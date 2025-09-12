Người phụ nữ rút sổ tiết kiệm 300 triệu tại Vietcombank, chuẩn bị chuyển khoản 120 triệu thì công an yêu cầu ngừng giao dịch

Vào khoảng 17 giờ ngày 11/9/2025, Công an Hà Tĩnh nhận được tin báo từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hà Tĩnh (địa chỉ tại TDP Liên Phú, phường Hoành Sơn) về việc một phụ nữ đến rút tiền tiết kiệm có biểu hiện bất thường.

Ngay sau đó, các tổ nghiệp vụ Công an phường đã có mặt tại ngân hàng để xác minh. Qua kiểm tra, xác định người phụ nữ là chị L.T.M (sinh năm 1985, trú tại phường Vũng Áng) đã bị các đối tượng lừa đảo, đang chuẩn bị rút 300 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm để chuyển 120 triệu đồng cho chúng thì lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn.

Tổ công tác đã tiến hành tuyên truyền, giải thích để chị L.T.M nhận thức rõ thủ đoạn của các đối tượng, không tiếp tục thực hiện việc chuyển tiền. Sau khi được giải thích về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, chị M đã hiểu rõ và dừng giao dịch.

Cùng ngày, Công an xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cũng đã kịp thời ngăn chặn thành công 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức chuyển tiền ngân hàng, giúp bảo vệ an toàn tài sản của người dân.

Theo đó, bà C.T.K (sinh năm 1956, trú tại xã Nghĩa Thọ) thường xuyên bị các đối tượng lạ điện thoại tự xưng là người thân và đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, yêu cầu bà K. chuyển số tiền 10 triệu đồng qua ngân hàng. Do hoang mang, lo sợ nên bà K. đã đi vay mượn và mang số tiền trên đến Ngân hàng LPBank chi nhánh Nghĩa Đàn để thực hiện giao dịch.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời báo cho Công an xã Nghĩa Đàn. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Nghĩa Đàn đã có mặt, xác minh và hướng dẫn bà K., đồng thời khẳng định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhờ sự cảnh giác và phản ứng nhanh của Công an xã Nghĩa Đàn và ngân hàng LPBank mà bà K. đã không bị thiệt hại về tài sản.

Qua các sự việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền, người dân cần liên hệ ngay Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý, tránh những thiệt hại tài sản đáng tiếc.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Hà Tĩnh