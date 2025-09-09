Chủ sạp đậu phụ nói thẳng: 3 loại đậu phụ cho thêm tiền cả nhà tôi cũng chẳng dám ăn

Đậu phụ là món ăn quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình Việt, vừa dễ chế biến, vừa dễ ăn, lại phù hợp với đủ kiểu chế biến.

Nhiều người chỉ nhìn qua hình thức mà mua về, nhưng thực tế có những loại đậu phụ gần như không còn giá trị dinh dưỡng, thậm chí có thể gây hại nếu ăn thường xuyên.

Dưới đây là 3 loại đậu phụ người bán sẽ không muốn cho gia đình họ ăn, bạn cũng nên tránh.

1. Đậu phụ trắng bệch, không chút ngả màu

Đậu phụ bình thường thường có màu trắng ngà do được làm từ đậu nành, loại hạt vốn mang sắc vàng nhẹ. Nếu bạn thấy đậu phụ trắng toát, mịn màng bất thường, rất có thể đó là loại được tẩy trắng bằng hóa chất trong quá trình sản xuất.

Một số cơ sở sản xuất vì muốn đậu phụ nhìn “đẹp mắt”, đã thêm chất làm trắng, khiến sản phẩm trông sạch sẽ nhưng ẩn chứa rủi ro sức khỏe. Loại đậu phụ này vừa nghèo dinh dưỡng, vừa có thể gây hại lâu dài nếu tích tụ trong cơ thể.

2. Đậu phụ có mùi chua, hăng, nồng

Đậu phụ tươi phải có mùi thơm nhẹ của đậu nành, hoàn toàn không được có mùi lạ. Nếu ngửi thấy mùi chua, mùi hăng như hóa chất hoặc mùi lạ nồng nặc, bạn nên tránh xa.

Một số loại đậu phụ được ngâm trong dung dịch hóa học như formaldehyde để kéo dài thời gian bảo quản, loại chất này đã bị cấm trong thực phẩm vì có thể gây ung thư.

3. Đậu phụ khô, nhớt, dính tay

Đậu phụ ngon phải mềm mịn, khi sờ vào có cảm giác trơn mát. Nếu thấy đậu phụ khô, dính, có nhớt nhẹ hoặc mềm nhũn bất thường, đó là dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã để lâu, có thể đang bị phân hủy và nhiễm khuẩn. Loại này ăn vào không những không bổ mà còn dễ gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy.

Nguồn và ảnh: QQ