Người bán thịt nói thẳng: "5 loại thịt có cho cũng đừng lấy, người bán cũng chẳng dám ăn"

Thịt heo là nguyên liệu quen mặt trong bếp, từ món chiên, món kho cho đến nướng hay nấu canh đều có thể "cân team" một cách xuất sắc. Nhưng để món ăn thơm ngon trọn vị, chất lượng miếng thịt đóng vai trò rất quan trọng. Mua nhầm loại thịt dở, dù đầu bếp có giỏi đến đâu thì món ăn cũng khó mà cứu vãn.

Dưới đây là 4 kiểu thịt heo bạn nên tránh mua khi đi chợ để đỡ mất công chế biến mà kết quả lại không như mong đợi.

1. Thịt lợn sề

Thịt lợn sề là thịt từ heo cái đã sinh sản nhiều lứa, tuổi đời lớn. Thịt loại này thường khô, dai, có mùi nặng và kém thơm ngon hơn nhiều so với thịt heo thịt (heo nuôi để lấy thịt). Một số con còn từng được dùng thuốc kích thích tăng trưởng hoặc thuốc hỗ trợ sinh sản, nên chất lượng thịt càng đáng lo ngại.

Một số dấu hiệu nhận biết thịt heo nái:

- Phần da: dày, lỏng lẻo, lỗ chân lông to, màu trắng bệch.

- Thịt nạc: sẫm màu, đỏ thẫm như thịt bò, thớ thịt to và khô.

- Mỡ: thường có màu vàng nhạt hoặc hồng kém tươi, không dính chặt vào da.

- Mùi: nếu có mùi hôi hoặc nặng mùi gây khó chịu thì nên tránh.

Dù giá rẻ đến đâu, loại thịt này cũng không nên mua vì chất lượng và độ an toàn đều không đảm bảo.

2. Thịt không có độ đàn hồi

Thịt heo tươi khi ấn vào sẽ thấy có độ đàn hồi nhất định, bề mặt hơi ẩm nhưng không dính tay. Nếu miếng thịt bị mềm nhũn, ấn vào không đàn hồi hoặc có lớp nhớt mỏng trên bề mặt thì đó là dấu hiệu thịt đã để lâu, có thể đã bị ôi.

Cách kiểm tra nhanh độ đàn hồi của thịt:

- Dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào miếng thịt, nếu thấy vết lõm không phục hồi thì không nên mua

- Dùng tay sờ thử, nếu thấy nhớt hoặc dính thì có thể thịt đã bắt đầu hỏng

3. Thịt quá nhiều nước

Miếng thịt nhìn ướt đẫm, có nước chảy ra hoặc sờ vào thấy sũng tay thì nên cảnh giác vì đây có thể là thịt đã bị bơm nước để tăng trọng. Loại thịt này không chỉ làm giảm hương vị món ăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.

Gợi ý khi chọn thịt:

- Thịt chỉ nên hơi ẩm chứ không được sũng nước.

- Khi cắt ra, nếu thấy nước rịn ra nhiều bất thường thì tốt nhất nên tránh.

4. Thịt nhợt nhạt, không mùi

Thịt heo tươi ngon có màu hồng nhạt đến đỏ tươi, tùy vào bộ phận và giống heo, kèm theo mùi đặc trưng của thịt sống, thường là mùi tanh nhẹ không gây khó chịu. Nếu miếng thịt trông nhợt nhạt, gần như trắng bệch, hoặc có màu nâu đỏ bất thường, hãy cẩn thận. Thịt quá trắng có thể đã được bảo quản quá lâu, dẫn đến ôi thiu. Thịt nâu đỏ có khả năng bị thêm chất không rõ nguồn gốc để che giấu tình trạng kém tươi.

Ngoài ra, nếu ngửi thấy mùi hăng, hôi hoặc bất thường, đó là dấu hiệu thịt đã để lâu, bắt đầu lên men hoặc hư hỏng. Một số người chăn nuôi thiếu trách nhiệm có thể lạm dụng kháng sinh hoặc hóa chất để tăng lợi nhuận, khiến thịt mang mùi hôi khó chịu do cặn bã hóa học. Vì vậy, tuyệt đối không mua thịt heo có màu sắc và mùi vị bất thường để tránh rủi ro cho sức khỏe.

5. Thịt lợn có cảm giác nhớt, dính

Đừng chọn thịt qua loa khi đi chợ. Bạn có thể kiểm tra chất lượng thịt bằng cách chạm vào thịt bằng tay để xem kết cấu của thịt.

Thịt lợn tươi phải có kết cấu mềm, chắc và mịn.

Miếng thịt có cảm giác nhớt, dính thường được để qua đêm hoặc vài ngày, hoặc không được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ hoặc độ ẩm phù hợp nên đã biến chất. Nguyên nhân gây ra cảm giác nhớt, dính là do rất nhiều vi sinh vật đã phát triển trên miếng thịt, đã làm giảm chất lượng thực phẩm. Loại thịt lợn này sẽ không có hương vị thơm ngon cũng như không đảm bảo an toàn thực phẩm.

