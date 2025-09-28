Công ty nhận hóa đơn tiền điện hơn 148 triệu đồng/tháng, giám đốc gọi thợ đến kiểm tra công tơ thì được thông báo: “Có dấu hiệu bị can thiệp”

Theo Sohu, anh Diệp ở Hồ Nam, Trung Quốc, sớm thành công với lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm điện tử kỹ thuật số, thời điểm mà mua sắm trực tuyến vẫn còn sơ khai. Văn phòng của doanh nhân này đặt tại 1 tầng ở Trung tâm thương mại quốc tế Hồ Nam và giao cho 10 nhân viên phụ trách nhiều khu vực kinh doanh.

Nhờ lợi thế sản phẩm tốt, giá thành cạnh tranh, công việc kinh doanh của anh Diệp phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, từ tháng 6/2023, sự bùng nổ của thương mại điện tử lại trở thành “cú đánh” khiến công ty của người đàn ông này bắt đầu lao dốc. Doanh số sụt giảm, anh Diệp phải cắt giảm nhân sự và trả phần lớn mặt bằng.

Dẫu vậy, dù thắt chặt chi phí vận hành công việc, hóa đơn tiền điện hàng tháng của công ty anh Diệp vẫn ở mức khoảng 40.000 NDT ( hơn 148 triệu đồng). Nghi ngờ có sai sót, doanh nhân này nhiều lần tra hỏi nhân viên nhưng tất cả đều khẳng định tuân thủ quy định tiết kiệm điện.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Trước thắc mắc đó, một nhân viên đề nghị kiểm tra lại công tơ điện. Từ đây, họ phát hiện một mớ dây điện chằng chịt, nhiều màu sắc khó phân biệt được đấu nối vào công tơ điện của công ty. Không thể tự xác định, anh Diệp buộc phải mời thợ điện đến xem xét.

Sau khi kiểm tra, thợ điện đã chỉ ra: đồng hồ đo không hỏng nhưng có dấu hiệu bị can thiệp, có nhiều dây dẫn không thuộc văn phòng của anh Diệp. Nói cách khác, nguồn điện từ văn phòng của anh Diệp đã bị người khác “ăn cắp”, dùng chung. Khi anh Diệp kiểm tra lại hồ sơ thanh toán, anh phát hiện công ty của anh đã trả thừa hơn 100.000 NDT tiền điện.

Để tìm ra thủ phạm ăn cắp điện của công ty, anh Diệp nhờ thợ điện cắt các dây điện lạ, đồng thời quay video, chụp ảnh hiện trường làm bằng chứng. Bất ngờ thay, khi những dây điện lạ bị cắt, điện tại một số tầng trong tòa nhà – bao gồm văn phòng ban quản lý bất động sản – đồng loạt tắt phụt.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Quá phẫn nộ, anh Diệp tìm gặp quản lý BĐS họ Ngô. Tuy nhiên, người này phủ nhận trách nhiệm vì mới nhậm chức nửa năm và đổ lỗi cho ban quản lý trước đó. Không chấp nhận lời giải thích trên, anh Diệp tiếp tục khiếu nại sự việc với chủ đầu tư nhưng không được giải quyết.

Để đòi lại công bằng, anh Diệp quyết định nhờ cảnh sát địa phương vào cuộc. Sự việc nhanh chóng gây chú ý dư luận Hồ Nam, buộc phía chủ đầu tư và đơn vị quản lý BĐS phải xuống nước, đề nghị thương lượng bồi thường. Tuy nhiên, vì thái độ coi thường ban đầu của 2 đơn vị trên, anh Diệp không chịu thỏa hiệp, kiên quyết đưa vụ việc ra tòa.

Phiên xét xử sau đó xác định hành vi của phía quản lý bất động sản và chủ đầu tư là xâm phạm tài sản, chiếm đoạt điện trái phép. Ngoài việc phải hoàn trả số tiền điện hơn 100.000 NDT, tòa án địa phương còn buộc 2 đơn vị này bồi thường thêm cho công ty anh Diệp 40.000 NDT chi phí phát sinh và tổn thất tinh thần. Đồng thời, Trưởng ban quản lý BĐS bị tuyên án 3 tháng tù giam. Vụ việc kết thúc tại đây.

(Theo Sohu)