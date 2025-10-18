Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual

Năm 2022, MV Có Em Chờ của MIN chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, giúp cô trở thành nữ ca sĩ Việt có nhiều MV 100 triệu view nhất Vpop. Danh sách loạt hit trăm triệu view của MIN gồm Ghen, Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi, Ghen Cô Vy, Bài Này Chill Phết, Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu và Có Em Chờ - chuỗi thành tích hiếm nghệ sĩ nào chạm tới. Dù hiện tại, Sơn Tùng M-TP đã vượt qua MIN với 8 MV đạt 100 triệu view, MIN vẫn giữ vị trí số một trong danh sách nữ ca sĩ Việt có lượng MV trăm triệu view nhiều nhất Việt Nam.

Có Em Chờ đạt 100 triệu view năm 2022, giúp MIN thiết lập kỷ lục ca sĩ nữ nhiều 100 triệu view nhất Việt Nam

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cứ ra nhạc là hit, MIN lại gần như "biến mất" khỏi bản đồ Vpop. Sau album đầu tay 50/50 ra mắt mùa hè 2022 với bản hit Cà Phê, MIN bỗng ít xuất hiện trên đường đua âm nhạc. Ba năm qua, cô chỉ tham gia vài sự kiện nhãn hàng hoặc sân khấu biểu diễn, góp giọng ở vài dự án của bạn bè thân thiết mà không có sản phẩm nổi bật nào tạo được cú hích như trước.



Sau album đầu tay 50/50 ra mắt mùa hè 2022 với bản hit Cà Phê, MIN bỗng ít xuất hiện trên đường đua âm nhạc

Thay vào đó, những gì khán giả bàn tán về MIN 3 năm qua chủ yếu là câu chuyện đời tư - từ ồn ào liên quan tình cũ 16 Typh đến thay đổi nhan sắc. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến dân mạng "sốc visual": có lúc trẻ trung rạng rỡ, có khi lại lạ lẫm với gương mặt sưng phồng, khiến dân tình dấy lên nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

Tình trạng của MIN luôn khiến khán giả quan tâm

Những năm gần đây, nhan sắc MIN nhiều lần gây bàn tán

Tháng 5/2025, MIN trở lại với single (từng là) Boyfriend, Girlfriend - ca khúc mở đường cho album thứ hai sắp ra mắt. Tuy nhiên, sản phẩm này lại không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng, thậm chí vướng tranh cãi đạo nhạc Ariana Grande. Dẫu vậy, MV vẫn đánh dấu cột mốc quan trọng, khi MIN chính thức tái khởi động hành trình âm nhạc sau 3 năm lặng tiếng.



Tháng 5/2025, MIN trở lại với single (từng là) Boyfriend, Girlfriend

Tối 17/10, MIN phát hành trailer giới thiệu album Dear Min - dự án được cô ấp ủ suốt ba năm qua. Album gồm 10 ca khúc, mở đầu bằng Fragile (intro) và khép lại với Có Em Là Nhà. Giữa đó là chuỗi cảm xúc đầy trăn trở như Quá Muộn, Loser (feat Chillies), phải viết bao nhiêu bản tình ca, Chế Độ Im Lặng, Điều Em Khó Nói, ILYSMBIHTLYG, chẳng phải tình đầu sao đau đến thế (feat Dangrangto & Antransax) và (từng là) Boyfriend, Girlfriend.

3 năm vắng bóng của MIN

10 bài hát trong Dear Min

Theo MIN, Dear Min là một bức thư gửi cho chính mình, hành trình nhìn lại, đối thoại và chữa lành. Trên các nền tảng mạng xã hội, MIN bắt đầu đăng tải loạt hình ảnh quảng bá cho album, gây chú ý với mái tóc cam nổi bật. Khác với hình ảnh "công chúa Vpop" quen thuộc, MIN lần này chọn bộc lộ khía cạnh dễ tổn thương, một người phụ nữ đối diện với nỗi cô đơn, với chính mình.

MIN cho biết: "Có những điều trong ba năm qua khiến MIN tổn thương, nhưng thay vì để nó định nghĩa mình, MIN chọn để nó dạy mình. Mọi người có thể nghĩ đó là về một mối tình, nhưng thật ra đó còn là hành trình học cách buông bỏ kỳ vọng, đối diện với cô đơn và tự mình đứng dậy". Cũng trong đoạn video giới thiệu, MIN tiết lộ quãng thời gian dài khép mình, gần như không gặp ai ngoại trừ vài người bạn thân.

MIN sống khép kín trong 3 năm qua

MIN gọi Dear Min là một sự giải thoát. Cô coi việc làm album như cách đối diện với bóng tối và nỗi buồn, để rồi học cách buông bỏ: "Làm album mang đến nhiều mệt nhọc nhưng cũng là sự giải thoát với MIN. Trong từng bài hát, MIN được sống lại những điều từng khiến mình buồn, nhưng lần này là để buông bỏ, không còn né tránh. Giải thoát không đến từ việc quên đi, mà từ việc dám đối diện và kể lại bằng âm nhạc. Khi làm được điều đó, bóng tối không còn đáng sợ nữa".

Diện mạo mới của MIN với Dear Min

Sau ba năm vắng bóng, MIN không chỉ trở lại với âm nhạc, mà còn trở lại với chính mình, chân thật, trưởng thành và sâu sắc hơn. Dear Min không hẳn là album để lấy lại vị thế, mà là lời tự sự đầy cảm xúc của một người nghệ sĩ đang tìm lại bình yên sau những chông chênh của tuổi 30.

