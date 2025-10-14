Tình hình danh hài lừng lẫy miền Nam bị ung thư: Được mẹ chăm như em bé, không làm 1 việc

Từng là danh hài quyền lực nhất miền Nam, NSƯT Hoài Linh sau biến cố sức khỏe và mất mát trong gia đình đã chọn cuộc sống bình lặng, không còn xuất hiện nhiều trước công chúng, suốt 4 năm không dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, người nghệ sĩ vẫn âm thầm làm một việc mà anh gọi là "niềm vui cuối cùng" — tiếp tục đóng phim và cống hiến cho nghệ thuật.

Hoài Linh là danh hài nổi tiếng, quyền lực phía Nam.

Danh hài của mọi thế hệ

Hoài Linh tên thật là Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1969 tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Anh khởi nghiệp đầu thập niên 1990, nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của sân khấu hài Việt Nam. Với nét diễn tự nhiên, hóm hỉnh, đậm chất Nam Bộ, Hoài Linh là người đưa hài kịch đến gần hơn với công chúng đại chúng.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng tài năng, anh còn dìu dắt nhiều nghệ sĩ trẻ như Trường Giang, Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng... Suốt hơn ba thập kỷ, Hoài Linh là gương mặt chủ chốt trong các chương trình lớn trên truyền hình và là nghệ sĩ hải ngoại duy nhất được đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vì những đóng góp bền bỉ cho sân khấu Việt Nam.

Bị ung thư, sống chậm lại, 4 năm không làm một việc

Năm 2021, Hoài Linh được chẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu, phải trải qua quá trình điều trị dài. Năm 2024, nam danh hài chia sẻ rằng, bệnh của anh đã di căn và hiện tại phải uống thuốc suốt đời. Ngoài ra, anh còn phải đối mặt với căn bệnh mất ngủ kéo dài đã tồn tại suốt 20 năm.

Hoài Linh vẫn tham gia một số dự án nghệ thuật.

Từ khi bị bệnh và dính vào một số ồn ào, Hoài Linh không còn làm một việc đó là chơi mạng xã hội. Anh tâm sự, biến cố khiến bản thân anh nhận ra điều quan trọng nhất là sức khỏe, gia đình và sự bình yên.

"Trong 3 năm bố mất, tôi không đụng đến mạng xã hội. Thành ra bây giờ lướt mạng thì được chứ không đăng. Tôi hay quay mấy clip đi vườn, đi rẫy cứ để đó, thủng thẳng thôi. Đằng nào già rồi cũng phải về vườn, khi đó quay rồi đăng cũng đâu có muộn" — Hoài Linh chia sẻ trên Vietnamnet.

Ở tuổi ngoài 50, Hoài Linh sống cùng mẹ, được mẹ chăm sóc như em bé. Mỗi ngày của anh trôi qua nhẹ nhàng với việc tưới cây, cho cá ăn, trò chuyện với mẹ và đọc kịch bản — những điều giản dị giúp anh tìm lại cân bằng sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật

Dù sức khỏe giảm sút, Hoài Linh vẫn không từ bỏ niềm đam mê với sân khấu. Thỉnh thoảng, anh nhận lời tham gia một số phim điện ảnh và web-drama, khi thể trạng cho phép.

Theo những người thân thiết, Hoài Linh vẫn giữ thói quen tập thoại và xem kịch bản mỗi tối, coi diễn xuất là "liều thuốc tinh thần" giúp anh khỏe mạnh hơn. Dù không còn ở đỉnh cao hào quang, anh vẫn lặng lẽ cống hiến, vẫn là "người nghệ sĩ của mọi thế hệ" — như cách khán giả vẫn trìu mến gọi anh suốt hơn 30 năm qua.