩn bị về, thì nhận được cuộc gọi: "Ôi, tôi quên hôm nay đến lượt tôi đón, tôi bảo mẹ tôi qua liền". Kết quả là cô lại phải mặc đồng phục, quay lại trông trẻ.

Vấn đề là chuyện này lặp đi lặp lại, chẳng có lời xin lỗi. Đúng giờ không chỉ là tôn trọng giáo viên, mà còn là bảo vệ sự an toàn cảm xúc cho trẻ. Một đứa bé thường xuyên bị "quên đón" sẽ ngầm nghĩ rằng mình không quan trọng.

Đón con tưởng chừng đơn giản, nhưng từng chi tiết lại thể hiện thái độ giáo dục, sự tôn trọng quy tắc và cách cha mẹ bảo vệ cảm xúc con. Nếu bạn là phụ huynh biết đúng giờ, tin tưởng thầy cô, tuân thủ quy trình, duy trì sự ổn định, con bạn cũng sẽ học được những phẩm chất đó. Ngược lại, nếu bạn hay chen ngang, trễ hẹn, coi thường quy định, thì con cũng sẽ sao chép cách hành xử ấy.

Khi bạn đến đón, bạn không chỉ đón con, mà còn dựng nên hình ảnh cha mẹ trong lòng con mình.

Nghiên cứu chỉ ra: Các bé trai ở độ tuổi mầm non có tính cách này thì lớn thường GIÀU!

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ số

Từ Khóa:
giáo viên mầm non

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 năm chưa từng có tại ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tỷ lệ chọi 1/9, IELTS trung bình 7.5, cựu sinh viên SN 2001 đã giữ chức Tổng giám đốc

1 năm chưa từng có tại ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tỷ lệ chọi 1/9, IELTS trung bình 7.5, cựu sinh viên SN 2001 đã giữ chức Tổng giám đốc Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot Nổi bật

Dáng đi của người giàu

Dáng đi của người giàu

20:25 , 11/09/2025
Tình cờ đến... bất ngờ chính là tên của 2 nữ Bác sĩ Nội trú này: Người hô tên trước là Thuý Kiều, người hô sau là Thuý Vân!

Tình cờ đến... bất ngờ chính là tên của 2 nữ Bác sĩ Nội trú này: Người hô tên trước là Thuý Kiều, người hô sau là Thuý Vân!

20:18 , 11/09/2025
Loại rau nhiều người ghét nhưng lại "bổ như sâm"

Loại rau nhiều người ghét nhưng lại "bổ như sâm"

20:12 , 11/09/2025
Đây chính là người có profile "KHỦNG" nhất buổi đăng ký Bác sĩ nội trú: Nghe lời phát biểu mà ngưỡng mộ, đúng là top đầu tri thức!

Đây chính là người có profile "KHỦNG" nhất buổi đăng ký Bác sĩ nội trú: Nghe lời phát biểu mà ngưỡng mộ, đúng là top đầu tri thức!

19:45 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên