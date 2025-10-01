Mỹ đánh giá đây là loại rau tốt nhất thế giới, còn là “thần dược của người nghèo”, tốt cho cả đường huyết lẫn tuổi thọ: Việt Nam có rất nhiều

Loại rau được đánh giá là lành mạnh nhất thế giới

Một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC, Mỹ) đã tiến hành so sánh giá trị dinh dưỡng của nhiều loại rau củ và trái cây giàu dưỡng chất.

Trong bảng xếp hạng, cải xoong đạt điểm tuyệt đối 100, trở thành loại thực phẩm được coi là tốt nhất cho sức khỏe.

Cải xoong là loại cây thân thảo, thân bò hoặc nổi, chiều cao trung bình từ 20 – 40 cm. Cây phân nhiều nhánh và có khả năng mọc rễ ở các đốt. Lá màu xanh đậm, mọc so le dọc theo thân. Hoa cải xoong khá nhỏ, màu trắng, thường mọc thành chùm ở đầu cành. Khi ra quả, cây tạo những quả hình trụ chứa nhiều hạt màu đỏ.

Theo chuyên gia Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cải xoong là nguồn thực phẩm dồi dào dưỡng chất, có lợi cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, ông cũng khuyến nghị người dùng cần chú ý đến cách chế biến và sử dụng để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa giá trị của loại rau này.

Lợi ích sức khỏe của cải xoong

Theo trang TODAY.com, cải xoong chứa hai dưỡng chất nổi bật là vitamin C và vitamin K – cả hai đều dồi dào trong loại rau lá xanh này và mang lại nhiều tác dụng tích cực cho cơ thể.

Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hệ miễn dịch, tham gia sản xuất collagen, hỗ trợ hấp thụ sắt, chuyển hóa protein và hoạt động như một chất chống oxy hóa. Dù phần lớn mọi người đã cung cấp đủ lượng vitamin C hằng ngày, cải xoong vẫn là lựa chọn tuyệt vời để tăng cường thêm nguồn dinh dưỡng này.

Vitamin K lại ít được chú ý hơn nhưng vô cùng quan trọng cho quá trình đông máu và sự chắc khỏe của xương. Cải xoong, cũng như nhiều loại rau lá xanh khác, là nguồn cung cấp vitamin K rất phong phú.

Chính nhờ những dưỡng chất cùng hợp chất thực vật này mà cải xoong được cho là có tác động tích cực đến nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu so sánh 12 loại rau họ cải đã phát hiện hơn 40 flavonoid khác nhau trong cải xoong – cao hơn tất cả các loại còn lại về hàm lượng phenol cũng như khả năng trung hòa gốc tự do. Các nhà khoa học cho rằng đây chính là lý do loại rau này được xếp hạng cao trong nhóm thực phẩm chống oxy hóa.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy, khi ăn 85 g cải xoong sống mỗi ngày trong 8 tuần, tình trạng tổn thương DNA giảm đáng kể và khả năng chống oxy hóa trong cơ thể được tăng cường – hai yếu tố giúp hạ nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, thí nghiệm trên động vật chỉ ra rằng chiết xuất cải xoong giúp giảm cholesterol LDL và triglyceride. Các phân tích tổng hợp trên người cũng khẳng định chế độ ăn giàu rau lá xanh, bao gồm cải xoong, có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu ở nam giới khỏe mạnh cũng cho thấy, thêm 100 g cải xoong vào bữa ăn có chứa 40% calo từ chất béo giúp hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Thử nghiệm trên chuột tiểu đường cũng ghi nhận tác dụng hạ đường và cải thiện lipid máu khi bổ sung chiết xuất cải xoong.

Ngoài ra, nhờ đặc tính chống oxy hóa, cải xoong còn được nghiên cứu về khả năng giảm viêm sau khi tập luyện. Các thử nghiệm trên nhóm nam giới khỏe mạnh cho thấy việc ăn cải xoong trước hoặc sau vận động cường độ cao đều góp phần giảm dấu hiệu viêm.

Không chỉ vậy, các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên trong cải xoong còn được cho là hỗ trợ gan trong quá trình giải độc, thúc đẩy loại bỏ độc tố và bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại.

Nhìn chung, cải xoong không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa ăn mà còn là một “siêu thực phẩm” mang đến nhiều lợi ích sức khỏe, từ tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim mạch, ổn định đường huyết đến hỗ trợ chức năng gan.

Lưu ý khi sử dụng cải xoong

Cải xoong thường mọc ở môi trường nước tù đọng, dễ bị ký sinh bởi các loài như sán lá gan, vắt hay đỉa. Vì vậy, tuyệt đối không nên ăn sống hoặc chỉ tái sơ (chẳng hạn nhúng lẩu), do nguy cơ nhiễm sán và ký sinh trùng khá cao.

Khi chọn mua, cần ưu tiên rau có nguồn gốc rõ ràng, được trồng ở khu vực đảm bảo vệ sinh. Trong chế biến, nên rửa kỹ nhiều lần và nấu chín để hạn chế vi khuẩn, giun sán cũng như tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, không nên dùng cải xoong vào buổi tối dưới dạng luộc hoặc nấu canh, vì có thể gây lợi tiểu, dẫn đến mất ngủ.

Một điểm cần chú ý khác là không nên ăn quá nhiều trong một lần: lượng hợp lý là khoảng 200g/lần, tránh lạm dụng lâu dài vì có thể gây khó chịu ở bàng quang, đau bụng hoặc ảnh hưởng đến chức năng thận. Đối với phụ nữ mang thai, việc tiêu thụ cải xoong quá mức có thể làm tăng nguy cơ sảy thai.

Những đối tượng cần thận trọng hoặc kiêng cải xoong

Người bị viêm loét dạ dày – tá tràng, viêm ruột hoặc viêm đại tràng: dễ gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu, khiến bệnh trở nặng.

Người mắc cường giáp: cải xoong có hàm lượng iod cao, có thể làm bệnh trầm trọng hơn.

Người có cơ địa dị ứng với cải xoong: cần tuyệt đối kiêng để tránh phản ứng bất lợi.

Người bị suy thận nặng: việc ăn cải xoong có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây hại cho sức khỏe.

(Tổng hợp)