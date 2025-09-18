Nhóm 30 khách ở Hà Nội choáng váng khi nhận hóa đơn 300 lít bia sau bữa nhậu, kiểm tra mới lộ sự thật khó tin

Ngày 17/9, trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ câu chuyện nhóm khách 30 người suýt bị chặt chém hơn 10 triệu đồng tiền bia tại một quán ăn ở Hà NộI.

Theo đó, một nhóm 30 người đi ăn uống tại quán bia phát hiện hóa đơn bị tính 152 ca bia, tương đương gần 300 lít, với tổng tiền là 18 triệu đồng. Thực tế chỉ có khoảng 25 người uống bia. Sau khi nhóm yêu cầu kiểm tra camera, quán mới thừa nhận khai khống thêm 110 ca, giảm hóa đơn xuống còn đúng số đã uống.

Hóa đơn tính tiền bữa ăn của 30 người gây xôn xao MXH

Tài khoản G.H.A chia sẻ, "Ngày 12/9, đoàn nhà em gồm 30 thành viên có vào quán bia ăn uống, ngồi 5 bàn. Đến lúc thanh toán thì quán báo hóa đơn 18 triệu. Nhưng check bill, em bị khựng lại ở phần tính tiền bia: 152 ca bia, tổng cộng 11 triệu 800 nghìn đồng.

Trung bình 1 ca 2 lít, nghĩa là 152 ca rơi vào khoảng 300 lít bia. Số lượng này cho cả quán tắm 3 ngày cũng không hết, chứ 25 người trong nhóm thì không thể nào uống nổi?

Trong số 30 người có cả những người chỉ uống nước ngọt và nước suối, thực tế chỉ có 25 người uống bia. Khi thấy có dấu hiệu bịp khách, cả nhóm đã phản ứng gay gắt. Sau khi kiểm tra lại camera và hóa đơn, quán phải sửa xuống còn 42 ca bia. Như vậy họ đã khai khống tới 110 ca bia.

Thực sự phẫn nộ và cần lên án những quán làm ăn kiểu này. Đây là lời cảnh tỉnh cho mọi người đi uống bia: phải tỉnh táo lúc chia tiền, nếu không rất dễ bị gian lận hay nói trắng là bị “quỵt” giống tụi em".

Kèm theo đó là hình ảnh hóa đơn tính tiền của cửa hàng cũng được tài khoản này chia sẻ lên mạng xã hội.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ bức xúc và cho rằng cần xử lý nghiêm kiểu kinh doanh gian dối này. Không ít bình luận nhấn mạnh việc kiểm tra kỹ hóa đơn, đối chiếu camera khi cần để tránh thiệt hại.

Liên quan đến sự việc nói trên, chia sẻ với báo Dân Việt, đại diện nhà hàng nói trên xác nhận có xảy ra vụ việc như khách hàng phản ánh, tuy nhiên mọi việc chỉ là do nhầm lẫn.

Theo vị đại diện nhà hàng, vào tối 12/9 vừa qua, nhóm thực khách đến uống bia và sử dụng các món ăn vào lúc hơn 19h và ra về lúc 23h đêm. Tại đây, nhân viên phục vụ có ghi phiếu đồ khách gọi trong đó cả việc chi tiết các ca bia. Theo đó, kiểm đếm tổng có 42 ca bia nhưng khi nhân viên đưa ra thanh toán kế toán tính nhầm thành 152 ca bia.

Về quy trình của nhà hàng, vị này lý giải, “Phiếu đưa cho khách được đăng tải lên mạng xã hội chỉ là phiếu tạm tính sau khi khách sử dụng đồ ăn, nước uống để kiểm tra lại. Khi khách phản ứng quản lý quán ra kiểm tra soi chiếu giữa phiếu tạm tính và phiếu ghi đồ tại bàn thì phát hiện sự nhầm lẫn. Sau sự việc quản lý và nhân viên quán đã gửi lời xin lỗi, tổng bill khách thanh toán 9.993.000 đồng. Khách hàng không ý kiến gì và thanh toán ra về”, đại diện nhà hàng Ẩm thực Cung Văn Quán cho hay.

“Chúng tôi không thể gian dối khi nhầm tới 110 ca bia được nên xin khẳng định đây chỉ là nhầm lẫn. Sau sự việc trên ngay lập tức chúng tôi đã họp khẩn để kiểm điểm nhắc nhở nhân viên, rút kinh nghiệm tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên. Chúng tôi xin lỗi quý khách hàng”, vị đại diện nhà hàng nói thêm.