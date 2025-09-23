Theo Đại học quốc gia Hà Nội, Tạp chí PLoS Biology của Mỹ vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Trong đó, 9 nhà khoa học Việt Nam lọt vào danh sách này. Bao gồm: Hoàng Anh TuấnTrường Đại Công nghệ Đồng Nai (hạng 438), Võ Xuân VinhĐại học Kinh tế TPHCM (2.327), Trần Nguyễn HảiĐại học Duy Tân (2.905), Hoàng Nhật ĐứcĐại học Duy Tân (3.635), Phạm Thái BìnhTrường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (3.773),Nguyễn Phúc CảnhĐại học Kinh tế TPHCM (4.727), Trần Xuân BáchTrường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội (5.085), Nguyễn Đình ĐứcĐại học Quốc gia Hà Nội (5.750),Nguyễn Xuân HùngTrường Đại học Công nghệ TPHCM (9.612).

Trong đó, GS.TS Trần Xuân Bách, Trường ĐH Y Dược được xếp thứ 5.085. Đây cũng là 1 trong những nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong 7 năm liên tiếp từ 2019 đến nay.

GS.TS Trần Xuân Bách sinh năm 1984, từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ loại xuất sắc tại Đại học Alberta, Canada. Sau đó, anh hoàn thành chương trình Sau Tiến sỹ (Postdoc) tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ và Tiến sỹ khoa học (Habilitation) tại Đại học Aix-Marseille, Pháp.

Năm 2016, anh Trần Xuân Bách được công nhận học hàm Phó giáo sư. Anh cũng là Phó giáo sư trẻ tuổi nhất được công nhận thời điểm đó, khi chỉ mới 32 tuổi.

Năm 2017, anh Trần Xuân Bách từng được Đại học Alberta, Canada trao Giải thưởng Khởi đầu sự nghiệp.

Năm 2018, anh được bầu vào Hội đồng điều hành Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu, thuộc Viện Hàn lâm quốc gia Đức.

Năm 2019, Trần Xuân Bách được Đại học Johns Hopkins (Mỹ) bổ nhiệm chức danh Giáo sư (kiêm nhiệm), trở thành một trong những Giáo sư trẻ tuổi nhất của trường đại học danh tiếng này.

Năm 2020, anh Bách được cấp bằng đại học ngành luật tại Trường Đại học Luật. Cũng thời điểm này, anh nhận bằng Thạc sĩ ngành tài chính, Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp.

Trần Xuân Bách là nhà khoa học trong Top 1% có ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới thông qua trích dẫn khoa học của Clarivate năm 2022. Cũng trong năm này, ông được Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trao giải Nhì Giải thưởng cho nghiên cứu về Phụ nữ khỏe mạnh - Nền kinh tế lành mạnh và Giải thưởng Ngôi sao khoa học nổi bật của hệ thống Research.com.

Năm 2023, ở tuổi 39, ông tiếp tục trở thành Giáo sư trẻ nhất Việt Nam.

Ở tuổi 41, GS Trần Xuân Bách hiện là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học ở Australia, Pháp, Canada, Mỹ … với nhiều công bố khoa học trong phát triển y tế toàn cầu có giá trị.﻿

Tổng hợp