Mỹ đánh giá đây là 3 loại nước giúp sống thọ 100 tuổi, Việt Nam có nhiều

Tiến sĩ người Mỹ Michaela Robbins nhận định, bên cạnh thực phẩm, đồ uống mọi người tiêu thụ cũng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe và tuổi thọ. “Một số loại đồ uống không chỉ cung cấp nước và nước cho cơ thể hoạt động mà còn cung cấp các hợp chất sinh học, chất điện giải và chất chống oxy hoá, thúc đẩy quá trình loại bỏ chất độc hại khỏi cơ thể”.

Tiến sĩ Michaela Robbins từng tốt nghiệp ĐH Columbia (Mỹ), là chuyên gia trong lĩnh vực y học chức năng và tuổi thọ, điều trị nhiều loại bệnh mãn tính. Bà giải thích thêm về lợi ích các loại đồ uống đem lại cho sức khỏe: “Chất chống oxy hoá giúp chống lại các gốc tự do và giảm viêm - một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa, đồng thời tăng cường thể chất”.

Tiến sĩ Erin Barrett nhận bằng Y khoa tại Trường Y Harvard (Mỹ) cho biết: “Việc duy trì đủ nước sẽ hỗ trợ sức khỏe tế bào và chức năng các cơ quan (đặc biệt là thận), hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và giúp duy trì mức năng lượng. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là sống lâu, mà còn là sống khoẻ”.

Theo 2 Tiến sĩ này, có 3 loại nước là thức uống yêu thích của những người sống thọ 100 tuổi trên thế giới, uống thường xuyên góp phần kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính:

Sinh tố quả mọng

Sinh tố quả mọng - đặc biệt là loại làm từ việt quất, mâm xôi và dâu tây - chứa đặc tính chống viêm giúp thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh. “Những loại trái cây này chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do và giảm stress oxy hóa, điều cần thiết để duy trì sức khỏe tế bào”, Tiến sĩ Barrett giải thích.

Trong khi đó, Tiến sĩ Michaela Robbins khuyên mọi người nên bắt đầu ngày mới bằng một ly sinh tố quả mọng xay cùng sữa hạnh nhân để xương chắc khỏe, có thể bổ sung bơ hạt để thêm nguồn cung cấp protein, tạo nên một “bữa sáng trường thọ đầy đủ dinh dưỡng”.

Ngoài ra, uống sinh tố quả mọng còn giúp trẻ hoá và bảo vệ da, chứa nhiều vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ giữ cân nặng ổn định, cải thiện chức năng tiêu hóa, kiểm soát lượng đường trong máu nhờ hàm lượng chất xơ cao. Các chất chống oxy hóa trong loại đồ uống này góp phần giảm cholesterol và viêm, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chức năng não.

Trà xanh và trà đen

Theo Tiến sĩ Barrett, trà xanh và trà đen rất giàu các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. “Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do và giảm thiểu stress oxy hóa, thúc đẩy sức khỏe tế bào. Uống những loại trà này thường xuyên là cách đơn gảin nhưng hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe, kéo dài tuổi thọ của bạn”, Tiến sĩ này giải thích.

Việc loại bỏ các gốc tự do và giảm tổn thương tế bào trong cơ thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư. Nhìn chung, cả trà đen và trà xanh đều có lợi cho sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp cao, nồng độ chất béo trung tính, mỡ máu và nguy cơ béo phì. Uống trà thường xuyên cũng được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim bằng cách giảm cholesterol xấu, giảm lo âu và cải thiện tâm trạng.

Một đánh giá được công bố vào năm 2019 cho thấy uống trà đen, trà xanh hoặc trà ô long có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường hoặc các biến chứng của bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu kết luận các loại trà có khả năng cải thiện tình trạng kháng insulin, giảm bớt phản ứng viêm trong cơ thể.

Cà phê đen

Tiến sĩ Robbins giải thích: “Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ cà phê lâu dài có thể giảm nguy cơ tử vong sớm tới 30%. Cà phê cũng kích thích các chất dẫn truyền thần kinh dopamine và serotonin giúp cải thiện tâm trạng. Chắc chắn rồi, hạnh phúc có liên quan đến tuổi thọ”.

Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy việc kết hợp uống trà và cà phê làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Nghiên cứu chỉ ra những người uống 2 tách trà cộng với 2 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 21%.

Hợp chất chống oxy hóa trong cà phê giúp giảm viêm, giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2, ung thư gan, cải thiện tâm trạng, ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật…

Ngoài ra, cà phê thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo trong cơ thể, tác dụng bảo vệ gan mạnh mẽ. Một đánh giá cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn 23% và nguy cơ mắc bệnh xơ gan thấp hơn 32% so với những người không uống cà phê.