Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi

09-09-2025 - 13:28 PM | Sống

Cách đây 4 năm, nam ứng viên này cũng là một trong những người trẻ tuổi nhất được công nhận PGS.

Ngày 8/9 vừa qua, Hội đồng Giáo sư cấp Nhà nước đã chính thức công bố danh sách ứng viên được hội đồng đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025. 

Theo đó, với chức danh Giáo sư, ứng viên Võ Hoàng Hưng (lĩnh vực toán học) là người trẻ tuổi nhất, 38 tuổi. Trước đó, năm 2021, ông cũng là một trong những PGS trẻ nhất được công nhận. 

Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi- Ảnh 1.

Ông Võ Hoàng Hưng - Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025

Theo hồ sơ đăng ký do Hội đồng Giáo sư Nhà nước cung cấp, ông Võ Hoàng Hưng sinh ra ở Vĩnh Long, đang sinh sống tại TP.HCM. Ông công tác tại ĐH Sài Gòn. 

Nam ứng viên này được biết đến là một người đam mê và có năng khiếu với môn Toán từ nhỏ. Trong suốt những năm tháng trung học, tài năng của Võ Hoàng Hưng được ghi nhận thông qua loạt giải thưởng như: Huy chương vàng Kỳ thi Olympic 30/4, Giải nhất Kỳ thi Học sinh giỏi ĐBSCL, Giải 3 Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn toán…   

Mới đây nhất, năm 2023, ông được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng giải thưởng công trình Toán học xuất sắc. Trong thời gian qua, ông cũng đã hoàn thành 2 đề tài NCKH cấp bộ, công bố 23 bài báo khoa học, xuất bản 1 cuốn sách. 

Tại ĐH Sài Gòn, ông tham gia xây dựng, phát triển 3 chương đào tạo, bao gồm chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu trình độ đại học, chương trình đào tạo Trình độ thạc sĩ ngành Phương pháp Toán sơ cấp, chương trình đào tạo Trình độ Tiến sĩ ngành Toán giải tích.   

