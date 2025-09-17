Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược học là ai?

Theo danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ngành Dược học có 21 ứng viên, gồm 3 ứng viên giáo sư, 18 ứng viên phó giáo sư.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất của ngành Dược học năm nay là PGS.TS Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng sinh năm 1982, quê Yên Quang, Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ). Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Dược học tại Viện Dược và Thực phẩm, Đại học La Habana, Cuba năm 2007. Tới năm 2011, ông nhận bằng Thạc sĩ ngành Dược học, chuyên ngành Dược liệu tại Đại học Chosun, Hàn Quốc.

Năm 2014, ông được cấp bằng Tiến sĩ ngành Dược học, chuyên ngành Dược lý tại Đại học Sevilla, Tây Ban Nha. Năm 2018, ông được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Dược học.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng từng làm nghiên cứu viên tại Phòng Dược Lý, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; nghiên cứu viên tại Công ty Traphaco, Hà Nội; giảng viên Trường Đại Học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện ông là Phó Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS Bùi Thanh Tùng gồm: Nghiên cứu đánh giá tác dụng, cơ chế tác dụng và độc tính ở mức độ phân tử của dược liệu, các hợp chất tự nhiên; Nghiên cứu sàng lọc ảo các hợp chất có tác dụng dược lý, đặc điểm dược động học và độc tính thấp để phát triển thành thuốc từ tự nhiên.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng đã công bố 149 bài báo khoa học, trong đó có 49 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng đã được cấp 11 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích. Ông đã hướng dẫn chính 1 nghiên cứu sinh và hướng dẫn phụ 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ; đang hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh (2 hướng dẫn chính, 1 đồng hướng dẫn, 1 hướng dẫn phụ).

Ông đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và 1 đề tài của Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông đã xuất bản 1 Giáo trình, 1 sách chuyên khảo của Nhà xuất bản có uy tín (NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội), 2 sách tham khảo của nhà xuất bản có uy tín (Apple Academic Press Inc. và CRC Pres) và 17 chương sách thuộc nhà xuất bản có uy tín (IGI Global, Wiley, Elsevier...).

Năm 2018, PGS.TS Bùi Thanh Tùng được trao Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về Khoa học và Công nghệ. Năm 2024, ông đạt Giải thưởng Nhà giáo Đại học Quốc gia Hà Nội của năm.

Ngoài PGS.TS Bùi Thanh Tùng, 2 ứng viên giáo sư còn lại của ngành Dược học năm 2025 là PGS.TS Đỗ Thị Hà, sinh năm 1976, Phó Viện trưởng Viện Dược liệu, Bộ Y tế và PGS.TS Trần Việt Hùng, sinh năm 1972, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM

Năm nay, số lượng ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 933, tăng mạnh so với năm 2024.

Trong số 933 ứng viên, có 89 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, 844 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn phó giáo sư. Danh sách này chưa bao gồm ứng viên từ 2 Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự.

Theo đó, 26 ngành/liên ngành đều có ứng viên. Năm 2024, ngành Văn hóa "trắng" ứng viên tham gia đề nghị xét duyệt.