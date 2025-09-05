Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui đặc biệt từ Chính Phủ dành cho hàng chục triệu người dân trong năm học mới

Tin vui đặc biệt từ Chính Phủ dành cho hàng chục triệu người dân trong năm học mới

Nghị định mới từ Chính Phủ mang lại niềm vui cho hàng chục triệu học sinh, sinh viên và phụ huynh toàn quốc.

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 238/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 3/9/2025. 

Từ năm học 2025-2026 này, các đối tượng dưới đây sẽ được miễn học phí

Chính Phủ quy định: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Đối tượng thuộc Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại hệ thống giáo dục quốc dân; Học sinh, sinh viên là người khuyết tật; Sinh viên đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được miễn học phí.

Ngoài ra, người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; Học sinh trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông, bà thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; Sinh viên học chuyên ngành Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng sẽ được miễn học phí.

Cùng với đó, học viên sau đại học thuộc khối ngành sức khỏe; Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; Người học thuộc đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí trước đây; Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp; Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cũng là đối tượng được miễn học phí.

Nghị định cũng quy định 3 nhóm đối tượng được giảm 50% học phí

Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống như ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc.

Học sinh, sinh viên học các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệ.

Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn.

Học sinh, sinh viên có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Tin vui cho giáo viên các cơ sở giáo dục công lập ở TP.HCM: Năm học 2025 – 2026, chốt mức phụ cấp ưu đãi lên tới 70%

