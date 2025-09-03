Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người cao tuổi ở TP HCM đón nhận tin vui

03-09-2025 - 23:30 PM | Sống

Người cao tuổi tại TP HCM sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội với mức 650.000 đồng/tháng

Theo Nghị quyết của HĐND TP HCM khóa X quy định về mức trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn TP HCM (chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9), mức trợ cấp hưu trí xã hội tại TP HCM là 650.000 đồng/tháng. Mức này cao hơn so với quy định chung của Chính phủ hiện nay về trợ cấp hưu trí xã hội ( tức 500.000 đồng/tháng)

Đây là tin vui đối với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp hằng tháng tại TP HCM.

Người cao tuổi ở TP HCM đón nhận tin vui- Ảnh 1.

Người cao tuổi làm hồ sơ nhận trợ cấp hưu trí xã hội tại phường Tân Tạo (ảnh: Mai Chi)

Ông Nguyễn Văn Thiện (ngụ phường Tân Tạo, TP HCM) năm nay đã 75 tuổi, không có lương hưu nên ông vẫn chạy xe ôm cho khách quen quanh khu vực chợ Bình Tây để kiếm sống. Ông Thiện đang sống cùng gia đình con trai là lao động tự do nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Không muốn là gánh nặng cho con, ông vẫn tiếp tục mưu sinh khi đã lớn tuổi. "Lớn tuổi rồi nên tôi chỉ chạy ban ngày, mệt thì nghỉ, mỗi ngày ráng kiếm 100.000 - 200.000 đồng tiền ăn uống và thuốc thang khi cần. Tháng tới, tôi tròn 75 tuổi, đủ điều kiện nộp hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tôi rất mong chờ, mỗi tháng có thêm khoản cố định 650.000 đồng, tôi sẽ có một khoản nhỏ phòng khi đau ốm"

Ông Nguyễn Văn Ba (phường Chánh Hưng, TP HCM) cũng rất mừng khi TP HCM nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội. Ông Ba năm nay 75 tuổi, ông cho biết trước đây, người cao tuổi từ 80 tuổi mới được nhận trợ cấp xã hội, Luật BHXH 2024 (có hiệu lực từ 1-7-2025) đã giảm độ tuổi nhận trợ cấp xuống 75 tuổi nên ông thuộc đối tượng được hưởng. "Tôi vừa làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí vào tháng 8 thì nay TP quyết định nâng tiền trợ cấp, dù không nhiều nhưng tôi rất vui vì được chia sẻ, quan tâm"- ông nói.

Hiện ông Ba đang sống cùng gia đình con trai út. Do lớn tuổi, không có lương hưu, sức khỏe lại yếu nên ông sống rất tiết kiệm. Nhờ chữ viết đẹp nên thỉnh thoảng ông vẫn viết thiệp thuê do người quen giới thiệu.

Điều 21 Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực từ 1-7-2025) quy định công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây: Từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, và khả năng của ngân sách Nhà nước từng thời kỳ. Hiện nay, mức trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng/tháng

