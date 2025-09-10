Cả nước chỉ 1 người được ứng cử PGS ở lĩnh vực này: Là trưởng khoa tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, sở hữu cả danh sách bằng khen

Ngày 8/9 vừa qua, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chính thức công bố 933 ứng viên được hội đồng xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Trong số 26 ngành/liên ngành, văn học là ngành duy nhất chỉ có 1 ứng viên.

Theo đó, bà Lê Thị Thanh Tâm là người duy nhất được ứng cử chức danh PGS đối với ngành Văn học. Dựa trên bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, bà Thanh Tâm sinh năm 1975, đang công tác lại khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN.

Bà Lê Thị Thanh Tâm được ứng cử chức danh PGS ngành Văn học. Ảnh: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN

Trong khoảng thời gian từ 2000-2010, bà làm giảng viên tại khoa Văn học và Ngôn ngữ của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM.

Từ năm 2012-2021, bà là giảng viên, Trưởng Bộ môn Văn học, Phó Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN. Từ năm 2021 đến nay, bà giữ chức trưởng khoa.

Bà Tâm đã có 1 năm là học giả quốc tế nghiên cứu về Nhật Bản học tại ĐH Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản. Giai đoạn 2016-2018, bà là Phó Giáo sư kiêm nhiệm của trường đại học này.

Theo hồ sơ do Hội đồng Giáo sư Nhà nước cung cấp, hướng nghiên cứu chủ yếu của ứng viên này là văn học Việt Nam trong bối cảnh Đông Á; Tôn giáo trong mối quan hệ với văn học, triết học, mỹ học; Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam.

Tính đến nay, bà đã hoàn thành 8 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên, công bố 41 bài báo khoa học, trong đó 2 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Số lượng sách xuất bản là 4 cuốn.

Bà cũng chủ trì chuyên môn và chủ trì 2 chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN, gồm: Xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Việt nam học, chuyên ngành Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam; Phát triển, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo hệ cử nhân ngành Việt Nam học.

Với những gì đã đóng góp cho lĩnh vực văn học, bà Thanh Tâm đã 5 lần nhận được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia năm 2023; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2009 về thành tích xuất sắc trong giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế năm học 2008 –2009; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 về thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng Học sinh giỏi năm học 2008 – 2009; Bằng khen cấp Đại học Quốc Hà Nội năm 2021, 2022.