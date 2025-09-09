Bí ẩn về hai ngôi mộ nằm trơ trọi giữa đường băng sân bay quốc tế của Hoa Kỳ

Theo thông tin trên trang web chính thức của sân bay, khu đất rộng 1.100 mẫu Anh hiện nay từng thuộc về gia đình Dotson, một gia đình nông dân địa phương từ những năm 1800. Khi hai vợ chồng Richard và Catherine Dotson qua đời, họ được chôn cất tại khu đất của gia đình, tạo thành một nghĩa trang nhỏ.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào thế kỷ 20, khi chính quyền thành phố Savannah bắt đầu lên kế hoạch xây dựng một sân bay. Nhu cầu này càng trở nên cấp bách hơn khi Thế chiến II bùng nổ.

Năm 1942, chính quyền liên bang và thành phố đã cùng nhau xây dựng khu đất này thành Sân bay Quốc tế Savannah/Hilton Head. Khi đó, con cháu của gia đình Dotson đã đồng ý nhượng lại mảnh đất nhưng với một yêu cầu không thể thương lượng: hai ngôi mộ của Richard và Catherine Dotson phải được giữ nguyên và không bao giờ bị di chuyển. Đây là một quyết định thể hiện lòng tôn kính sâu sắc đối với tổ tiên, một điều hiếm thấy khi đối mặt với sự phát triển đô thị.

Sau nhiều cuộc thương lượng với chính quyền liên bang, phần lớn hài cốt của các thành viên khác trong gia đình đã được di dời đến Nghĩa trang Bonaventure ở Savannah. Tuy nhiên, bốn thành viên đã được giữ lại ở khu đất cũ. Hai trong số đó là Daniel Hueston và John Dotson, với ngôi mộ của họ được đặt ngay cạnh đường băng dài 9.350 feet.

Còn hai ngôi mộ của Richard và Catherine Dotson thì lại nằm sâu hơn, ngay trên mặt đường nhựa của đường băng chính. Có một điều đáng ngạc nhiên là người ta tin rằng nghĩa trang gia đình này thực tế có hơn 100 ngôi mộ, nhưng phần lớn đã được di dời, chỉ còn lại bốn ngôi mộ nằm lại.

Ngày nay, sân bay Savannah/Hilton Head là sân bay duy nhất trên thế giới có những ngôi mộ được xây dựng trang trọng ngay trên đường băng. Mỗi khi một chiếc máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, nó đều phải đi qua những ngôi mộ này, một sự giao thoa độc đáo giữa lịch sử và hiện đại, giữa sự sống và cái chết.

Các phi công và hành khách thường xuyên bay qua đây đều có thể nhìn thấy hai ngôi mộ được bảo trì cẩn thận, với tấm bia tưởng niệm bằng đá được ốp trên nền bê tông cứng. Hình ảnh này đã trở thành một biểu tượng đặc trưng của sân bay, thu hút sự tò mò của nhiều người.

Sau khi một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) kể lại câu chuyện này, hàng nghìn người đã bày tỏ sự ngạc nhiên. Một người dùng viết: "Thật đáng tiếc là họ không thể bảo tồn được vùng đất này nhưng ít nhất họ vẫn được tôn trọng". Một người khác, người đã từng bay đến sân bay này nhiều lần, chia sẻ: "Tôi không hề biết và tôi đã ra vào sân bay này nhiều lần rồi". Điều này cho thấy sự thật thú vị này ít được biết đến rộng rãi.

Câu chuyện về gia đình Dotson và những ngôi mộ của họ không chỉ là một giai thoại lạ kỳ. Nó còn là minh chứng cho sự tôn trọng đối với lịch sử và truyền thống, ngay cả khi phải nhường chỗ cho sự phát triển của xã hội.

Trong một thế giới luôn vội vã, nơi những giá trị cũ thường dễ dàng bị lãng quên, câu chuyện về hai ngôi mộ nằm giữa đường băng sân bay ở Savannah là một lời nhắc nhở rằng đôi khi, những di sản của quá khứ vẫn có thể sống mãi cùng với nhịp sống của hiện tại, ngay cả khi đó là một đường băng sân bay tấp nập.

Vì vậy, lần tới khi bạn bay đến hoặc rời khỏi Savannah, bạn có thể sẽ được chiêm ngưỡng một phần của lịch sử, theo đúng nghĩa đen!