Người bán cá nói thẳng: “4 loại cá cho không cũng chẳng lấy, chỉ người không biết mới mua”

Cá là một trong những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Cá chứa nhiều dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như protein, axit béo omega-3 cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất. Chính vì vậy, cá được các tổ chức chăm sóc sức khỏe và chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mọi người ăn thường xuyên, khoảng 2 lần/tuần để tăng cường sức khỏe.

Mặc dù cá là thực phẩm lành mạnh nhưng không phải loại cá nào cũng an toàn. Một số loại cá biến chất, mang mầm bệnh có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Một người bán cá đã chia sẻ với trang Sohu (Trung Quốc): “Có 4 loại cá dù cho không cũng đừng lấy, chỉ những người không biết mới mua những loại cá này”.

Nhiều loại cá được bày bán ở chợ. (Ảnh minh hoạ)

4 loại cá không nên mua khi đi chợ

1. Cá có bụng phình to

Khi mua cá, nếu thấy cá không còn cử động và phần bụng phình lên bất thường, đây có thể là dấu hiệu cá đã chết được một khoảng thời gian. Khi cá chết, vi khuẩn tự do sinh sôi phát triển. Quá trình phân hủy sẽ tạo các chất gây mùi hôi, làm biến đổi màu sắc và thành phần đạm histidine của cá. Chất đạm này sẽ tiếp tục chuyển hóa tạo thành chất độc là histamine.

Cá chết càng lâu ngày thì vi khuẩn sinh sôi càng nhiều. Lượng histamine cũng tăng lên và tích lũy trong thịt cá. Chất này chịu được nhiệt nên vẫn có thể gây ngộ độc dù được nấu chín. Khi bị ngộ độc histamine, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng như đau đầu, nôn mửa, mẩn ngứa, tiêu chảy…

Cá chết thường có phần bụng phình to. (Ảnh minh hoạ)

2. Cá để đông lạnh trong thời gian dài

Khi đi chợ, nếu thấy thịt cá trắng xóa, cứng như đá thì mọi người không nên mua vì đây là dấu hiệu cá đã bị đông lạnh trong thời gian dài. Các loại cá này thường không còn tươi ngon, thịt bị bở và chứa ít dinh dưỡng.

Ngoài ra, các loại cá được bảo quản đông lạnh trong thời gian dài cũng có nguy cơ chứa các chất bảo quản gây hại do người bán thêm vào, có thể gây ngộ độc thực phẩm nếu ăn phải.

Cá đông lạnh trong thời gian dài thường chứa ít chất dinh dưỡng. (Ảnh minh hoạ)

3. Cá có mùi lạ

Cá vốn có mùi tanh đặc trưng nhưng nếu mọi người ngửi thấy mùi hăng, nồng thì đó là dấu hiệu cho thấy cá bị ươn.

Ngoài ra, nếu ngửi thấy cá có mùi dầu hỏa thì rất có thể những loại cá này từng sinh trưởng trong môi trường nước thải công nghiệp có chứa nhiều kim loại nặng. Cơ thể của chúng có thể chứa một lượng độc tố nhất định, tiêu thụ có thể gây hại cho sức khỏe, khiến chất độc tích tụ trong cơ thể.

Cần cảnh giác với cá có mùi bất thường. (Ảnh minh hoạ)

4. Cá đã bị vỡ túi mật

Mật cá được ví độc như thạch tín. Mật cá chứa axit mật, axit xyanhydric, natri cyprinid sulfat tan trong nước, histamin và một số chất độc khác. Mật cá bị vỡ có thể khiến các chất độc ngấm vào thịt cá. Nếu ăn phải loại cá này, các chất độc hại có thể xâm nhập vào cơ thể, gây ngộ độc, làm tổn thương các cơ quan nội tạng, có thể dẫn đến suy thận, suy gan.