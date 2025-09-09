Hàng loạt xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Lỗi vi phạm ngay trong 2 tuần qua
Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo đúng quy định của pháp luật.
- 09-09-2025Thường xuyên đăng 3 hình ảnh này lên mạng xã hội là biểu hiện của EQ thấp
- 08-09-2025Không có đơn hàng, người đàn ông vẫn chuyển khoản 89 triệu đồng cho shipper: Công an vào cuộc điều tra ngay khi giao dịch thành công
- 07-09-2025Đi họp lớp, người có chức vụ cao ngồi riêng, tôi được xếp với nhóm còn lại: Về nhà nhận được tin nhắn thề không bao giờ quên
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên, trong 2 tuần (từ ngày 25/8 đến ngày 7/9), qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 51 trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Cụ thể, lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông chiếm nhiều nhất với 30 trường hợp; lỗi vượt quá tốc độ quy định là 21 trường hợp.
Danh sách 30 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông gồm:
15A-289.32
89A-287.47
17B2-56240
29D-035.03
29A-035.13
17B7-08343
18A-327.67
89A-643.75
17B9-50611
17A-416.11
15R-16544
17AB-16621
89A-351.58
30Y-6940
17B3-63062
30E-401.51
29A-95742
17B7-20920
29H-7614
17A-37594
17B2-61228
17A-30238
29C-65963
17B9-49092
17B9-21707
17B3-65008
17N3-2733
17B7-15217
17B9-25862
17B9-40813
Danh sách 21 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định gồm:
89H1-097.20
21K1-531.50
30E-72884
89B1-450.43
35H-032.03
29B-06230
34B2-577.09
15RM-033.80
15K-31282
29X7-064.89
89A-213.01
30L-94706
18D1-785.82
17C-12622
30M-65699
30B-12745
88C-20595
15K-06313
35B-00096
30H-92875
17A-18792
Công an Hưng Yên cho biết mỗi hành vi vi phạm đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện một số cách thức sau:
Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.
Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.
Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.
Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).
Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).
Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.
Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.
Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động
Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic
Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.
Bước 2: Đăng nhập tài khoản
Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:
Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".
Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.
Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".
Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”.
Đời sống pháp luật