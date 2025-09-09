Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!”

Những ngày đầu nghỉ hưu

Trước khi nghỉ hưu, bà Hứa Hạ, Trung Quốc có 1 sự nghiệp vô cùng đáng nể. Là người đầu tiên trong làng tốt nghiệp đại học, sau khi ra trường, bà làm việc ở ngân hàng và từng bước thăng tiến, cuối cùng giữ chức Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng địa phương.

Do điều chỉnh trong công tác, bà Hạ quyết định làm thủ tục nghỉ hưu sớm hơn dự kiến nửa năm. Ban đầu, điều này tưởng chừng là tin vui, nhưng việc chuyển từ nhịp sống bận rộn sang nhàn rỗi một cách đột ngột khiến bà Hạ cảm thấy bỡ ngỡ.

Chồng và bạn bè bà đều vẫn chưa nghỉ hưu, con cái thì đã ổn định công việc ở nơi khác, cha mẹ già vẫn khỏe mạnh. Tất cả thời gian trong kỳ nghỉ hưu giờ đây đều hoàn toàn thuộc về bà.

“Nói thật, tôi dường như chưa từng trải qua cảm giác này. Có quá nhiều thời gian rảnh cho bản thân, không cần phải làm gì cả, mọi thứ đều có thể tự do sắp xếp.” Bà Hạ chia sẻ.

Bà kể, từ khi tốt nghiệp đại học, lập gia đình và sinh con, bà gần như không có thời gian riêng cho bản thân. Vừa chăm lo việc học hành của các con, vừa đảm đương công việc nhà và phát triển sự nghiệp, khiến mọi quỹ thời gian của bà gần như bị chiếm dụng hết. Phải đến vài năm gần đây, bà mới có cơ hội đi du lịch và trải nghiệm những điều mình yêu thích.

Ảnh minh họa

Ngay ngày đầu tiên nghỉ hưu, bà Hạ vẫn dậy lúc 7 giờ như thường lệ và dành cả ngày chơi tại phòng sinh hoạt chung cư. Sau đó, bà bắt đầu sắp xếp thời gian cho các chuyến đi xa, đưa cha đi du lịch các tỉnh An Huy, Sơn Tây, rồi thậm chí tới tận Tân Cương (Trung Quốc). Không chỉ dừng lại ở đó, bà và cha còn tham gia 1 tour quốc tế khám phá Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Lúc rảnh, bà lại dành thời gian nghiên cứu việc kinh doanh vận chuyển từ Tân Cương về Ninh Ba, hoặc rủ bạn bè trong khu chung cư mở của hàng kinh doanh. Bà cũng tham gia các khóa học dành cho người cao tuổi, như khóa “Tâm lý học hạnh phúc”. Thậm chí, bà Hạ còn bắt đầu thúc giục con gái kết hôn, giới thiệu cho con nhiều ứng cử viên xem mắt và suy nghĩ đến việc chăm cháu.

Quyết định đi làm lại

Trước khi nghỉ hưu, bà Hạ có mức lương hàng năm khoảng vài trăm nghìn nhân dân tệ. Sau nghỉ hưu, lương hưu hàng tháng cũng hơn 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng). Vì vậy, bà không hề thiếu thốn gì về tài chính. Tuy nhiên, sau mấy chục năm bận rộn với công việc, nhịp sống hối hả đã trở thành thói quen nên dù giờ đây làm đủ mọi thứ, bà vẫn cảm thấy “rảnh rỗi” đến lạ thường.

Khi được bạn giới thiệu một công việc tại công ty bảo hiểm, bà Hạ quyết định thử sức.

“Chủ yếu là tôi muốn tiếp tục phát huy giá trị của bản thân.” bà chia sẻ.

Gia đình lo ngại về uy tín của công ty bảo hiểm và khuyên bà ở nhà nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an nhàn sau nghỉ hưu. Trước lời khuyên đó, bà Hứa nhẹ nhàng giải thích với các con những gì mình vừa học được trong khóa “Tâm lý học hạnh phúc”: “Mẹ rất vui khi đi làm ở công ty bảo hiểm, hy vọng các con sẽ ủng hộ mẹ. Cả nhà cùng hỗ trợ lẫn nhau mới là điều tốt nhất.”

Cuối cùng, bà đã đi làm như ý nguyện của mình.

Ảnh minh họa

Cuộc sống sau nghỉ hưu không chỉ là nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội để mỗi người khám phá lại bản thân, trải nghiệm những điều mới mẻ và tìm kiếm niềm vui.

Tuy nhiên, khi trở lại thị trường lao động hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh, người nghỉ hưu cần lưu ý về khía cạnh pháp lý: các hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng cộng tác viên phải được ký kết rõ ràng, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên phải được đảm bảo. Việc hiểu và tuân thủ các quy định về bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân và quyền lợi lao động sẽ giúp người nghỉ hưu vừa tận hưởng cuộc sống năng động vừa an toàn về pháp lý.

Theo Sohu