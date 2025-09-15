Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-09-2025

Bộ Giáo dục vừa có hướng dẫn việc mời nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia tham gia hoạt động giáo dục trong trường phổ thông

Tin vui: Đã có hướng dẫn cụ thể việc nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia làm khách mời hoạt động giáo dục trong trường phổ thông- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Đối với các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, giao lưu văn hóa… được tổ chức vào buổi 2: Nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt.

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức: Tổ chức chuyên đề, hội thảo, tập huấn, biểu diễn, thi đấu, giao lưu nghề truyền thống…; gắn với mục tiêu giáo dục toàn diện và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua việc bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lối sống, giá trị đạo đức giúp tạo không gian linh hoạt gắn kết học sinh với thực tiễn, phát triển năng khiếu, khơi gợi cảm hứng học tập.

Đối với nhà trường cần có kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường về nhu cầu mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên; Có sự đồng thuận của các lực lượng tham gia; khi hợp đồng phải trao đổi, thống nhất về quan điểm, nội dung, chương trình, phương pháp, tác phong sư phạm, nội quy, quy chế của ngành, của cơ sở giáo dục và bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên theo quy định; Có cơ chế phối hợp và cơ chế tài chính rõ ràng, minh bạch, đảm bảo triển khai hiệu quả, ổn định, bền vững.

Về phía chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên cầncó phẩm chất tốt, thành tích, uy tín; có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Trong đó, nhà trường ưu tiên mời: Chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với ngành, nhóm ngành; có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực liên quan; có thành tích, công trình nghiên cứu được công nhận; Nghệ nhân, nghệ sĩ đã đạt các danh hiệu do Nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp Bộ hoặc cấp tỉnh trở lên hoặc các Hiệp hội nghề nghiệp; có những đóng góp được giới chuyên môn và cộng chúng ghi nhận; Huấn luyện viên có văn bằng, chứng chỉ huấn luyện viên do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có thành tích huấn luyện vận động viên đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao; có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo. Vận động viên đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao.

Giáo viên nhà trường giữ vai trò chủ trì, quản lý lớp học. Chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên giữ vai trò cung cấp kiến thức chuyên sâu, năng lực đặc thù và kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung, hỗ trợ cho giáo viên nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

Theo Thông tin Chính phủ

Đời sống pháp luật

