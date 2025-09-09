Hàng loạt xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Lỗi vi phạm ngay trong 2 tuần qua

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên, trong 2 tuần (từ ngày 25/8 đến ngày 7/9), qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 51 trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Cụ thể, lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông chiếm nhiều nhất với 30 trường hợp; lỗi vượt quá tốc độ quy định là 21 trường hợp.

Phương tiện vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Hưng Yên



Danh sách 30 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông gồm:

15A-289.32

89A-287.47

17B2-56240

29D-035.03

29A-035.13

17B7-08343

18A-327.67

89A-643.75

17B9-50611

17A-416.11

15R-16544

17AB-16621

89A-351.58

30Y-6940

17B3-63062

30E-401.51

29A-95742

17B7-20920

29H-7614

17A-37594

17B2-61228

17A-30238

29C-65963

17B9-49092

17B9-21707

17B3-65008

17N3-2733

17B7-15217

17B9-25862

17B9-40813

Danh sách 21 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định gồm:

89H1-097.20

21K1-531.50

30E-72884

89B1-450.43

35H-032.03

29B-06230

34B2-577.09

15RM-033.80

15K-31282

29X7-064.89

89A-213.01

30L-94706

18D1-785.82

17C-12622

30M-65699

30B-12745

88C-20595

15K-06313

35B-00096

30H-92875

17A-18792

Công an Hưng Yên cho biết mỗi hành vi vi phạm đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện một số cách thức sau:

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động

Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”.