Danh hài từng không mua nổi ổ bánh mì, U50 mở quán cơm, bán cà phê nuôi vợ con

18-10-2025 - 22:00 PM | Sống

Trước khi nổi tiếng, nam nghệ sĩ hài từng trải qua khoảng thời gian vất vả, loay hoay tìm hướng đi với nghề.

Long đẹp trai (tên thật là Vũ Văn Long, sinh năm 1976) không còn là cái tên xa lạ với khán giả. Được biết đến là một danh hài nổi tiếng, hoạt động đình đám một thời tại sân khấu Nụ Cười Mới, song nam nghệ sĩ cũng từng trải qua khoảng thời gian chật vật với nghề.

Khi vừa học xong cấp ba, anh thi vào đội kịch quận Tân Bình và học ở đó suốt 3 năm. Sau đó, anh thi đỗ vào trường Nghệ thuật - Sân khấu 2 (nay là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM),

Tuy nhiên, ba mẹ anh không cho theo nghệ thuật vì quan niệm "xướng ca vô loài". Vì thế khi biết anh thi vào trường sân khấu, anh bị gia đình cắt "viện trợ". Ba mẹ nghĩ anh không chịu được khổ nên sẽ quay đầu. Nhưng vì tình yêu với sân khấu lớn nên Long đẹp trai chấp nhận hết.

Danh hài từng không mua nổi ổ bánh mì, U50 mở quán cơm, bán cà phê nuôi vợ con- Ảnh 1.

Long đẹp trai là danh hài nổi tiếng của sân khấu phía Nam.

Anh tiết lộ có những lúc ra đường mà trong túi không có nổi 5.000 đồng. Mỗi lần chạy xe ra đường là lo sợ bị cán đinh, vì nếu bể bánh thì không có tiền để vá.

"Thời gian đó, tôi không có tiền mua bánh mì, phải đập heo đất lấy 500 đồng đi mua một ổ bánh mì. Tôi còn phải chia đôi cái bánh mì, lấy nửa ổ chấm muối tiêu, nửa ổ để dành trưa ăn tiếp.

Thậm chí, một số anh lớn trong nghề còn giới thiệu tôi đi hát kiếm tiền nhưng tôi từ chối vì chỉ muốn theo sân khấu kịch. Tôi mê sân khấu kịch lắm", anh từng chia sẻ.

Vì biết ngoại hình kém nổi bật nên không ai mời đi diễn, từ đó anh tự đặt cho mình nghệ danh Long đẹp trai. Nhờ vậy, anh lại được nhiều người chú ý.

Năm 2006, anh đóng phim ca nhạc Trọn đời bên em 7 của ca sĩ Lý Hải . Vai phản diện trong sản phẩm này khiến anh được yêu mến nhiều hơn. Sau này, anh liên tục đảm nhận nhiều vai phản diện. Thậm chí, có người còn nói gương mặt của nam diễn viên "sinh ra để đóng vai ác".

Danh hài từng không mua nổi ổ bánh mì, U50 mở quán cơm, bán cà phê nuôi vợ con- Ảnh 2.

Long đẹp trai từng có khoảng thời gian khó khăn với nghề.

Về đời tư, Long đẹp trai từng có cuộc hôn nhân bên diễn viên Phi Nga. Họ kết hôn năm 2015 và có 2 con trai. Cặp đôi ít khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Tuy nhiên cặp đôi âm thầm ly hôn năm 2021, hai người con ở với mẹ.

Đến đầu năm 2023, Long đẹp trai thông báo tái hôn và xác nhận thông tin đã ly hôn Phi Nga. Nam nghệ sĩ cho biết, cả hai chia tay trong văn minh và không thích ồn ào. Sau ly hôn, anh và vợ cũ vẫn thường xuyên trao đổi những vấn đề về con cái hoặc liên quan tới nghệ thuật. Khi rảnh rỗi, nam nghệ sĩ vẫn tới thăm các con.

Hiện tại, Long đẹp trai và vợ mới đã có chung một cô con gái. Chia sẻ về cuộc sống mới sau khi tái hôn, danh hài cho biết đang rất bình yên, hạnh phúc.

Danh hài từng không mua nổi ổ bánh mì, U50 mở quán cơm, bán cà phê nuôi vợ con- Ảnh 3.

Tổ ấm hiện tại của Long đẹp trai.

Ngoài nghệ thuật, Long đẹp trai còn kinh doanh một quán cà phê nhỏ và quán cơm. Những việc này anh có thêm thu nhập, thoải mái hơn để chăm lo cho vợ con. Anh từng nói làm nghệ thuật không có lương ổn định nên không ít nghệ sĩ phải kinh doanh thêm, xem như "lương hưu". Bây giờ anh khá hài lòng với cuộc sống của mình.

Ở tuổi 49, Long đẹp trai nói anh làm nghề với tâm thế rất thoải mái, nhưng vẫn vì "cơm áo gạo tiền".

"Tôi đi làm phải có thu nhập để lo cho bản thân và gia đình. Có thể mình nhịn đói, chịu cực được, về nhà ba mẹ ăn ké cũng xong, nhưng còn vợ con thì không thể như vậy. Nên dù thoải mái, tôi vẫn luôn ý thức rằng mình cần phải cố gắng để có thể lo được cho những người mình yêu thương", anh tâm sự.

Theo Ngọc Thanh/ VTC NEWS

VTC NEWS

