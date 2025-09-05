Tin vui cho giáo viên các cơ sở giáo dục công lập ở TP.HCM: Năm học 2025 – 2026, chốt mức phụ cấp ưu đãi lên tới 70%

Theo Thư viện pháp luật, Công văn 1678/SGDĐT-TCCB năm 2025 xét duyệt phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về đối tượng và mức hưởng phụ cấp ưu đãi. Căn cứ theo Mục 1 Công văn 1678/SGDĐT-TCCB năm 2025 xét duyệt phụ cấp ưu đãi đối với Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau:

* Đối tượng và mức hưởng phụ cấp ưu đãi

- Trường/Đơn vị chuyên biệt

+ Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp chuyên; trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật; trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng mức phụ cấp 70%;

+ Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường năng khiếu thể dục thể thao được hưởng mức phụ cấp 50%;

+ Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy lớp không chuyên của trường chuyên được hưởng mức phụ cấp 30%.

- Trường không chuyên nhưng có lớp chuyên

+ Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn chuyên của lớp chuyên được hưởng mức phụ cấp 70%;

+ Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp không chuyên được hưởng mức phụ cấp 30%.

- Trường mầm non, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên – dạy nghề – giới thiệu việc làm, trung tâm giáo dục thường xuyên và bồi dưỡng nghiệp vụ

+ Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non được hưởng mức phụ cấp 35%;

+ Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên – dạy nghề – giới thiệu việc làm, trung tâm giáo dục thường xuyên và bồi dưỡng nghiệp vụ được hưởng mức phụ cấp 30%.

Như vậy, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp chuyên; trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật; trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc trường/đơn vị chuyên biệt và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn chuyên của lớp chuyên thuộc trường không chuyên nhưng có lớp chuyên sẽ được hưởng mức phụ cấp 70%.

Công văn 1678/SGDĐT-TCCB năm 2025 xét duyệt phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 22/8/2025, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ được xét duyệt hưởng các mức phụ cấp ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Công văn 1678/SGDĐT-TCCB năm 2025.

