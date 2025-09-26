Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề xuất cân nhắc cho học sinh nghỉ học sáng thứ 2 tuần tới

26-09-2025 - 23:39 PM | Sống

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương nghiên cứu cho học sinh nghỉ học vào sáng thứ Hai (29/9) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bão số 10 đổ bộ.

Tại cuộc họp về phòng chống bão Bualoi chiều 26/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định bão đang di chuyển rất nhanh, càng vào gần bờ càng mạnh và hiện chưa có yếu tố nào có thể làm suy giảm cường độ.

Tối nay 26/9, bão đã đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Ngày 27/9, bão có xu hướng mạnh lên với cấp 11–12, giật cấp 15. Ngày 28/9, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm với sức gió cấp 13, giật cấp 16.

Sáng 29/9, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Ngày 28 - 29/9 sẽ là khoảng thời gian cơn bão đạt cường độ mạnh nhất.

Đề xuất cân nhắc cho học sinh nghỉ học sáng thứ 2 tuần tới- Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

“Việc hai cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không được vì thấy tác động của bão số 9 không lớn mà chủ quan trước bão số 10, nhất là tại những địa bàn vừa chịu ảnh hưởng của bão số 3 và số 5, đến nay hậu quả vẫn chưa khắc phục xong. Khi bão ập đến, nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn”, Thứ trưởng cảnh báo.

Bão số 10 được dự báo gây ra “đa thiên tai” với gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, vì vậy, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các phương án di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ phải được xây dựng với kịch bản tương xứng với cường độ mạnh và tính chất nguy hiểm của bão.

Thứ trưởng cũng lưu ý, do bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp vào sáng 29/9, đúng vào ngày thứ Hai đầu tuần, nên các địa phương cần cân nhắc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo Duy Anh

DNTT

