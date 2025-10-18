Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual

18-10-2025 - 18:34 PM | Lifestyle

Sau 3 năm mất tích khó hiểu, nữ ca sĩ này quyết định làm 1 điều.

Năm 2022, MV Có Em Chờ của MIN chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, giúp cô trở thành nữ ca sĩ Việt có nhiều MV 100 triệu view nhất Vpop. Danh sách loạt hit trăm triệu view của MIN gồm Ghen, Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi, Ghen Cô Vy, Bài Này Chill Phết, Trên Tình Bạn Dưới Tình YêuCó Em Chờ - chuỗi thành tích hiếm nghệ sĩ nào chạm tới. Dù hiện tại, Sơn Tùng M-TP đã vượt qua MIN với 8 MV đạt 100 triệu view, MIN vẫn giữ vị trí số một trong danh sách nữ ca sĩ Việt có lượng MV trăm triệu view nhiều nhất Việt Nam.

Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual- Ảnh 1.

Có Em Chờ đạt 100 triệu view năm 2022, giúp MIN thiết lập kỷ lục ca sĩ nữ nhiều 100 triệu view nhất Việt Nam

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cứ ra nhạc là hit, MIN lại gần như "biến mất" khỏi bản đồ Vpop. Sau album đầu tay 50/50 ra mắt mùa hè 2022 với bản hit Cà Phê, MIN bỗng ít xuất hiện trên đường đua âm nhạc. Ba năm qua, cô chỉ tham gia vài sự kiện nhãn hàng hoặc sân khấu biểu diễn, góp giọng ở vài dự án của bạn bè thân thiết mà không có sản phẩm nổi bật nào tạo được cú hích như trước.

Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual- Ảnh 2.

Sau album đầu tay 50/50 ra mắt mùa hè 2022 với bản hit Cà Phê, MIN bỗng ít xuất hiện trên đường đua âm nhạc

Thay vào đó, những gì khán giả bàn tán về MIN 3 năm qua chủ yếu là câu chuyện đời tư - từ ồn ào liên quan tình cũ 16 Typh đến thay đổi nhan sắc. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến dân mạng "sốc visual": có lúc trẻ trung rạng rỡ, có khi lại lạ lẫm với gương mặt sưng phồng, khiến dân tình dấy lên nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. 

Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual- Ảnh 3.

Tình trạng của MIN luôn khiến khán giả quan tâm

Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual- Ảnh 4.

Những năm gần đây, nhan sắc MIN nhiều lần gây bàn tán

Tháng 5/2025, MIN trở lại với single (từng là) Boyfriend, Girlfriend - ca khúc mở đường cho album thứ hai sắp ra mắt. Tuy nhiên, sản phẩm này lại không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng, thậm chí vướng tranh cãi đạo nhạc Ariana Grande. Dẫu vậy, MV vẫn đánh dấu cột mốc quan trọng, khi MIN chính thức tái khởi động hành trình âm nhạc sau 3 năm lặng tiếng.

Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual- Ảnh 5.

Tháng 5/2025, MIN trở lại với single (từng là) Boyfriend, Girlfriend

Tối 17/10, MIN phát hành trailer giới thiệu album Dear Min - dự án được cô ấp ủ suốt ba năm qua. Album gồm 10 ca khúc, mở đầu bằng Fragile (intro) và khép lại với Có Em Là Nhà. Giữa đó là chuỗi cảm xúc đầy trăn trở như Quá Muộn, Loser (feat Chillies), phải viết bao nhiêu bản tình ca, Chế Độ Im Lặng, Điều Em Khó Nói, ILYSMBIHTLYG, chẳng phải tình đầu sao đau đến thế (feat Dangrangto & Antransax) và (từng là) Boyfriend, Girlfriend.

3 năm vắng bóng của MIN

Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual- Ảnh 6.

10 bài hát trong Dear Min

Theo MIN, Dear Min là một bức thư gửi cho chính mình, hành trình nhìn lại, đối thoại và chữa lành. Trên các nền tảng mạng xã hội, MIN bắt đầu đăng tải loạt hình ảnh quảng bá cho album, gây chú ý với mái tóc cam nổi bật. Khác với hình ảnh "công chúa Vpop" quen thuộc, MIN lần này chọn bộc lộ khía cạnh dễ tổn thương, một người phụ nữ đối diện với nỗi cô đơn, với chính mình. 

MIN cho biết: "Có những điều trong ba năm qua khiến MIN tổn thương, nhưng thay vì để nó định nghĩa mình, MIN chọn để nó dạy mình. Mọi người có thể nghĩ đó là về một mối tình, nhưng thật ra đó còn là hành trình học cách buông bỏ kỳ vọng, đối diện với cô đơn và tự mình đứng dậy". Cũng trong đoạn video giới thiệu, MIN tiết lộ quãng thời gian dài khép mình, gần như không gặp ai ngoại trừ vài người bạn thân.

Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual- Ảnh 7.

MIN sống khép kín trong 3 năm qua

MIN gọi Dear Min là một sự giải thoát. Cô coi việc làm album như cách đối diện với bóng tối và nỗi buồn, để rồi học cách buông bỏ: "Làm album mang đến nhiều mệt nhọc nhưng cũng là sự giải thoát với MIN. Trong từng bài hát, MIN được sống lại những điều từng khiến mình buồn, nhưng lần này là để buông bỏ, không còn né tránh. Giải thoát không đến từ việc quên đi, mà từ việc dám đối diện và kể lại bằng âm nhạc. Khi làm được điều đó, bóng tối không còn đáng sợ nữa".

Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual- Ảnh 8.

Diện mạo mới của MIN với Dear Min

Sau ba năm vắng bóng, MIN không chỉ trở lại với âm nhạc, mà còn trở lại với chính mình, chân thật, trưởng thành và sâu sắc hơn. Dear Min không hẳn là album để lấy lại vị thế, mà là lời tự sự đầy cảm xúc của một người nghệ sĩ đang tìm lại bình yên sau những chông chênh của tuổi 30.

“Hoa hậu giàu nhất Việt Nam” từng bán căn biệt thự dát vàng và villa rộng 1.000m2 ở TP.HCM với giá 230 tỷ đồng: U55 sở hữu loạt BĐS khủng ở nước ngoài

Theo Tuyết Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Việt làm dâu tỷ phú: Người ở biệt thự xa hoa, người được rước dâu bằng xe 83 tỷ đồng

Mỹ nhân Việt làm dâu tỷ phú: Người ở biệt thự xa hoa, người được rước dâu bằng xe 83 tỷ đồng Nổi bật

Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc

Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc Nổi bật

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...

18:10 , 18/10/2025
Lộ tin nhắn của Hoa hậu Yến Nhi sau lùm xùm nói xấu Sen Vàng

Lộ tin nhắn của Hoa hậu Yến Nhi sau lùm xùm nói xấu Sen Vàng

17:39 , 18/10/2025
Sự thật về thiếu gia "giàu 7 đời" của gia tộc 7.000 tỷ mang GS25 về Việt Nam

Sự thật về thiếu gia "giàu 7 đời" của gia tộc 7.000 tỷ mang GS25 về Việt Nam

17:08 , 18/10/2025
Đây có thật là Triệu Vy không vậy trời?

Đây có thật là Triệu Vy không vậy trời?

16:23 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên