Bí mật vui sướng của người nghỉ hưu

"Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã đến lúc nhiều người phải nói lời chia tay với guồng quay công việc, rời xa bàn làm việc, những deadline căng thẳng để bước vào giai đoạn mang tên nghỉ hưu. Với không ít người, đây là một cột mốc vừa mong chờ vừa lo lắng. Có người thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể thảnh thơi. Nhưng cũng có người chông chênh, cảm giác mất phương hướng, như thể một phần giá trị của bản thân không còn nữa.

Thực tế, nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết, mà chỉ đơn giản là mở ra một chương mới trong cuốn sách cuộc đời. Nếu coi cuộc đời như một dòng sông, thì quãng thời gian nghỉ hưu chính là lúc ta được tự do bơi lội - không còn bị trói buộc bởi công việc hay trách nhiệm cơm áo gạo tiền. Vấn đề chỉ là ta sẽ bơi theo hướng nào để thấy hạnh phúc, thấy sướng khi tận hưởng tuổi già", theo Yaoyao - một người phụ nữ đã nghỉ hưu được hơn 2 năm chia sẻ trên Xiaohongshu.

Cô năm nay 57 tuổi, sống một mình trong căn nhà 80m2.

1. Biết tận hưởng sự cô đơn và nuôi dưỡng bản thân

Khi còn đi làm, chúng ta thường hiếm có thời gian để thật sự dành cho bản thân. Lúc nào cũng xoay vòng giữa công việc, gia đình, quan hệ xã hội. Nhưng khi nghỉ hưu, khoảng lặng ấy bỗng dưng mở ra, và đây lại chính là cơ hội vàng để quay về chăm sóc chính mình.

Với bản thân, cô có hai “công cụ vàng” giúp làm được điều đó: đọc và viết. Mỗi cuốn sách đều giống như một người bạn với Yaoyao. Việc viết lại giống như hành trình đối thoại với chính mình: Ghi chép cảm xúc, sắp xếp suy nghĩ, để những điều từng đọc trở thành trải nghiệm thật sự.

“Đọc và viết giống như cặp chị em sinh đôi, bổ sung cho nhau và không thể thiếu,” Yaoyao nói.

Ảnh minh họa.

Thực tế, cô đã biến việc đọc và viết thành thói quen thường nhật, từ ghi chép đời sống hàng ngày, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội, đến livestream trò chuyện với những người cùng sở thích. Không chỉ vậy, Yaoyao còn viết được hàng chục bài thu hút hơn hàng trăm nghìn lượt xem, vừa là niềm vui, vừa là một cách “tự chứng minh” rằng bản thân vẫn còn giá trị và sức sáng tạo.

2. Chữa lành thể chất và tinh thần

Một trong những thay đổi lớn nhất khi nghỉ hưu là cơ thể và tâm trí bỗng dưng rảnh rang hơn. Nhưng nếu không biết tận dụng, sự rảnh rang ấy dễ biến thành trống rỗng. Vì vậy, Yaoyao gợi ý hãy dùng quãng thời gian ấy để chữa lành chính mình.

Chữa lành không phải điều gì xa vời, mà có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như dọn dẹp không gian sống, loại bỏ bớt những thứ cũ kỹ không còn cần thiết cũng là cách giải phóng năng lượng, đọc sách, thưởng trà, tập thể dục,... hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện, gặp gỡ bạn bè, những người thân yêu.

Ảnh minh họa.

Điều quan trọng là tìm ra cách phù hợp với bản thân. Có người hợp với yoga, có người thấy vui khi đi dạo công viên mỗi sáng, cũng có người đơn giản chỉ cần pha một tách trà và ngồi yên trong ánh nắng ban mai. Tất cả đều là “chữa lành” - miễn sao cơ thể và tinh thần đều thấy dễ chịu.

3. Làm những gì mình thích

Nghỉ hưu đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Và chẳng còn lúc nào thích hợp hơn để bạn quay lại với những đam mê từng bị bỏ dở, hay bắt đầu một sở thích mới.

Hãy thử nghĩ về một lớp vẽ tranh, một buổi chụp ảnh ngoài trời, một khu vườn nhỏ xinh, hay thậm chí là học cách dùng AI - tất cả đều có thể trở thành niềm vui và nguồn năng lượng.

Ảnh minh họa.

Thậm chí, nhiều người còn lựa chọn làm việc trở lại, không phải vì tiền, mà để kết nối xã hội và cảm thấy mình vẫn còn hữu ích. Ở Nhật, không hiếm cảnh tượng những cụ ông, cụ bà 80 - 90 tuổi vẫn đi làm hằng ngày. Với họ, lao động chính là liều thuốc kéo dài tuổi thọ.

Còn Yaoyao thì chọn cách học hỏi mỗi ngày: đọc tài liệu, khám phá những ý tưởng mới, thử những điều khác lạ để tránh tư duy cứng nhắc. “Cuộc sống là một vùng hoang dã, và lạc đường cũng là một phần của phong cảnh,” bà viết. Và chính sự tò mò ấy giúp bà luôn tươi trẻ dù đã nghỉ hưu.

Nghỉ hưu không phải kết thúc, mà là khởi đầu. Từ trải nghiệm cá nhân, Yaoyao rút ra triết lý sống hưu trí gói gọn trong ba điểm, đó là:

- Nhìn vào trong: học cách đối thoại với chính mình, tìm bình yên nội tâm.

- Mở rộng ra ngoài: duy trì việc học hỏi, giao tiếp xã hội, phá vỡ “nỗi lo tuổi già”.

- Cân bằng thể chất và tinh thần: vừa chăm sóc sức khỏe khoa học, vừa nuôi dưỡng đam mê.

Nghỉ hưu, vì thế, không phải dấu chấm hết của một đời người, mà là chương mới, nơi bạn được quyền sống chậm, sống sâu, và sống thật với chính mình hơn bao giờ hết.

Có lẽ, “sướng nhất trên đời” không phải là sống trong biệt thự sang trọng hay du lịch khắp nơi sau khi nghỉ hưu. Mà là mỗi sáng thức dậy, bạn thấy lòng bình an, cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn và trái tim vẫn còn biết rung động trước những điều nhỏ bé.