09-09-2025 - 08:02 AM | Sống

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý phạt nguội 131 trường hợp vi phạm từ ngày 01 đến 31/8.

Trong tháng 8/2025 (từ ngày 01 đến 31/8), thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 131 trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô.

Theo đó, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

131 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Trung tâm điều khiển giao thông - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội.

Danh sách xe ô tô vi phạm:

131 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

131 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Danh sách xe mô tô vi phạm:

131 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

131 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.


Nam An

Đời sống Pháp luật

